El IPC confirma la subida de las pensiones en 2026 y esto es lo que vas a cobrar cada mes

Tras semanas de cifras aproximadas o de cálculos que no eran definitivos, hemos llegado por fin al dato que muchos estaban esperando. Ya se conoce cuál es el IPC definitivo de noviembre que ha sido publicado por el INE, de modo que queda confirmado cuánto van a subir las pensiones en 2026 dado que como ya sabemos, estas se revalorizan desde hace algunos años a razón del IPC. Y, salvo cambios de última hora en otros conceptos (como las pensiones mínimas, no contributivas o complementos), el dato clave para las pensiones contributivas ya es oficial.

La revalorización de las pensiones no funciona a ojo ni depende de una decisión puntual. Desde la Ley 21/2021, la actualización anual se calcula con una fórmula concreta: se toma la variación media interanual del IPC en los 12 meses previos a diciembre. Eso, traducido a 2026, significa que se mira el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Pero faltaba el dato definitivo de noviembre y ahora ya se tiene. De este modo, ya se ha podido hacer ese cálculo, y ya podemos decir que la subida general para 2026 queda en el 2,7%. Afectará a millones de personas y, para la mayoría, se notará como una cantidad fija más cada mes, que no parece enorme en una sola paga, pero sí suma cuando se mira el año completo.

El IPC confirma la subida de las pensiones en 2026

El punto de partida sobre la subida de las pensiones a razón del IPC, tiene que ver con el mantenimiento del poder adquisitivo. La norma vigente vincula la revalorización a la inflación media del periodo de referencia, y lo hace en línea con lo recomendado en el Pacto de Toledo. Es decir, que si los precios suben, las pensiones también se actualizan para no quedarse atrás.

En esta ocasión, el INE ha confirmado el IPC de noviembre (el dato definitivo), y eso cierra el cálculo que se usa para 2026. No se está hablando del IPC de un mes suelto, sino de una media de 12 meses, que es lo que marca la ley.

La subida confirmada del 2,7% y lo que supone en euros

Según la información oficial difundida tras conocerse el dato definitivo, el incremento general será del 2,7% y beneficiará a 9,4 millones de pensionistas, además de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas que también se revalorizan con el mismo índice.

Si lo miramos de una forma más concreta, si tomamos como referencia una pensión equivalente a la pensión media de jubilación (que está en en torno a 1.511,51 euros al mes), el paso a 2026 la llevaría a 1.552,32 euros mensuales, con un incremento anual de algo más de 570 euros.

En el conjunto del sistema, los cálculos habituales con la pensión media (1.316,7 euros en noviembre de 2025) sitúan la media tras la subida alrededor de 1.352 euros mensuales, que es el 2,7% aplicado a esa base.

Esto es lo que vas a cobrar cada mes: ejemplos rápidos con la subida aplicada del 2,7%

Sabemos la cifra media de subida de las pensiones a partir de ese 2,7% del IPC, pero está claro que no todos los pensionistas cobran lo mismo. Por ello queremos dejarte algunos ejemplos orientativos para que te hagas una idea de lo que es posible que acabes cobrando de pensión en 2026:

Si cobras 800 € al mes, pasarías a 821,60 €.

al mes, pasarías a 821,60 €. Si cobras 1.000 € , pasarías a 1.027,00 €.

, pasarías a 1.027,00 €. Si cobras 1.200 € , pasarías a 1.232,40 €.

, pasarías a 1.232,40 €. Si cobras 1.500 € , pasarías a 1.540,50 €.

, pasarías a 1.540,50 €. Si cobras 2.000 € , pasarías a 2.054,00 €.

, pasarías a 2.054,00 €. Si cobras 3.000 €, pasarías a 3.081,00 €.

En la práctica, lo que verás será ese incremento repartido en cada paga. Y si cobras en 14 pagas, el efecto anual se nota más al sumar todo el año.

Pensión máxima en 2026: el nuevo tope

Aquí hay un matiz importante. La pensión máxima no solo sube por el IPC, sino que además incorpora un pequeño incremento adicional previsto en la reforma, de ahí que el tope quede algo por encima del 2,7% que se ha informado. Con ese ajuste, la pensión máxima se situaría alrededor de los 3.359,6 euros mensuales (en 14 pagas), según las estimaciones publicadas tras confirmarse el dato.

¿Y qué pasa con las pensiones mínimas, las no contributivas y el IMV?

En este punto, conviene no mezclar. El 2,7% es la referencia confirmada para la revalorización general ligada al IPC medio, pero las mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital suelen seguir una dinámica distinta y, en muchos años, suben por encima de la revalorización general.

De hecho, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha señalado que vería «razonable» que las pensiones no contributivas subieran más de un 5% en 2026, aunque el porcentaje final aún debe concretarse oficialmente.

En definitiva, podemos decir que la subida de las pensiones de cara a 2026 es más moderada que en años recientes. El 2,7% se mueve en una línea más contenida que la de ejercicios recientes marcados por picos inflacionistas. En los últimos años hemos visto revalorizaciones más fuertes (como el 8,5% de 2023) y después ajustes más bajos como lo que ocurrirá el próximo año.