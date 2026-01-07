Marco Rubio anuncia una reunión con Dinamarca para negociar la compra de Groenlandia

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles que la administración Trump mantendrá una reunión la próxima semana con el Gobierno de Dinamarca para negociar la posible compra de Groenlandia. Asimismo, el dirigente republicano ha manifestado que su administración no hablará de «intervención militar» y que la intención del presidente norteamericano siempre ha sido la adquisición del territorio polar.

La confirmación de Rubio llega días después de que el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se mostrara abierto al diálogo con la Administración Trump, en línea con el respeto al Derecho Internacional, no así a las «fantasías» de una eventual anexión.

Para Dinamarca, la reunión con Rubio tiene como objetivo «disipar ciertos malentendidos» tras las repetidas declaraciones del presidente Trump, dijo el martes el ministro de danés de Relaciones Exteriores, Lars Rasmussen. Para la ministra danesa Vivian Motzfeldt, la reunión debería ser una oportunidad para normalizar las relaciones con Estados Unidos. «Ahora hemos establecido un diálogo directo con Estados Unidos», ha dicho al diario groenlandés Sermitsiaq.

“Mi mayor esperanza es que esta reunión conduzca a una normalización de nuestras relaciones (…) Groenlandia necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a Groenlandia en términos de seguridad en el Ártico”, añadió.

Según los periódicos The Wall Street Journal y The New York Times, Rubio dijo a legisladores estadounidenses que la opción preferida de Trump era comprar Groenlandia a Dinamarca, descartando así una invasión inminente.

Las aspiraciones de Trump de poseer Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Ya lo dijo alguna vez en su primer mandato. Lo justifica en razones de seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que el presidente Donald Trump está «estudiando activamente» con sus equipos una «compra» de Groenlandia, aunque ha negado a descartar la opción militar para tomar el control de la isla ártica.

«El presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente este tema. (…) La adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos no es una idea nueva (…) Considera que lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región ártica», ha declarado Leavitt.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Ejército estadounidense lleve a cabo una operación militar similar a la realizada en Venezuela en los últimos días, ha reiterado que Trump «siempre tiene todas las opciones sobre la mesa mientras examina qué es mejor para Estados Unidos». «Pero la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia», ha aclarado.

Durante su intervención, la portavoz ha comparado las negociaciones sobre Groenlandia con «el caso de Venezuela», en el que, según ha dicho, Trump se esforzó por un buen acuerdo, y con los bombardeos contra Irán en relación con sus capacidades nucleares.