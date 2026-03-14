Ya no puedo correr una media maratón, pero el Huawei Watch GT Runner 2 sería mi entrenador soñado

Hace tres años, en un accidente me rompí la meseta tibial. Esa fractura se llevó por delante mis días de asfalto, mis rutinas y la ilusión de aquellas carreras populares y medias maratones que tanto disfrutaba. Si miras la aplicación de salud de mi móvil hoy en día, la sección de «Logros corriendo» es un erial:, no hay carreras largas, ni mejores ritmos, ni récords de 5 o 10 kilómetros. Todo está a cero. Y resulta irónico, o quizás poético, que durante las últimas semanas haya llevado en mi muñeca un dispositivo cuyo nombre es una declaración de intenciones.

Escribir sobre tecnología a veces te enfrenta a tus propias nostalgias. Sin embargo, probar el HUAWEI Watch GT Runner 2 me ha demostrado que no hace falta ser un atleta para sacarle partido a un gadget diseñado para volar.

El HUAWEI Watch GT Runner 2 pide calle

Desde el primer momento en que te lo pones, notas cuál es su planteamiento. Es un reloj que destaca por una ligereza extrema, algo fundamental cuando haces deporte. Su caja oscura contrasta con unas líneas rojas muy sutiles pero agresivas en el bisel y en su botón de acción, dándole un aspecto innegablemente deportivo.

Mención especial merece su correa de nailon trenzado con ajuste tipo velcro. Es, sin exagerar, una de las soluciones más cómodas y transpirables que puedes llevar. Da igual si lo dejo posando para la foto sobre mis viejas zapatillas de running, que ahora solo uso para paseos tranquilos, o si lo llevo puesto todo el día; apenas notas que está ahí. La interacción física se resuelve de manera excelente con una corona giratoria y un botón inferior, perfectos para cuando tienes las manos sudadas y la pantalla táctil no es la mejor opción.

La vida más allá del running

Aunque mi historial de running esté en blanco, este reloj ha demostrado ser un compañero de salud excepcional en el día a día. Mi aplicación refleja más de 400.000 pasos y más de 300 kilómetros acumulados recientemente a base de largas caminatas.

Para un usuario general que busca mantenerse activo, el ecosistema de Huawei es una gozada. Sus anillos de actividad diarios en la esfera (con un diseño muy visual en colores rojo, amarillo y azul) te «pican» a moverte, quemar calorías y levantarte de la silla. Además, monitoriza la calidad del sueño, la temperatura cutánea y la frecuencia cardíaca con una precisión asombrosa.

Y si eres de los que les gusta personalizar sus dispositivos, la app Huawei Health te permite jugar muchísimo. Navegar por su galería de esferas es un vicio; puedes pasar de un panel lleno de métricas complejas a llevar, por ejemplo, la mítica interfaz del Pip-Boy de Fallout en tu muñeca.

Para los que sí pueden correr

Pero hay que ser justos, este reloj ha nacido para correr, y en ese terreno, es una bestia. Huawei ha metido aquí todo lo que un corredor podría pedir sin tener que desembolsar el precio de un reloj de nicho hiperespecializado.

Para asegurar este nivel de exigencia, la marca ha trabajado mano a mano con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge, embajador global del HUAWEI Watch GT Runner 2. Lejos de ser un simple rostro comercial, Kipchoge ha colaborado activamente volcando la experiencia y los datos de sus entrenamientos de élite para afinar los algoritmos, el rendimiento del GPS y la precisión de las métricas. El resultado es un dispositivo validado por uno de los mejores de la historia.

Cuenta con mapas sin conexión para conocer nuevas rutas sin miedo a perderte, un GPS que clava las distancias, y almacenamiento para música que te permite dejar el teléfono en casa y conectar directamente tus auriculares Bluetooth. Es literalmente un entrenador de muñeca que evalúa tu rendimiento, tu carga de entrenamiento y te dice cuándo debes apretar los dientes y cuándo toca descansar.

A todo esto hay que sumarle el clásico «superpoder» de los relojes de Huawei, la batería. Es una tranquilidad absoluta mirar la pantalla, ver la batería por encima del 90% y saber que te puedes olvidar del cargador durante muchos días, algo impensable en los smartwatches tradicionales.

Entre la nostalgia y la ilusión

El reloj es un recordatorio de lo que ya no puedo hacer, sí, pero también es una herramienta fantástica que me acompaña fielmente en lo que sí puedo: caminar, cuidar mis métricas de salud y mantener un estilo de vida activo. Si tú, a diferencia de mí, tienes la suerte de poder atarte las zapatillas, devorar kilómetros y enfrentarte al cronómetro, el HUAWEI Watch GT Runner 2 es un acierto seguro.

Para dar el paso y empezar a registrar tus nuevos récords, debes saber que su precio oficial es de 399€ y está disponible en tres colores puramente deportivos: negro, naranja y azul. Además, si te encaja, hasta el próximo 12 de abril tienes la oportunidad de llevártelo con 30€ de descuento aplicando el código AES30RUNNER2 en tu compra.