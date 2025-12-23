Trump reta a Dinamarca: «Dicen que estuvieron en Groenlandia hace 300 años, seguro que nosotros también»

Donald Trump ha elevado el tono con Dinamarca para echar un pulso al país escandinavo por Groenlandia. Motivado por sus aspiraciones de anexionar la tierra verde a Estados Unidos, el magnate ha criticado el abandono ejercido por Dinamarca sobre Groenlandia y ha cuestionado el origen histórico de su soberanía.

El republicano ha sumado presión a los daneses tras anunciar sus planes de nombrar un enviado especial para convertir Groenlandia en «parte de EEUU», tarea que ha recaído en el gobernador de Luisiana, Jeff Landry. Trump asegura que Landry «es un tipo negociador» que «quería liderar la iniciativa». Por ello, entiende que su figura es la ideal para materializar su deseo de controlar la isla ubicada entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico.

Así, Trump ha cargado contra las autoridades danesas, a las que acusa de «no invertir nada» en Groenlandia, donde «tienen una población muy pequeña», ha insistido. «Dinamarca no ha gastado nada. No tienen protección militar», ha criticado el presidente estadounidense.

Trump: «Tenemos que tener Groenlandia»

En este sentido, el líder republicano sostiene que «si miras a lo largo de la costa, ves barcos rusos y chinos por todas partes», para subrayar que su motivación es «una cuestión de seguridad». Ha descartado así que su Administración persiga realmente las reservas energéticas o minerales de la que es la isla más grande del mundo, y ha argumentado que Estados Unidos tiene recursos «abundantes». «La necesitamos para la seguridad nacional, tenemos que tenerla», ha remarcado.

Además de criticar la gestión danesa, Donald Trump ha cuestionado el origen histórico de su soberanía. «Dicen que Dinamarca estuvo allí hace unos 300 años, con un barco. Bueno, estoy seguro de que nosotros también estábamos allí con barcos», ha pronunciado. Por tanto, ha adelantado que tendrá que «resolverlo todo».

Por su parte, el Gobierno danés ha reaccionado al último movimiento de Trump al reclamar «respeto por las fronteras danesas», y ha convocado a Ken Howery, embajador de EEUU en el país escandinavo, para abordar la «inaceptable» decisión del magnate.

En cambio, Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, se ha mostrado con aparente serenidad, e incluso ha declarado que la determinación de Trump «no es una fuente de preocupación para él». Aunque ha aclarado que ésta «no cambia que Groenlandia es quien controla su propio destino».

Groenlandia -cuyo significado es tierra verde- es la isla más grande del mundo, situada entre el océano Atlántico y el Glacial Ártico. Forma parte del Reino de Dinamarca desde la firma de la Constitución danesa de 1953, aunque ya dependía de la corona. El Gobierno del país escandinavo le dio la autonomía en 2008.

La disputa territorial de Groenlandia viene de lejos. En 1909, la expedición Alabama partió liderada por el explorador y escritor Ejnar Mikkelsen, con la misión de demostrar que Groenlandia no estaba dividida en dos trozos de tierra, para tumbar así el reclamo de Estados Unidos sobre el territorio. Los estadounidenses sostenían la existencia de un canal marítimo que se extendía de este a oeste, y separaba Tierra de Peary del continente. Los exploradores recuperaron los registros perdidos de la expedición Dinamarca (1906-1908), tras dar con ellos en un túmulo del Fiordo de Dinamarca, y demostraron que «el Canal de Peary no existe».