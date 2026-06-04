La UCO pide al juez que reclame la información tributaria y financiera del PSOE y el PSC durante las cloacas

La UCO ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que requiera a la Agencia Tributaria y a diversas entidades bancarias información financiera sobre el PSOE y el PSC correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, en el marco de la investigación conocida como caso de las cloacas del PSOE.

La petición de la Guardia Civil, fechada el 1 de junio, amplía el perímetro de la investigación e incluye al ex dirigente socialista Gaspar Zarrías y a casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre ellas empresas de comunicación, en lo que supone un nuevo aldabonazo judicial sobre la financiación del partido gobernante.

En un oficio remitido al magistrado, la UCO pide que se reclame «información adicional tributaria y bancaria» de los dos partidos, así como de diversas empresas, incluida Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías. La lista de investigados también comprende a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

Sobre cada uno de los afectados, la UCO ha solicitado un caudal prolijo de información: cuentas bancarias en las que figuren como titulares, rentas declaradas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, activos en el extranjero, donaciones y declaraciones fiscales.

Pagos a medios

El organismo policial ha pedido igualmente al juez que requiera a las entidades del Grupo IKI –empresa editora de la web Crónica Libre– la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago relativos a las «relaciones comerciales» mantenidas con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025.

Esta línea de investigación apunta directamente al supuesto pago de 20.000 euros que, según la UCO, habría autorizado el ex dirigente socialista Santos Cerdán al medio digital Crónica Libre, que diría la fallecida Patricia López.

El abono se habría canalizado mediante una campaña publicitaria desarrollada en Cataluña durante las elecciones al Parlament de 2024, una operación que los investigadores sospechan que podría esconder una transferencia de fondos partidistas a un medio de comunicación afín.

Origen del caso

El caso Leire Díez arranca del hallazgo del móvil del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. Tenía una grupo con Leire Díez y Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI. Ahí amañaban contratos del Gobierno central y de comunidades autónomas.

Tras detener a Leire se le intervienen móviles y ordenadores donde grababa todas sus maniobras tratando de boicotear la acción de la Justicia, comprar testigos, poner abogados afines al PSOE, etc. como adelantó en exclusiva OKDIARIO en mayo de 2025.

El procedimiento, de varias piezas, está siendo instruido por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, que ya ha acordado diligencias previas contra varios investigados.

La figura de Gaspar Zarrías, ex secretario de Organización del PSOE y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, aparece en el sumario a través de Zaño Sociedad, empresa de la que es propietario.

Su nombre, junto al de Santos Cerdán —ex secretario de Organización del partido hasta su dimisión en 2024— y el de los letrados Oliver y Teijelo, compone el núcleo sobre el que la UCO ha concentrado sus pesquisas más recientes.

La solicitud del 1 de junio representa una expansión significativa del foco judicial: hasta ahora la investigación se había centrado en personas físicas concretas; ahora apunta directamente a la estructura orgánica y financiera de dos grandes partidos con representación parlamentaria. La imputación del PSOE y del PSC como personas físicas está más cerca que nunca.

La hipótesis de los investigadores es que la campaña publicitaria en Cataluña habría servido de cobertura para transferir dinero del partido a un medio que le era editorialmente favorable y que iba a maniobrar de forma ilegal a favor del PSOE.

El caso Leire Díez se suma así al mapa de investigaciones que afectan, de forma directa, a la formación que lidera Pedro Sánchez, y que incluye también afectación a causas relacionadas con contratos durante la pandemia –el caso Koldo– y con la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La respuesta de la Agencia Tributaria y de las entidades bancarias requeridas determinará si la UCO dispone de nuevas evidencias para sustentar o descartar la hipótesis de una financiación opaca entre partidos y medios digitales. El reloj judicial, en este caso, no admite dilación.

Manos Limpias contra Sánchez

Por otra parte, el sindicato Manos Limpias ha presentado este jueves ante la Audiencia Nacional un nuevo escrito en el que insta de nuevo al juez instructor a remitir una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que sea ese alto tribunal quien asuma el conocimiento de la causa contra las cloacas del PSOE.

El motivo: según el sindicato de Miguel Bernad, el sumario ya habría acreditado de forma «inequívoca e incontestable» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría actuado como inductor de la organización criminal investigada y, en tanto que aforado, su causa correspondería al Supremo.