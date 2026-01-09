Última hora de EEUU en Venezuela, Groenlandia y México, en directo | Noticias de última hora de Donald Trump
Sigue en directo la última hora de Estados Unidos y sus planes para Venezuela, Groenlandia y México
Todos los territorios que EEUU ha comprado como quiere hacer con Groenlandia
Tan sólo seis días después de que Estados Unidos entrara en Venezuela para llevar a cabo una intervención militar que acabó con la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump continúa con sus planes para frenar el narcotráfico y ha asegurado que tiene previsto lanzar ataques contra los cárteles mexicanos: «Vamos a empezar a atacar en tierra a los cárteles», ha asegurado en una entrevista en Fox News.
Mientras tanto Europa mira de cerca la situación con Groenlandia. El mandatario estadounidense asegura que la isla danesa pertenece a su país y asegura estar legitimado porque «EEUU es el poder de la OTAN y para EEUU asegurar el Ártico es un interés para la OTAN».
A continuación puedes seguir en directo las noticias de última hora de Donald Trump, qué va a pasar en Venezuela con Delcy Rodríguez, el juicio a Nicolás Maduro y la situación en México y Groenlandia.
Trump deja en manos de Xi Jinping cualquier acción de China sobre Taiwán: «Depende de él»
Donald Trump ha expresado que cualquier acción de China sobre Taiwán depende íntegramente del presidente chino, Xi Jinping, si bien ha manifestado que una acción militar en la zona «no sería agradable».
En una entrevista concedida al diario estadounidense The New York Times, el dirigente estadounidense ha dejado en manos del líder chino posibles acciones contra la isla, «eso depende de él», ha dicho. «Él decide lo que quiere hacer, pero, le he dicho que no estaría contento si actúa, y no creo que lo haga. Espero que no», ha aseverado.
Petro afirma que su futuro político «depende» de Trump
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este jueves que su futuro político «depende» de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y ha revelado que tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela temió una «operación militar» en su país.
Trump afirma que EEUU atacará pronto por «tierra» los cárteles que «dirigen» México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el Ejército estadounidense va a «empezar» a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que «dirigen» México.
«Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país», ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que «hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que llegan por mar» aludiendo a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.
Trump asegura que «canceló» una «segunda oleada de ataques» a Venezuela
Trump ha afirmado este viernes que «canceló una prevista segunda oleada de ataques» contra Venezuela debido a la «cooperación» mostrada por las autoridades del país sudamericano, ahora encabezado por la chavista Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura del dictador, Nicolás Maduro, en los ataques estadounidenses del 3 de enero.
«Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como signo de ‘búsqueda de paz’. Esto es un gesto muy importante e inteligente», ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta en Truth Social, donde ha afirmado que «Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo relativo a la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas de una forma mucho más grande, mejor y más moderna».
Delcy Rodríguez anuncia una «comisión de víctimas» tras la operación de EEUU en Caracas
Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de una «comisión de víctimas» y la construcción de un monumento en honor al centenar de fallecidos en la operación militar de Estados Unidos contra el dictador Maduro. «Como un reconocimiento a nuestros caídos, he instruido la creación de una comisión de familiares y víctimas de nuestros héroes, heroínas y mártires. No están solos, Venezuela está con ustedes, seguiremos acompañando sus pasos», ha asegurado
Última hora de Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que su país estaría planteando iniciar ataques «en tierra» después de que el pasado mes de noviembre anunciara que no estaba contento con México.
Trump: «No necesito al Derecho Internacional»
Donald Trump ha afirmado que su «propia moralidad» es el único límite a su poder como comandante en jefe después de las críticas a la operación militar en Venezuela que se saldó con la captura del narcodictador del país latinoamericano, Nicolás Maduro, y alrededor de un centenar de muertos.
Al ser preguntado en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times sobre si existían límites a su poder más allá de Estados Unidos, Trump ha respondido: «Sí, hay una cosa: mi propia moralidad, mi propia mente. Es lo único que puede detenerme». «No necesito al Derecho Internacional«, ha agregado.