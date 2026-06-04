La cloaca del PSOE organizó una cita con Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, al mes de ser nombrado para este puesto en Moncloa.

Su nombre aparece en una libreta azul marca Campus que la Policía intervino a la ex fontanera de Ferraz y ex directiva de Correos, Leire Díez, y que forma parte del sumario de la cloaca socialista, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, bajo el epígrafe «Antecedentes», la ex concejal del PSOE recoge que «el 24 de noviembre de 2021 se produce una reunión en la que estamos: Elena Valenciano, Gaspar Zarrías, Juanma González Mejías, Javier Pérez Dolset, Leire Díez». González Mejías es abogado y sobrino del ex presidente Felipe González.

Junto a este listado, la ex colaboradora de Santos Cerdán en Ferraz escribe literalmente: «Estaba previsto que estuviera Antonio Hernando». Para entonces, este dirigente socialista ya ocupaba desde hacía algo más de un mes, esto es, desde el 19 de octubre de 2021, el cargo de director adjunto del Gabinete de la Presidencia de Pedro Sánchez, con despacho en la Moncloa y formando parte del círculo de confianza más estrecho del jefe del Ejecutivo.

Su superior inmediato como director de Gabinete era Óscar López, actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, donde Hernando ostenta desde septiembre de 2024 la secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Extracto de la libreta de Leire Díez con el nombre de Antonio Hernando.

Se trata, por tanto, de una segunda aparición de la figura de Hernando en el sumario de las cloacas. Y es que el propio juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga esta causa, ya le mencionó en el auto conocido la semana pasada con el que el instructor justificó el requerimiento de información y, en su caso, registro de la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco incluyó a Hernando en un listado de individuos sobre los que el magistrado pidió conocer los pormenores de su asistencia a Ferraz, desde donde operaba la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE ahora en libertad provisional.

Así, Pedraz solicitó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que informaran, «en relación con las personas que seguidamente se identifican y el periodo que se concreta», sobre «el detalle de acceso a la sede del PSOE, detallando la fecha y hora de la visita, las personas acompañantes, el motivo de la visita, así como cualquier otra información que figure en la base de datos, libro de registro o sistema de control de acceso».

El intervalo de fechas que fijó Pedraz para estas pesquisas en el caso de Hernando se sitúa «entre 2024 y la actualidad». Los propios investigadores de la Guardia Civil centran el grueso de la presunta actividad delictiva de la trama «al menos entre los años 2024 y 2025». No obstante, apunta que, si bien esta red operaba con anterioridad a tales fechas, no fue hasta abril del 2024, coincidiendo con la «Carta a la Ciudadanía» de Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, cuando dicha trama desplegó todo su potencial para «desestabilizar» causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente.

Reunión del 26 de abril de 2024

De hecho, en una pieza ya abierta contra Leire Diez en 2025, Antonio Hernando tuvo que declarar como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, por una reunión que él mantuvo en Ferraz el 26 de abril de 2024 -en plena reflexión de Sánchez- con la entonces fontanera y Santos Cerdán, entre otros.

En sede judicial, el pasado 2 de febrero, Hernando admitió que acudió a esa cita «convocado por Ferraz», señaló que sólo estuvo «20 minutos» y esgrimió que en ella se habló de que Leire Díez tenía documentación sobre maniobras policiales, en concreto, sobre una supuesta investigación a Pedro Sánchez en 2017 para «evitar que llegase a Moncloa», informaron fuentes jurídicas.

Entretanto, el PP ha incluido a Hernando en su listado de comparecientes en la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado por ser el «enlace de la Moncloa con el comando cloacas de Ferraz».

En este contexto, la UCO subraya que la red de contactos encabezada por Santos Cerdán y la ex fontanera Leire Díez tenía como fin «proteger los intereses del presidente del Gobierno». «El análisis efectuado hasta la fecha ha permitido determinar la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectados al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente», expone el Instituto Armado en un informe remitido a Pedraz.

La UCO recalca, además, que un elemento «especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de esta unidad de acción y, también, del rol superior ostentado por Santos Cerdán, se evidencia de la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada». Unos pagos que apuntan directamente a Ferraz.

Para los agentes, Cerdán, en calidad de secretario de Organización del PSOE, «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada», apostillan.