Los ingenieros no dan crédito pero un youtuber acaba de construir un Airbus A380 teledirigido de 8,8 metros de largo sin salir de su casa

El youtuber Ramy RC ha construido una réplica del Airbus A380 que funciona a control remoto y tiene unas dimensiones de 8,8 metros y pesa 363 kilos. Este avión telederigido desarrollado por este amante de la ingeniería incluso es superior en dimensiones a muchos aviones comerciales de tamaño ligero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el youtuber que ha construido un Airbus A380.

Los ingenieros más importantes del mundo andan echándose las manos a la cabeza después de que el youtuber Ramy RC, que cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales, presentara un proyecto que ha dado la vuelta al mundo: un Airbus A380 de más de 8 metros que funciona a control remoto. En el vídeo de presentación, que cuenta con miles de reproduccioens, se puede ver a este influencer controlando el avión y realizando ejercicios de despegue y aterrizaje como si fuera un avión comercial más.

«El A380 teledirigido más grande del mundo: la presentación de Lufthansa con motivo de su centenario», dice el titular del vídeo en el que este youtuber describe el Airbus A380 que ha desarrollado durante meses. Este avión tiene dimensiones incluso más grande para algunos aviones comerciales ligeros ya que cuenta con 8,83 metros de largo, una envergadura de 9,75 metros y tiene un peso de 362 kilos. Este avión hecho a una escala 1/8 del original, también está decorado con el 100 aniversario de la compañía Lufthansa. En el vídeo también se especifica que está realizado a base de madera, fibra de carbono y espumas especiales.

Un youtuber construye un Airbus A380

Y ni que decir tiene que el Airbus A380 construido por un youtuber, que ya es el avión por control remoto más grande construido jamás ha dado la vuelta al mundo. El vídeo de presentación, en el que aparece este influencer realizando acciones de despegue y aterrizaje cuenta con cuatro millones de visualizaciones y sólo ha sido subido hace un mes, coincidiendo con el 100 aniversario de la compañía.

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Ante esta noticia surge una pregunta: ¿cómo ha hecho volar un avión por control remoto de más de 300 kilos? Para ello este youtuber, que es un especialista en ingeniería, ha integrado alrededor de cuarenta servomotores para gestionar los sistemas móviles del avión como son las superficies de control. Además, bajo las altas también se encuentran unas turbinas eléctricas que hacen moverse al avión a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora.

Para poder mover el avión durante el vuelo el youtuber ha integrado un sistema giroscópico para tomar decisiones mientras el avión esté en el aire y para poder aterrizar sin problemas está equipado con un paquete de 12 ruedas. Ramy RC probó hasta en cinco ocasiones el avión por control remoto más grande del mundo antes de presentarlo en sociedad y pese a que se estrelló contra un árbol en una de las pruebas, este youtuber pudo presentar sin ningún tipo de problemas una gran joya de la ingeniería nunca antes vista en la historia.