Todos los territorios que EEUU ha comprado como quiere hacer con Groenlandia
En en 1917 Norteamérica ya compró a Dinamarca las Islas Vírgenes de EEUU por 25 millones de dólares
La Administración Trump no quiere hablar de una operación militar como la desplegada en Venezuela
EEUU ha mostrado interés en Groenlandia desde el siglo XIX, con intentos serios en 1867 (junto a Alaska), 1946 (oferta de 100 millones en oro) y 2019 (propuesta de Trump). Hoy, Trump insiste en su adquisición de Groenlandia por razones «seguridad nacional», citando su ubicación estratégica en el Ártico, la necesidad de contrarrestar a Rusia y China y sus recursos (tierras raras, gas, petróleo).
Groenlandia encaja en el patrón histórico de ambición estratégica de EEUU. Pero la Administración Trump no quiere hablar de una operación militar como la desplegada en Venezuela.
Pero, a diferencia de casos pasados, (en 1917 EEUU compró a Dinamarca las Islas Vírgenes), Dinamarca y Groenlandia rechazan vender, afirmando su autonomía y soberanía. Si EEUU lograra adquirir Groenlandia (2.16 millones de km²), sería su mayor expansión desde Luisiana.
El derecho internacional moderno complica la compra de territorios porque prioriza la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados, haciendo que la venta o adquisición de tierras habitadas sea, hasta ahora, casi imposible y esté sujeta a fuertes tensiones diplomáticas y resistencia local, a diferencia de épocas pasadas donde tales transacciones (Alaska, Luisiana) eran más factibles.
EEUU tiene una larga historia de adquisición de territorios, a menudo mediante:
- compras (Luisiana, Alaska, Islas Vírgenes)
- tratados tras guerras (Puerto Rico, Filipinas)
- anexiones (Hawái, Texas).
Estas compras obedecieron a intereses estratégicos, económicos o de seguridad nacional, similar al actual interés que Donald Trump en Groenlandia. A continuación, detallamos algunos de los territorios más significativos que ha incorporado EEUU a lo largo de su historia, explicando cómo se adquirieron y su paralelismo con el caso de Groenlandia:
-
Luisiana (1803)
- Estados Unidos compró este vasto territorio a Francia por 15 millones de dólares (unos 342 millones actuales ajustados por inflación) en lo que se conoce como la Compra de Luisiana.
- Extensión: abarcó 828.000 millas cuadradas, duplicando el tamaño del país e incluyendo partes de 15 estados actuales, como Luisiana, Arkansas y Missouri.
- Quería controlar el río Misisipi y asegurar el acceso al Golfo de México, además de prevenir la influencia europea en la región.
- Fue una compra motivada por la seguridad y expansión territorial, similar a los argumentos de «seguridad nacional» que Trump ha esgrimido para justificar su interés en Groenlandia.
-
Florida (1819)
-
España cedió Florida a Estados Unidos mediante el Tratado Adams-Onís. No hubo pago directo, pero EEUU asumió 5 millones de dólares en deudas de ciudadanos estadounidenses contra España (unos 124 millones actuales).
-
Quería eliminar una frontera conflictiva con España y asegurar el control del sureste norteamericano.
-
La adquisición respondió a intereses estratégicos y de seguridad, como el deseo de EEUU de controlar Groenlandia para proteger el Ártico y contrarrestar a Rusia y China.
-
-
Texas (1845)
-
Texas, tras independizarse de México en 1836, fue anexado por EEUU mediante una resolución del Congreso, tras negociaciones con la República de Texas.
-
Quería expandir el territorio hacia el oeste y satisfacer la doctrina del Destino Manifiesto.
-
Aunque no fue una compra directa, refleja la ambición territorial estadounidense, comparable a la visión expansionista que Trump proyecta con Groenlandia.
-
-
Territorio del Tratado de Guadalupe-Hidalgo (1848)
-
Tras la guerra con México, EEUU pagó 15 millones de dólares (unos 600 millones actuales) por más de 525.000 millas cuadradas, incluyendo California, Nevada, Utah y partes de otros estados.
-
Quería consolidar el control del suroeste y acceder a la costa del Pacífico.
-
Fue una mezcla de conflicto y compra, mostrando cómo EEUU ha usado tanto la fuerza como la negociación, algo que Trump no ha descartado al mencionar «coerción económica o militar» para Groenlandia.
-
-
Compra de Gadsden (1853)
-
EEUU compró a México cerca de 30.000 millas cuadradas en el sur de Arizona y Nuevo México por 10 millones de dólares (unos 409 millones actuales).
-
Quería facilitar la construcción de un ferrocarril transcontinental y ajustar la frontera.
-
Fue una adquisición menor pero estratégica, similar al interés en Groenlandia por su posición en el Ártico y sus recursos minerales.
-
-
Alaska (1867)
-
Comprada a Rusia por 7,2 millones de dólares (unos 120 millones actuales), a menos de dos centavos por acre.
-
Extensión: 586.412 millas cuadradas, que se convirtieron en el estado número 49 en 1959.
-
Quería expandir la presencia en el Pacífico y el Ártico, inicialmente ridiculizada como la locura de Seward.
-
Es el caso más cercano a Groenlandia: una compra de un territorio ártico remoto por razones estratégicas y recursos naturales, como los que Trump destaca (minerales raros, ubicación militar).
-
-
Hawái (1898)
-
Anexionada tras un golpe de estado respaldado por EEUU contra la monarquía hawaiana, sin compra directa, pero con control político y militar. Se convirtió en estado en 1959.
-
Quiso comprarla como base naval en el Pacífico y acceso al comercio asiático.
-
Refleja el uso de influencia para controlar un territorio estratégico, un enfoque que podría inspirar tácticas alternativas si Dinamarca rechaza vender Groenlandia.
-
-
Puerto Rico, Guam y Filipinas (1898)
-
Cedidos por España tras la Guerra Hispano-Estadounidense mediante el Tratado de París. EEUU pagó 20 millones de dólares por Filipinas (unos 700 millones actuales), pero Puerto Rico y Guam fueron transferidos sin costo adicional.
-
Les daban proyección de poder en el Caribe y el Pacífico. Filipinas se independizó en 1946, pero Puerto Rico y Guam siguen siendo territorios.
-
Adquisiciones tras conflicto, mostrando que EEUU ha usado la guerra como medio.
-
-
Islas Vírgenes de EEUU (1917)
-
Compradas a Dinamarca por 25 millones de dólares (unos 600 millones actuales) durante la Primera Guerra Mundial.
-
Para proteger el acceso al Canal de Panamá y evitar que Alemania las ocupara.
-
Es el precedente más directo con Groenlandia: una compra a Dinamarca por seguridad nacional, aunque en un contexto bélico.
-