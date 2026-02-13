LG UltraGear 2025 27GX790A: un monitor OLED de 27 pulgadas que eleva tu experiencia diaria frente a la pantalla
El LG UltraGear 2025 27GX790A ofrece todo lo que necesitas si pasas muchas horas en el escritorio
No soy usuario gaming competitivo, ni vivo pendiente de los milisegundos ni de los rankings online. Paso muchas horas delante del monitor escribiendo, editando, navegando y consumiendo contenido. Por eso, cuando pruebo una pantalla como la LG UltraGear 2025 27GX790A, lo que me interesa no es si me da ventaja en un juego, sino si mejora mi día a día real. Y aquí es donde este modelo sorprende.
El salto al OLED y a una frecuencia de refresco tan alta es algo que no solo beneficia a los jugadores. También cambia la percepción del texto, del movimiento en pantalla y de la calidad general de la imagen cuando trabajas o disfrutas de una película.
Así es el LG UltraGear 2025 27GX790A
|Tamaño
|27 pulgadas
|Resolución
|QHD (2560 x 1440 píxeles)
|Panel
|OLED
|Frecuencia de refresco
|Hasta 480 Hz
|Tiempo de respuesta
|0,03 ms (GtG)
|Brillo máximo
|Hasta 1000 nits (HDR)
|Conectividad
|2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB
