Todos los territorios que EEUU ha comprado como quiere hacer con Groenlandia

EEUU ha mostrado interés en Groenlandia desde el siglo XIX, con intentos serios en 1867 (junto a Alaska), 1946 (oferta de 100 millones en oro) y 2019 (propuesta de Trump). Hoy, Trump insiste en su adquisición de Groenlandia por razones «seguridad nacional», citando su ubicación estratégica en el Ártico, la necesidad de contrarrestar a Rusia y China y sus recursos (tierras raras, gas, petróleo).

Groenlandia encaja en el patrón histórico de ambición estratégica de EEUU. Pero la Administración Trump no quiere hablar de una operación militar como la desplegada en Venezuela.

Pero, a diferencia de casos pasados, (en 1917 EEUU compró a Dinamarca las Islas Vírgenes), Dinamarca y Groenlandia rechazan vender, afirmando su autonomía y soberanía. Si EEUU lograra adquirir Groenlandia (2.16 millones de km²), sería su mayor expansión desde Luisiana.

El derecho internacional moderno complica la compra de territorios porque prioriza la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados, haciendo que la venta o adquisición de tierras habitadas sea, hasta ahora, casi imposible y esté sujeta a fuertes tensiones diplomáticas y resistencia local, a diferencia de épocas pasadas donde tales transacciones (Alaska, Luisiana) eran más factibles.

EEUU tiene una larga historia de adquisición de territorios, a menudo mediante:

compras (Luisiana, Alaska, Islas Vírgenes)

tratados tras guerras (Puerto Rico, Filipinas)

anexiones (Hawái, Texas).

Estas compras obedecieron a intereses estratégicos, económicos o de seguridad nacional, similar al actual interés que Donald Trump en Groenlandia. A continuación, detallamos algunos de los territorios más significativos que ha incorporado EEUU a lo largo de su historia, explicando cómo se adquirieron y su paralelismo con el caso de Groenlandia:

Luisiana (1803)

Estados Unidos compró este vasto territorio a Francia por 15 millones de dólares (unos 342 millones actuales ajustados por inflación) en lo que se conoce como la Compra de Luisiana .

Extensión : abarcó 828.000 millas cuadradas, duplicando el tamaño del país e incluyendo partes de 15 estados actuales, como Luisiana, Arkansas y Missouri .



Quería controlar el río Misisipi y asegurar el acceso al Golfo de México , además de prevenir la influencia europea en la región.

Fue una compra motivada por la seguridad y expansión territorial, similar a los argumentos de «seguridad nacional» que Trump ha esgrimido para justificar su interés en Groenlandia.