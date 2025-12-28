La carta de la Seguridad Social que afecta a estos jubilados: revisa tu buzón a partir de este día

A pocos días de cerrar el año, millones de pensionistas en España miran al calendario con especial atención, ya que, a partir del 1 de enero de 2026, recibirán una carta de la Seguridad Social informándoles de cómo quedará su pensión tras la revalorización aprobada por el Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión el contenido del aviso cobra una relevancia especial por el contexto económico, el alcance de la subida y el impacto directo en el bolsillo de millones de personas. Tras la publicación de los datos definitivos del Índice de Precios al Consumo (IPC), el Ejecutivo ha confirmado que las pensiones contributivas subirán un 2,7%.

Tal y como recoge la normativa vigente, concretamente el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, las pensiones «se revalorizarán al comienzo de cada año en función del valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo». La carta que enviará la Seguridad Social explicará de forma detallada cómo se ha calculado esa subida y cómo se refleja en la cuantía mensual y anual de cada prestación.

La carta de la Seguridad Social que recibirán los jubilados

La comunicación llegará a más de 9,4 millones de pensionistas que perciben en total alrededor de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de los beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Entre ellos se incluyen jubilados, personas con pensiones de incapacidad permanente, viudos y viudas, huérfanos y perceptores de prestaciones en favor de familiares. En la carta de la Seguridad Social se detallan varios elementos clave:

La cuantía exacta de la pensión mensual tras la revalorización.

El importe anual total, teniendo en cuenta si la pensión se percibe en 12 o 14 pagas.

El porcentaje de subida aplicado y la base legal que lo respalda.

En algunos casos, información adicional sobre complementos a mínimos u otras circunstancias personales.

La Seguridad Social comenzará a enviar estas cartas a principios de enero de 2026. Si un pensionista no recibe la comunicación, puede consultar la información a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o solicitarla en un centro de atención. Además, el primer pago del año, que suele abonarse a finales de enero, ya reflejará la cuantía actualizada.

Cuánto suben las pensiones en 2026

Con el incremento del 2,7%, la pensión media de jubilación, que actualmente ronda los 1.511 euros mensuales, pasará a situarse en torno a los 1.552 euros al mes. Esto supone un aumento aproximado de 40 euros mensuales, lo que se traduce en unos 570 euros más al año en el caso de las pensiones que se abonan en 14 pagas.

Mientras, la pensión media del sistema, que incluye todas las modalidades (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad), se elevará hasta unos 1.352 euros mensuales.

Por su parte, la pensión máxima pasará de algo más de 3.260 euros en 2025 a situarse en torno a los 3.355 euros mensuales en 2026, lo que supone más de 47.000 euros anuales en 14 pagas.

Finalmente, en 2026, las pensiones mínimas subirán un 7%, mientras que las pensiones de viudedad con cargas familiares y las no contributivas experimentarán un aumento del 11,4%. Así, por ejemplo, una pensión mínima sin cónyuge a cargo pasará de unos 874 euros mensuales en 2025 a alrededor de 935 euros en 2026. En el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, el importe superará los 1.250 euros mensuales tras la revalorización.

Diferencias territoriales en la subida

Las provincias del País Vasco encabezan el ranking de incrementos. Vizcaya registrará el mayor incremento medio en la pensión de jubilación, con algo más de 50 euros mensuales, seguida de Álava y Guipúzcoa, donde la subida rondará los 48 y 50 euros. Este liderazgo se explica por las elevadas bases de cotización históricas de estas provincias, vinculadas a salarios más altos y a un fuerte tejido industrial.

Asturias también destaca entre las regiones con mayores incrementos. En esta comunidad, la pensión media de jubilación subirá alrededor de 48 euros al mes, una cifra elevada en comparación con la media nacional. Madrid se sitúa en una posición similar, con un aumento cercano a los 47 euros mensuales.

En el extremo opuesto se encuentran provincias como Orense y Lugo, donde la subida mensual será más moderada, en torno a los 29 y 32 euros respectivamente. A ellas se suman Almería, Cáceres o Jaén, con incrementos que apenas superan los 33 euros al mes. En comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, la subida oscilará en una franja intermedia, generalmente entre los 35 y 38 euros mensuales.

«La revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social. Las 734.900 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado también se revalorizarán conforme al mismo índice. De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,51 al mes (coincidente con la pensión media de jubilación de 2025) pasará a recibir en 2026 una pensión de 1.552,32 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571,35 euros», detalla la Seguridad Social.