El Galaxy Z Fold8 arrasa en reservas y ya está a la venta en España

El Galaxy Z Fold8 ya está oficialmente a la venta en España desde la medianoche horas de hoy, y llega precedido de un dato que Samsung no dudó en destacar antes incluso de que el dispositivo pisara las tiendas. Junto al Galaxy Z Fold8 Ultra y al Galaxy Z Flip8, ha logrado el mayor volumen de reservas registrado por la marca en Europa para un lanzamiento de plegables, con un crecimiento del 25% respecto a la generación anterior solo en el mercado español.

Un récord que se ha cocinado antes del lanzamiento

Según los datos que ha compartido la propia compañía surcoreana en su sitio oficial, las reservas de la nueva serie Galaxy Z superaron en más de un 17% el anterior récord europeo de plegables, y eso con el periodo de reserva todavía abierto en el momento de hacerse el balance. La ventana para reservar se cerró anoche, a las 23:59 horas del 6 de agosto, así que la cifra final podría haber subido algo más en las últimas horas.

El Fold8 se lleva la mayor parte del interés

De los tres modelos, el que más ha tirado de las reservas es el Galaxy Z Fold8, que introduce un formato distinto al del resto de la gama y que representa el 44% del total de reservas en España, por encima del 40% que registra en el conjunto de Europa. Samsung también apunta que las reservas conjuntas de Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra crecen un 70% interanual en el continente frente a las que sumó el Galaxy Z Fold7 el año pasado.

La gama se completa con el Galaxy Z Flip8, pensado para quien prioriza las interacciones rápidas a través de la FlexWindow y las funciones de Galaxy AI en el día a día, y con el Galaxy Z Fold8 Ultra, que Samsung sitúa como su plegable más potente en cámara, batería y rendimiento.

Últimas ventajas para quien reservó a tiempo

Quienes reservaron su unidad antes del cierre del plazo pueden acceder a descuentos de hasta 1.146 euros en Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra, y de hasta 1.046 euros en el Samsung Galaxy Z Flip8. Esas rebajas combinan el programa Entrega y Estrena junto con descuentos directos y ventajas por pagar con PayPal, además de tres meses de Samsung Care+ sin coste adicional y triplicar los puntos Samsung Rewards. Todas estas promociones están sujetas a disponibilidad y a las condiciones concretas de cada oferta.