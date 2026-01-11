Los hoteleros mallorquines en el Caribe: Una semana de respiración contenida y «un silencio prudente»

Las cadenas hoteleras mallorquinas con establecimientos en el Caribe se han autoimpuesto «máxima prudencia» y respiración contenida a la espera de acontecimientos tras la convulsión creada en la zona tras el apresamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y las amenazas de Donald Trump a países como Cuba, México y Colombia.

En el Caribe ha estallado la incertidumbre tras las amenazas de Donald Traump a presidentes de países como Cuba, Colombia o México en los que varias cadenas hoteleras mallorquinas están instaladas con decenas de establecimientos hoteleros.

Melià Hotels International, Iberostar, Grupo Piñero, Barceló, Roc o Blau son las cadenas mallorquinas con apuestas de vacaciones en la zona. Cuba es el país con más interés de cadenas tan potentes como Melià Hotels International e Iberostar. En la isla, el grupo de Gabriel Escarrer cuenta con 35 hoteles. Iberostar, 18. En total, hay más de 60 establecimientos sólo en Cuba con capital mallorquín.

El sector hoteleros mallorquín y las cadenas que lo conforman se han autoimpuesto un silencio escrupuloso que les impide valorar la situación y una preocupación que no admiten precisamente por el silencio autoimpuesto. «Máxima prudencia» es el lema que impera ahora mismo en el sector porque «ahora mismo todo es confuso y nadie sabe lo que va a pasar».

Melià e Iberostar han gestionado tan bien su relación con el régimen castrista que no sólo llevan décadas asentados en la isla caribeña que en los últimos 15 años han conseguido multiplicar su presencia.

No hay que olvidar que los hoteleros mallorquines ya tuvieron un choque con Donald Trump en el primer mandato del presidente norteamericano. Trump activó en 2019 la Ley Helms-Burton que permitía demandas contra las compañías hoteleras que usaban propiedades confiscadas en Cuba.

Respiración contenida y silencio «prudente» una semana después. Un silencio de los hoteleros que tiene fecha de caducidad: romperán el silencio durante la celebración de la edición de este año de FITUR en Madrid a partir del día 20 de este mes enero.