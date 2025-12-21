Subida de las pensiones confirmada en 2026: el día exacto que vas a cobrar la subida del IPC

Las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 un 2,7% siguiendo el IPC medio, tal y como se esperaba y como marca la norma que vincula la actualización de las prestaciones a la inflación, de modo que la pensión no pierda poder adquisitivo cuando suben los precios. Así, y con el dato del IPC de noviembre desvelado el pasado 12 de enero, se hizo el cálculo y ya se conoce el porcentaje de subida.

Ahora bien, una cosa es ese porcentaje y otra lo que de verdad importa en el día a día: cuándo se cobra. Es una duda lógica, porque la Seguridad Social paga a mes vencido y, además, muchos bancos adelantan el ingreso. Es por ello, que en lo que respecta a la subida de las pensiones, habrá gente que verá el dinero en su cuenta a finales de mes, y otras personas es posible que lo reciban en los primeros días del mes siguiente. Pero para no liarnos, conviene separar dos conceptos: la fecha oficial (la que marca el calendario de la Seguridad Social) y la fecha real (la que depende de si tu banco adelanta o no el abono). Con eso en mente, ya es más fácil ubicar el día exacto que buscas.

Cuánto suben las pensiones en 2026 con el IPC

La revalorización general para 2026 será del 2,7%. Se aplica a las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares dentro del sistema contributivo) y, en su caso, a las de Clases Pasivas dentro del marco correspondiente.

¿Qué significa ese 2,7% realmente? Depende de lo que cobre cada persona, pero para hacerse una idea: una pensión en torno a los 1.300 euros brutos mensuales puede subir alrededor de 35 euros más al mes. En pensiones de jubilación algo más altas, el aumento suele rondar 40 euros mensuales o más.

Además, hay casos con reglas específicas. Por ejemplo, la pensión máxima suele tener un ajuste propio dentro de los límites anuales, y las pensiones mínimas y no contributivas a menudo reciben incrementos adicionales para ir cerrando brechas. En cualquier caso, lo que no cambia para la mayoría es el punto principal: la subida del 2,7% se incorpora desde el 1 de enero de 2026.

El día exacto en que se cobra la subida del IPC

Aunque la subida se aplica desde el 1 de enero de 2026, no se cobra como tal ese día, porque la Seguridad Social paga la nómina a mes vencido. Lo que se paga en febrero es la pensión de enero, ya con la revalorización incluida.

En general, la Seguridad Social abona las pensiones entre el día 1 y el 4 del mes siguiente, priorizando el primer día hábil. En 2026, el 1 de febrero cae en domingo, así que el primer día hábil será el lunes 2 de febrero de 2026.

Así que, si tu banco no adelanta nada y se limita a seguir el calendario oficial, la respuesta es directa: la subida del IPC la verás reflejada al cobrar la pensión de enero, con fecha oficial lunes 2 de febrero de 2026.

Fechas orientativas por banco para el ingreso de la pensión de enero

Como ya saben los pensionistas, muchas entidades adelantan el pago de la pensión, ingresándola antes de la fecha oficial. Esto no significa que la Seguridad Social pague antes, sino que el banco anticipa el importe y después lo regulariza cuando llega la orden oficial.

En los últimos años se ha consolidado un patrón: buena parte de entidades ingresan la pensión entre los días 22 y 27 del mes. De modo que veamos, en función de cada banco, cuándo podrías tener ingresada la pensión de enero de 2026 ya con la subida aplicada:

Bankinter: jueves 22 de enero.

Unicaja: jueves 22 de enero.

jueves 22 de enero. Santander: viernes 23 de enero.

viernes 23 de enero. CaixaBank: viernes 23 de enero.

viernes 23 de enero. Sabadell: viernes 23 de enero.

viernes 23 de enero. Ibercaja : viernes 23 de enero.

: viernes 23 de enero. Cajamar: viernes 23 de enero.

viernes 23 de enero. BBVA: lunes 26 de enero.

lunes 26 de enero. ING : lunes 26 de enero.

: lunes 26 de enero. Kutxabank : lunes 26 de enero.

: lunes 26 de enero. Abanca: martes 27 de enero.

Cómo comprobar que te han aplicado bien la subida

Cuando cobres la primera pensión de 2026, conviene revisar dos cosas: el importe bruto y el importe neto. La subida del 2,7% se calcula sobre la cuantía bruta, pero el neto puede variar si cambian retenciones (por ejemplo, el IRPF) o si hay ajustes por complementos.

Un truco rápido: multiplica tu pensión bruta de 2025 por 1,027. El resultado debería acercarse a la nueva cuantía bruta mensual en 2026, salvo casos con topes, mínimos o complementos específicos. Si ves una diferencia grande y no cuadra con tu situación, lo más prudente es consultarlo con la Seguridad Social o con un profesional.

En resumen, el mensaje para quedarse con lo esencial es este: la revalorización del 2,7% se aplica desde el 1 de enero de 2026, pero el día oficial en que se cobra por primera vez esa subida es el lunes 2 de febrero de 2026. Y si tu banco adelanta, lo normal es que lo veas reflejado entre el 22 y el 27 de enero, según la entidad.