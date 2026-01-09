Última hora de EEUU en Venezuela, Groenlandia y México, en directo | Noticias de última hora de Donald Trump

Tan sólo seis días después de que Estados Unidos entrara en Venezuela para llevar a cabo una intervención militar que acabó con la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump continúa con sus planes para frenar el narcotráfico y ha asegurado que tiene previsto lanzar ataques contra los cárteles mexicanos: «Vamos a empezar a atacar en tierra a los cárteles», ha asegurado en una entrevista en Fox News.

Mientras tanto Europa mira de cerca la situación con Groenlandia. El mandatario estadounidense asegura que la isla danesa pertenece a su país y asegura estar legitimado porque «EEUU es el poder de la OTAN y para EEUU asegurar el Ártico es un interés para la OTAN».

