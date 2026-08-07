Tres semanas con el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, el reloj que se hace notar por lo que no falla

Llevo el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro en la muñeca desde hace varias semanas, de día, de noche y en algún que otro chapuzón. Lo que cuento es lo que queda después de convivir con un reloj durante un tiempo razonable, que suele ser bastante más revelador que una primera toma de contacto , aquí hay muchas horas de uso real.

Amor a primera vista

La primera impresión, nada más sacarlo de la caja, es que HUAWEI ha dejado de disimular a quién mira de reojo. La caja rectangular de bordes redondeados, la corona giratoria y el botón lateral recuerdan sin rodeos al Apple Watch Ultra, y la correa naranja de nylon que trae de serie remata el parecido. Da igual cuántas veces lo repitan las marcas asiáticas, el lenguaje de diseño de Cupertino se ha convertido en el estándar de facto de los relojes deportivos, y la marca lo sabe.

Lo interesante es que ese aire prestado no le resta personalidad en el uso diario. El bisel de aleación de titanio y el cuerpo de aluminio dejan un reloj de apenas 30 gramos sin correa, algo que se agradece tanto de día como durmiendo con él puesto para que registre el sueño. La corona tiene un click seco y un feedback háptico que sorprende gratamente, mucho más preciso de lo que cabría esperar por precio. El botón lateral, mapeable, es el atajo más rápido a las funciones que uso a diario.

La pantalla aguanta el sol sin problemas

El panel AMOLED de 1,92 pulgadas, con cristal de zafiro 2,5D y un pico de brillo de 3.000 nits según HUAWEI, es de lo mejor que ha montado la marca en esta gama. En exteriores, con el sol de verano dándole de lleno, la información se lee sin necesidad de hacer sombra con la mano, algo que no todos los relojes con pantalla resuelven bien. La pega, y es menor, son las huellas, que se marcan con facilidad y obligan a pasar la manga por encima cada poco.

Donde el reloj demuestra que sabe lo que hace

El verdadero terreno de juego del WATCH FIT 5 Pro es la salud, y ahí es donde las semanas de uso han aportado más que cualquier especificación. El pulsioxímetro, por ejemplo, ha ido tomando lecturas de SpO2 de forma automática a lo largo del día sin que tuviera que acordarme de activarlo, y en mis registros el promedio se ha movido en una cifras dentro de lo normal y coherentes entre mediciones consecutivas. No sustituye a un pulsioxímetro médico, ni lo pretende, pero como referencia para saber si algo se sale de lo habitual cumple de sobra.

Huawei ha bautizado su conjunto de sensores como TruSense, y detrás del nombre comercial hay un ECG, un sensor de temperatura cutánea, control de rigidez arterial y detección de apneas durante el sueño. La app Salud organiza todo esto de una forma que a mí me ha funcionado mejor que en generaciones anteriores del sistema, con un resumen diario que se entiende de un vistazo y no obliga a bucear entre menús para saber cómo ha ido la noche.

Un detalle que me vuelve a convencer es la sección de tréboles de salud, una especie de gamificación de los objetivos de bienestar (control del peso, relajación, mejora del sueño, refuerzo del sistema inmunitario, gestión de la presión arterial) que va desbloqueando tareas según los vas completando. Suena a truco de manual de marketing, y en parte lo es, pero en el uso diario ha conseguido que revise el reloj con más frecuencia de la que lo haría solo por curiosidad.

Los anillos de actividad, un empujón que se nota

Los tres anillos clásicos (movimiento, ejercicio y tiempo de pie) cumplen su función mejor de lo que esperaba, sobre todo el de estar de pie, que ha sido el que más me ha hecho cambiar hábitos. Basta con levantarse de la silla cada cierto tiempo para que el anillo avance, y en varios días he llegado a superar el objetivo, con 13 de las 12 horas marcadas, simplemente por moverme un poco más entre tareas de las que suelo hacer sentado.

Combinados con la sección de tréboles de salud, los anillos funcionan como un recordatorio discreto más que como una exigencia, algo que se agradece frente a otros relojes que insisten con avisos constantes. El resultado, tras varias semanas, es que reviso el progreso del día casi por costumbre, y eso, sin darme cuenta, ha terminado traduciéndose en más movimiento real.

Deporte, GPS y más de cien modos que probablemente no vayas a usar todos

El apartado deportivo incluye más de cien modos, desde los habituales (correr, nadar, ciclismo) hasta otros más de nicho como el golf o el pádel. La cifra parece una lista inflada, y en parte lo es porque nadie va a practicar la mayoría de esas actividades, pero cuando uno de esos modos concretos coincide con tu deporte, la diferencia se nota. El GPS de doble banda L1 más L5, con el sistema de posicionamiento Sunflower que HUAWEI ya estrenó en el Watch GT Runner 2, ofrece un trazado fino incluso en entornos urbanos con edificios altos, donde el GPS de banda simple suele perder precisión.

Batería que aguanta lo que promete, aunque con matices

La batería de silicio-carbono de 471 mAh es de las novedades más relevantes de esta generación, y se nota. Con la pantalla siempre activa desactivada y un uso moderado, el reloj aguanta sin problema toda la semana, acercándose a los diez días que promete HUAWEI en condiciones favorables. Si se le exige más (llamadas, entrenamientos con GPS, notificaciones constantes) la autonomía baja, pero sigue estando entre lo mejor del segmento. La carga inalámbrica completa el ciclo en aproximadamente una hora.

Lo que todavía falta

No sería justo cerrar sin mencionar lo que el WATCH FIT 5 Pro no resuelve. Sigue sin un asistente de voz a la altura de Gemini o Siri, limitándose a comandos concretos para abrir apps o consultar datos del reloj. Tampoco hay una integración doméstica comparable a la de Wear OS o watchOS, así que quien busque un reloj que controle bombillas o termostatos deberá seguir buscando. Y la correa, aunque cómoda, usa un pasador propietario que obliga a comprar recambios de catálogo de HUAWEIi en lugar de tirar de las decenas de opciones de terceros que existen para los enganches estándar de 20 milímetros.

Los pagos móviles, uno de los grandes lastres históricos de los relojes de Huawei, llegan ahora a través de Curve Pay en lugar del extinto Quicko Wallet, cerrando una asignatura pendiente que arrastraba la marca desde hace varias generaciones.

Lo que te puedo decir tras varias semanas

Pasado ya un tiempo prudencial de uso, lo que más valoro del WATCH FIT 5 Pro no es ninguna función aislada, sino la sensación de que hace bien lo esencial sin pedir nada a cambio. La pantalla se ve, la batería aguanta, los sensores de salud son consistentes y el diseño, por muy prestado que esté, resulta cómodo de llevar puesto a todas horas. Por 299 euros compite en un terreno muy disputado, pero pocos rivales ofrecen este equilibrio entre autonomía, pantalla y monitorización de salud sin obligar a renunciar a nada importante.