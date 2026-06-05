Fue el mejor futbolista del mundo, pero acabó siendo pobre, olvidado y sin un solo centavo por su carrera

Fue considerado el mejor futbolista del mundo y fue admirado por su firme negativa a aceptar dinero a cambio de jugar al fútbol. Es el caso de John Woodward, una figura legendaria del fútbol inglés que jugó en el Tottenham Hotspur y en el Chelsea. Disputó 238 partidos entre la Premier League y la Segunda División, donde anotó 93 goles y fue capitán en la mayoría de ellos.

Como internacional con Inglaterra, jugó 23 partidos y marcó 29 goles. Ese récord se mantuvo vigente hasta 1958, cuando Tom Finney lo superó. Fue capitán en 12 ocasiones y su promedio goleador (1,26) es una marca que todavía nadie ha superado. En cuanto a su vida personal, nació en 1879 y a los 16 años fichó por el Clacton FC hasta que fichó por el Tottenham. Además de su carrera civil (ingeniero) y la futbolística, fue también uno de los mejores tenistas del país.

Estuvo nueve años en los Spurs, marcando 73 goles en 169 partidos. En 1909, tras un breve paso por el Chelmsford, fichó por el Chelsea, donde marcó 34 goles en 116 partidos, entre 1909 y 1915. Lideró a su país en las citas olímpicas de Londres 1908 y Estocolmo 1912, donde ganó el oro.

Su estilo de juego era único. Era de complexión delgada, pero con gran habilidad para el juego aéreo y con una buena visión de juego. Además, era un líder nato con las cualidades personales que caracterizan a un verdadero capitán. Sin embargo, sufría muchas lesiones, aunque siempre mantuvo su estatus de leyenda de mejor futbolista del mundo.

Today we remember Vivian Woodward @England football captain, @Olympics champion & WWI officer🇬🇧⚽ After leading England & @TeamGB on the football field, he served on the Western Front with the Middlesex Regiment and was wounded during the Somme campaign.#WWI #EnglandFootball pic.twitter.com/4CutLtc0O2 — Veterans Month 🇬🇧 (@MonthVeterans) June 3, 2026

Su papel en la I Guerra Mundial

Con el estallido de la Guerra Mundial en 1914, se alistó como voluntario en el ejército en el 17.º Batallón de Servicio del Regimiento de Middlesex. Ese grupo estaba compuesto por deportistas y sobre todo futbolistas. Un año después, cuando el Chelsea llega a la final de la FA Cup, tuvo un permiso especial para la final por una lesión de un titular.

Se movieron muchas personas para conseguirlo, aunque en el último momento el delantero en cuestión se recuperó y Woodward cedió su sitio en la final, que perderían contra el Sheffield United 3-0. En el campo de batalla, resultó herido al ser alcanzado el muslo derecho por una granada y sufrió de una infección y fiebre, aunque volvió a ser apto para el combate.

II Guerra Mundial

Tras la guerra, fue destinado a Bélgica con la Fuerza Expedicionaria Británica (BEF). Jugó sus últimos partidos en el Chelsea en 1920 y hasta 1930 se convirtió en directivo del club. Nunca se casó y se retiró de su carrera civil como arquitecto, dedicándose al campo como ganadero lechero. Con la llegada de la Gran Depresión, atravesó dificultades, aunque con la II Guerra Mundial se ofreció como voluntario.

En 1949, se encontraba en mal estado de salud y es por ello que la Federación Inglesa de Fútbol tomó la iniciativa y costeó su ingreso en una residencia de ancianos. Allí estuvo con movilidad muy limitada y semiparalizado hasta su fallecimiento en 1954 con 74 años.