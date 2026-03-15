Elecciones en Castilla y León 2026 en directo | Resultados, encuestas y última hora de participación hoy en vivo
Sigue en directo la última hora de las votaciones en las elecciones de Castilla y León 2026
Elecciones Castilla y León 2026: todos los candidatos y que partidos que se presentan
Dónde te toca votar en las elecciones de Castilla y León 2026: consulta tu colegio electoral, mesa y sección
Castilla y León celebra hoy domingo, 15 de marzo, las elecciones a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Miles de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas para decidir el futuro de su región en un nuevo ciclo político. Los comicios se celebran justo cuatro años después siguiendo el calendario electoral, a pesar de que la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gobierna en minoría desde el verano de 2024 tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico.
Aunque hay 131 candidaturas registradas pertenecientes a 26 formaciones políticas, sólo nueve partidos presentan listas en las nueve provincias de Castilla y León.
Candidatos y partidos principales en las elecciones de Castilla y León 2026
Partido Popular (PP)
El candidato a la presidencia de la Junta por parte del Partido Popular es Alfonso Fernández Mañueco, que además es el actual presidente autonómico que opta a la reelección. Representa al principal partido conservador regional con listas en todas las provincias.
PSOE
En cuanto al Partido Socialista, Carlos Martínez se estrena como candidato en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo tras haber gobernado durante casi 20 años la ciudad de Soria (con mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones). Apenas un año después de relevar a Luis Tudanca como líder de los socialistas en esta comunidad autónoma, afronta el reto de romper la hegemonía del PP en el gobierno de esta comunidad autónoma durante casi 40 años.
Vox
Carlos Pollán será el candidato que encabezará la lista de la formación de Vox en sustitución de Juan García-Gallardo, que hace un año dimitió de todos sus cargos. García-Gallardo se convirtió hace cuatro años en una de las caras más reconocibles de Vox, al ser el primer dirigente del partido en alcanzar la Vicepresidencia de un gobierno autonómico.
Unión del Pueblo Leonés
Alicia Gallego, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) desde junio de 2025 y alcaldesa de Santa María del Páramo, es una de las caras nuevas entre los candidatos que se presentan a las elecciones a la Junta de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Encabeza por primera vez la lista de la formación, aunque ya tiene experiencia en las Cortes regionales.
Otros partidos que se presentan en Castilla y León 2026
- Soria ¡YA!: Plataforma ciudadana que ya obtuvo representación en 2022 y repite en la provincia de Soria.
- Podemos-Alianza Verde: Concurren en coalición en diversas provincias.
- Ciudadanos (CS): Se presenta de nuevo a las cortes tras su pérdida de peso institucional en los últimos años.
- PACMA (Partido Animalista).
- PCAS-TC (Partido Castellano-Tierra Comunera).
Rostros conocidos han votado en las elecciones de Castilla y León
Rostros conocidos también han ido a votar a las elecciones de Castilla y León. El famoso youtuber Plex ha acudido a su colegio electoral en Toro junto con su novia la cantante Aitana.
Media hora para el cierre de colegios electorales
Falta poco más de media hora para que los colegios electorales cierren sus puertas y comience oficialmente el escrutinio de votos en Castilla y León.
Así van las encuestas en Castilla y León
Las encuestas para las elecciones de este 15 de marzo coinciden mayoritariamente en una victoria del Partido Popular (PP), que se movería en una horquilla de entre 29 y 35 escaños, consolidando a Alfonso Fernández Mañueco como la fuerza más votada pero sin alcanzar la mayoría absoluta (fijada en 41 procuradores). El PSOE, con Carlos Martínez al frente, resistiría en segunda posición con unos 26-29 escaños, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a 2022. La gran clave de estos sondeos es el fuerte ascenso de Vox, que podría superar el 20% de los votos y alcanzar hasta 21 procuradores, lo que le daría de nuevo la llave del gobierno. En cuanto al resto del arco parlamentario, la UPL se mantendría fuerte con 3-4 escaños, mientras que plataformas locales como Soria ¡Ya! podrían sufrir un retroceso y formaciones como Podemos o IU-Sumar pelean por lograr representación mínima.
A qué hora empieza el escrutinio de las elecciones de Castilla y León
El escrutinio de los votos comenzará oficialmente a las 20:00 horas, en cuanto cierren los colegios electorales.
A esa hora, los miembros de las mesas abrirán las urnas y empezarán el recuento manual de las papeletas. Se espera que los primeros datos significativos del escrutinio en tiempo real empiecen a aparecer en la web oficial a partir de las 21:00 horas, una vez que el porcentaje de votos escrutados sea suficiente para ofrecer resultados representativos.
¿Se puede votar una vez que ha cerrado el colegio electoral?
Siempre y cuando estemos en el colegio electoral antes de su hora de cierre (las 20:00 horas) podremos ejercer nuestro derecho al voto.
¿Quién ganó las anteriores elecciones en Castilla y León?
Las últimas elecciones a las Cortes de Castilla y León se celebraron el 13 de febrero de 2022, resultando en la victoria del Partido Popular (PP), liderado por Alfonso Fernández Mañueco. Aunque el PP obtuvo la mayor cantidad de escaños (31 de los 81 totales), no alcanzó la mayoría absoluta, lo que le obligó a formar un gobierno de coalición con Vox, que experimentó un crecimiento significativo logrando 13 procuradores. Por su parte, el PSOE pasó a ser la segunda fuerza política tras haber ganado en votos y escaños en los comicios anteriores de 2019.
La participación en las provincias de Castilla Y León
Este es el porcentaje de participación en las distintas provincias de Castilla y León:
- Ávila: 52,55% – 0,07 puntos menos
- Burgos: 52,49% – 1,44 puntos más
- León: 51,09% – 2,55 puntos más
- Palencia: 54,42% – 2,02 puntos más
- Salamanca: 52,08%- 1,07 puntos más
- Segovia: 54,05% – 0,74 puntos más
- Soria: 53,96% – 2 puntos más
- Valladolid: 56,21% – 1,15 puntos más
- Zamora: 51,22% – 2,35 puntos más
¿Cuándo cierran los colegios electorales?
En Castilla y León, los colegios electorales cierran sus puertas a las 20:00 horas. En caso de que cualquier ciudadano que ya se encuentre dentro del local o en la cola tendrá garantizado su derecho a depositar el voto antes de que comience el recuento oficial.
Ávila es la provincia que registra menos participación
La provincia de Ávila es la provincia que ha registrado menos participación, obteniendo un 0,07% menos de actividad con respecto a las elecciones de 2022.
¿Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Castilla y León 2026?
Actualmente, el parlamento autonómico está compuesto por 82 procuradores (diputados regionales). Con este número total de representantes, la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños, es decir, la mitad más uno de la cámara.
León, con 2,59 puntos, es el lugar donde más sube la participación
Tras la revelación de los datos de participación de las 18:00 horas, león ha sido la provincia donde más ha subido la participación con un 2,59% más que en en las elecciones de 2022.
¿A qué hora se sabrán los resultados de las elecciones?
Aunque el escrutinio comienza a las 20:00 horas, los primeros resultados provisionales suelen hacerse públicos entre las 20:30 y las 21:00 horas, cuando ya se han contabilizado las papeletas de numerosas mesas electorales repartidas por las nueve provincias de la comunidad.
A medida que avanza el recuento, el porcentaje de voto escrutado aumenta y permite observar una tendencia más clara sobre qué partidos obtendrán mayor representación en las Cortes de Castilla y León.
Normalmente, entre las 21:30 y las 22:30 horas el escrutinio ya suele superar el 60% o 70% de los votos contados. En ese momento los analistas electorales y los propios partidos empiezan a valorar si existe una tendencia consolidada que permita anticipar el reparto final de escaños.
Tercer avance de participación
El tercer avance de la participación de las elecciones de Castilla y León ya se conoce. A las 18:00 horas, la participación es de un 53,17%, un 1,55% más que en las elecciones de 2022.
¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Castilla y León?
Los colegios electorales abrieron sus puertas este domingo a las 09:00 y permanecerán abiertos de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas. Durante este horario, los ciudadanos inscritos en el censo electoral pueden acudir a su mesa correspondiente para depositar su papeleta.
Como es habitual en los procesos electorales en España, el horario se mantiene igual en todas las provincias de la comunidad, desde León y Zamora hasta Valladolid, Burgos, Salamanca, Palencia, Ávila, Segovia y Soria.
A las 20:00 horas se cerrarán oficialmente las puertas de los colegios electorales. Sin embargo, si a esa hora todavía hay personas dentro del local esperando para votar, se les permitirá hacerlo, siempre que ya se encuentren en el interior del recinto electoral o en la fila correspondiente antes del cierre.
Tercer avance de participación a las 18:00 horas
El tercer avance de la participación de las elecciones de Castilla y León se conocerá a las 18:00 horas. El último dato apuntaba a un aumento considerable con respecto a los comicios de 2022. A las 14:00 horas la participación se situaba en casi el 37%, lo que supone 2,24 puntos superior al de las anteriores elecciones. Este dato se traduce en que casi 37.000 personas más han acudido a votar por el momento.
A qué hora cierran los colegios electorales en Castilla y León
Los colegios electorales de Castilla y León cerrarán a las 20:00, por lo que no se podrá votar más allá de esa hora. Sí se respetará el turno de la gente que permanezca en la cola a esa hora y todavía no haya votado.
La España despoblada, clave en las elecciones de Castilla y León
La España vaciada está siendo protagonista en las elecciones de Castilla y León. La despoblación es una de las principales preocupaciones de los votantes en la comunidad y ha sido protagonista anecdótica este domingo. En tres municipios de Burgos y otros tres de Soria han tenido que constituirse con ciudadanos de otros municipios porque no había ciudadanos suficientes para constituirlas. En concreto, eso ha ocurrido en Villamedianilla, Jaramillo Quemado y Tinieblas de la Sierra, en Burgos, y en Soria en Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán.
Más de 700.000 personas ya han votado en Castilla y León
La participación en las elecciones de Castilla y León celebradas este domingo se ha situado en el 36,97% a las 14:00 horas, un 2,24% más que en 2022. Esto supone que por el momento 708.922 personas ya han votado.
La participación en las provincias
En las 9 provincias de la Comunidad castellanoleonesa se ha registrado un aumento de la participación a las 14:00 horas de la tarde, con respecto a los anteriores comicios del 2022. Sin embargo, la provincia de Ávila registra el aumento más bajo, con un 1,26% por encima de la participación registrada en las últimas elecciones.
La participación a las 14:00 es de 36,92%: sube 2 puntos respecto a 2022
La participación en las elecciones de Castilla y León se sitúa a las 14:00 horas en el 36,92%. El dato supone una subida de 2,19 puntos sobre la cifra de 2022, cuando la participación a la misma hora fue del 34,73%.
Un interventor de Vox increpa a Puente al grito de «¡dimisión!» cuando votaba
Un interventor de Vox ha increpado a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en el colegio electoral al que este ha acudido a ejercer su derecho a voto este domingo, 15 de marzo, jornada de elecciones autonómicas en Castilla y León. Puente ha votado en el Colegio Ponce de León de Valladolid a las 11:00 horas, tras lo que uno de los apoderados de Vox en el lugar le ha gritado «¡dimisión!», una acción que ha sido reprendida por los socialistas presentes en el local electoral.
El último avance de participación será a las 18:00
La Junta de Castilla y León ofrecerá un último avance de participación a las 18:00 horas. Tras esto, los colegios electorales cerrarán a las 20:00 y sobre las 21:00 empezarán a conocerse los resultados.
Hasta qué hora se puede votar
Recordamos que los colegios electorales de Castilla y León estarán abiertos hasta las 20:00 horas. Si se da la circunstancia de que en ese momento todavía hay gente votando o en la cola para hacerlo, podrán depositar su voto en las urnas, aunque estén fuera de hora.
Desaparece una urna y causan destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos)
La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas (Burgos) al tener que solucionar dos incidentes, la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación «en condiciones impracticables». Según ha informado el alcalde de Rabé, Diego Rodríguez, a su llegada al local electoral a primera hora, el alguacil del municipio ha encontrado el lugar con «importantes daños materiales» y signos de vandalismo que «impedían el inicio del sufragio». La sala donde debía ubicarse la mesa de votación se encontraba «en condiciones impracticables», con suciedad generalizada, fluorescentes rotos y la cabina de votación destrozada, ha detallado. Ante la imposibilidad de utilizar el espacio original, los responsables de la administración han habilitado de urgencia una nueva ubicación en otra dependencia del mismo edificio para garantizar el derecho al voto.
El segundo avance de participación será a las 14:00
La Junta de Castilla y León ofrecerá un segundo avance de participación a las 14:00 horas. Recordamos que en el primero, que se ha publicado a las 11:30, la participación ha sido de 12,63%, un punto más que en los comicios de 2022.
Mañueco vota en Salamanca entre aplausos
Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la reelección para presidir la Junta de Castilla y León, ha votado la mañana de este domingo y ha sido recibido entre aplausos en su colegio electoral de Salamanca. «Hoy decidimos el Gobierno que queremos los próximos cuatro años», ha dicho el popular. Mañueco también ha celebrado la subida del porcentaje de voto, lo que ha considerado una «buena noticia».
La participación en Castilla y León a las 11:30 se sitúa en el 12,46%
La participación en las elecciones de Castilla y León a las 11:30 se sitúa en el 12,46%. El dato supone un aumento de más de un punto con respecto a la participación de 2022.
Vota la candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego
Alicia Gallego, candidata de Unión del Pueblo Leonés a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ya ha ejercido su derecho al voto. La candidata se ha mostrado positiva sobre la perspectiva de los resultados. «Vamos a incrementar el número de procuradores, 4 o 5», ha dicho Gallego. «La voz de los leoneses tiene que estar donde pueda ser escuchada».
Vota Juan Gascón, candidato de En Común
Juan Gascón, candidato de En Común, la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Equo, para presidir la Junta de Castilla y León, ha animado a los ciudadanos a votar para «verbalizar las quejas y necesidades» a través de su voto en las urnas. El candidato ha votado a las 10:00 horas en el colegio de Santa Rita, en Palencia. Gascón ha señalado que votar supone «un movimiento político» porque la democracia «se construye desde abajo».
Así vota Villaverde de Montejo, un pueblo de Segovia con 19 electores
La España vaciada es una de las grandes protagonistas en esta jornada electoral, ya que Castilla y León es una de las regiones más afectadas. Ejemplo de ello es Villaverde Montejo, un pequeño pueblo del nordeste de Segovia, que cuenta sólo con 19 electores.
El candidato del PSOE, Carlos Martínez, ya ha votado
Carlos Martínez Minguez, candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León, ya ha votado. El también alcalde de Soria ha animado a la población a votar para formar un auténtico Gobierno «progresista». «Es un día de muchos nervios y nudos en el estómago», ha dicho el candidato socialista.
Vota el candidato de Vox, Carlos Pollán
Carlos Pollán, candidato de Vox, acaba de votar. «Es el día de la esperanza y la ilusión de todos aquellos que quieren que haya un cambio en Castilla y León», ha señalado a las puertas del colegio electoral. Además, ha animado a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que «trabajan hoy por velar la seguridad de los votantes».
El voto por correo crece un 7% respecto a la anterior convocatoria
Según ha informado Correos, en este proceso se han admitido un total de 51.144 sufragios por correo, un 6,76% más que en febrero de 2022 cuando se admitieron 47.907. Por provincias, en Ávila se han admitido 2.997 votos; en Burgos, 7.966; en León, 9.860 votos; en Palencia, 3.967; en Salamanca, 6.935; en Segovia, 2.716; en Soria, 2.550; en Valladolid, 10.202, y en Zamora, 3.861.
La jornada electoral contará con tres avances de participación
La jornada electoral de Castilla y León contará con tres avances de participación, a las 11:30, a las 14:00 y a las 18:00 horas. Unos datos que arrojarán luz sobre la movilización de la ciudadanía para votar en esto comicios autonómicos.
Las mesas han quedado constituidas a las 09:39 horas
Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, las 4.470 mesas mesas han quedado constituidas al completo a las 09:39 horas.
Los partidos se disputarán 82 procuradores, uno más que en el anterior mandato
Los distintos partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas se disputarán el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de la finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes. En total, los 82 procuradores que formarán parte de la XII Legislatura se repartirán del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).
El candidato de Soria ¡YA!, el primero en votar
Ángel Ceña, candidato de Soria ¡YA! acaba de votar. A la salida del colegio electoral, ha animado a la población a «ir a votar para que otros no decidan por ellos».
Aquí podrás seguir en directo la jornada electoral
OKDIARIO te contará en directo todo lo que ocurra a lo largo de la jornada electoral en Castilla y León: desde las anécdotas en los colegios electorales hasta los resultados pasando por los avances de participación.
Quién es el candidato de Vox
Carlos Pollán que encabeza la lista de la formación de Vox en sustitución de Juan García-Gallardo, que hace un año dimitió de todos sus cargos. Actual presidente de las Cortes autonómicas y figura clave en la estructura del partido en León, Pollán afronta la cita electoral como uno de los rostros más visibles de la formación en el territorio.
Quién es el candidato del PSOE
En cuanto al Partido Socialista, Carlos Martínez se estrena como candidato en las elecciones autonómicas tras haber gobernado durante casi 20 años la ciudad de Soria (con mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones). Apenas un año después de relevar a Luis Tudanca como líder de los socialistas en esta comunidad, afronta el reto de romper la hegemonía del PP en el Gobierno de esta comunidad autónoma durante casi 40 años.
Quién es el candidato del PP
El candidato a la presidencia de la Junta por parte del Partido Popular es Alfonso Fernández Mañueco, que además es el actual presidente autonómico en funciones. Representa al principal partido conservador regional con listas en todas las provincias.
A qué hora se sabrán los resultados
Los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León este domingo comenzarán a conocerse pocas horas después del cierre de los colegios. La jornada electoral termina a las 20:00 horas, momento en el que se cierran las urnas en todos los centros de votación de la comunidad y se inicia inmediatamente el proceso de recuento. Aunque una vez finalicen las votaciones, se darán a conocer los sondeos a pie de urna, que suelen acertar con el ganador.
Hasta qué hora se puede votar en Castilla y León
Los colegios electorales han abierto a las 09:00 y estarán abiertos hasta las 20:00 horas. No obstante, si en algún centro ha habido algún problema para constituir las mesas electorales y se ha retrasado el inicio de la votación, se podrá dar más margen por la tarde.
El dispositivo electoral movilizará a 30.682 personas
El dispositivo electoral para los comicios autonómicos movilizará a 30.692 personas, entre ellas los 13.410 miembros de las mesas electorales que se distribuirán en las 4.470 mesas que se constituirán en un total de 2.910 locales habilitados para ello.
Dos millones de personas llamados a las urnas
Castilla y León celebra este domingo sus segundos comicios en solitario. El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768 -la población es de 2.398.500-, la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).
Quién es la candidata de Unión del Pueblo Leonés
Alicia Gallego, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) desde junio de 2025 y alcaldesa de Santa María del Páramo, es una de las caras nuevas entre los candidato. Encabeza por primera vez la lista de la formación, aunque ya tiene experiencia en las Cortes regionales.
Abren los colegios electorales
Castilla y León ya ha abierto sus colegios electorales. Los ciudadanos llamados a las urnas podrán votar desde las 09:00 hasta las 20:00 horas de este domingo.
Arranca la jornada electoral en Castilla y León 2026
Hoy, domingo 15 de marzo, Castilla y León celebra los comicios autonómicos para presidir el Gobierno de Castilla y León la próxima legislatura. La mayoría absoluta está en duda ante la falta de consenso entre el PP, PSOE y Vox.
Estos son los candidatos de las elecciones de Castilla y león
Para estas elecciones de este 15 de marzo en Castilla y León, los principales partidos presentan una mezcla de continuidad y renovación en sus liderazgos: el Partido Popular vuelve a apostar por el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para revalidar el cargo; mientras que el PSOE estrena candidato con Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, quien busca recuperar la presidencia para los socialistas. Por parte de Vox, el candidato es Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes autonómicas. En el bloque de los partidos regionalistas y plataformas locales, Alicia Gallego lidera la lista de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Ángel Ceña repite como cabeza de cartel de Soria ¡Ya!. Completan el arco de los principales aspirantes Juan Gascón por la coalición IU-Sumar (En Común), Miguel Ángel Llamas por Podemos-Alianza Verde y Mitzin Mariana Trápaga por Ciudadanos.