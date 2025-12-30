Última hora de la Seguridad Social a los pensionistas 2026: esto es lo que cobrarán las pensiones contributivas y las no contributivas

La Seguridad Social ya tiene actualizado cómo quedarán las pensiones en 2026 y, aunque la cifra llevaba semanas rumoreándose, con el dato del IPC de noviembre ya confirmado, ya se conoce cuál va a ser la subida tanto para las pensiones contributivas como para las no contributivas. Muchos jubilados estaban pendientes de este dato, porque al final lo que importa es saber qué cantidad se va a cobrar a partir de enero, y lo cierto es que las cifras ya están más que fijadas.

Pero como suele ocurrir, la subida no es igual para todos. Las pensiones contributivas se actualizarán siguiendo el IPC medio, que ha quedado en un 2,7%, pero las mínimas y las no contributivas subirán algo más. Es una fórmula que el Ejecutivo repite desde hace un tiempo: mantener el poder adquisitivo por un lado y, por otro, ir acercando las prestaciones más pequeñas a niveles más dignos. Y ahora, con las tablas oficiales ya publicadas, nos podemos hacer una idea bastante clara del escenario: cuánto más o menos se cobrará en 2026, qué pensiones apenas se moverán y cuáles notarán un salto algo mayor. Es una subida general, sí, pero con matices que conviene analizar con calma.

Última hora de la Seguridad Social a los pensionistas 2026

Las pensiones contributivas que son las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y el resto de prestaciones incluidas en este bloque, se revalorizarán un 2,7% desde enero. Es un ajuste automático, el que está ligado a la ley, así que nadie tiene que pedirlo ni hacer trámite alguno. Se aplica solo y llega en la paga de la pensión de siempre, la que suele caer entre el 23 y el 25 del mes.

Con ese aumento, la pensión media contributiva se situará alrededor de 1.552 euros al mes en 14 pagas. No es una subida espectacular, pero sí una cifra que acompasa el coste de la vida. La pensión máxima también sube y se quedará cerca de 3.359 euros mensuales, dentro de ese recorrido de actualizaciones que está previsto para los próximos años.

Para entender qué significa el 2,7%, quizá lo más práctico es mirar un par de ejemplos. Una pensión de 1.200 euros al mes se irá a unos 1.232 euros en 2026. Y si alguien estaba cobrando alrededor de 1.800 euros, el importe subirá hasta rondar los 1.848 euros. Son cifras orientativas, pero ayudan a entender una subida que es pequeña o de hecho, inferior a la de años anteriores, aunque todavía permite que las pensiones se revaloricen y aumenten.

Cuánto van a cobrar las pensiones mínimas contributivas

Junto a la subida general, el Gobierno ha aprobado un refuerzo específico para las pensiones mínimas contributivas, que crecerán más que la media. Estas prestaciones aumentarán entre un 7% y un 11,4%, dependiendo del tipo de pensión y de si existen cargas familiares.

El objetivo es seguir avanzando en la equiparación con el umbral de pobreza, de manera que ningún pensionista con una pensión mínima quede por debajo de determinadas referencias de ingresos. En este grupo se encuentran las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo, algunas de viudedad con responsabilidades familiares y determinadas prestaciones con complementos por necesidad económica.

En la práctica, quienes reciben estas pensiones observarán un incremento significativamente mayor que el del resto de pensionistas, algo especialmente relevante para hogares en los que la pensión mínima constituye la única fuente de ingresos estables.

Cómo van a quedar las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas (jubilación e invalidez), gestionadas por el Imserso, serán las que más suban en 2026. El aumento fijado es del 11,34%, un porcentaje que supera ampliamente el IPC y que se enmarca en el plan de refuerzo de rentas para colectivos vulnerables.

Con esta subida, la cuantía de la pensión no contributiva íntegra quedará en unos 629 euros al mes, lo que supone aproximadamente 8.807 euros al año repartidos en 14 pagas. En el caso de la pensión no contributiva parcial, la cifra quedará en torno a 157 euros mensuales, también con pagas extra.

Cuando dos o más beneficiarios conviven en la misma unidad económica, las cuantías se reducen ligeramente, tal y como recoge la normativa, pero también se han actualizado aplicando el mismo 11,34%.

Esta subida afectará igualmente al Ingreso Mínimo Vital, que se revalorizará con el mismo porcentaje, de manera que todas las prestaciones sociales vinculadas al nivel mínimo de ingresos mantengan su coherencia y evolucionen al mismo ritmo.

¿Cuándo se cobra la subida?

Aunque la revalorización empieza a aplicarse el 1 de enero de 2026, los pensionistas no verán el aumento reflejado hasta finales de mes. La Seguridad Social mantiene su calendario habitual, y el ingreso suele llegar a finales de mes. Es en esa nómina donde ya aparecerá la cuantía actualizada con la subida. Luego está el margen que dejan los bancos: algunas entidades adelantan el pago por su cuenta, de modo que muchos pensionistas seguro que ya verán la subida a partir del 23 o 25 de enero.