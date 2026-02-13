LG UltraGear 2025 27GX790A: un monitor OLED de 27 pulgadas que eleva tu experiencia diaria frente a la pantalla

Un panel OLED que cambia la forma de trabajar

El primer impacto al sentarme delante del LG UltraGear 2025 27GX790A no tuvo que ver con videojuegos, sino con algo tan sencillo como abrir el navegador y empezar a escribir. El contraste es brutal, el blanco sobre fondo oscuro es limpio, el texto se ve nítido y el negro es absolutamente profundo.

En jornadas largas de redacción o edición, mi panorama diario, esa calidad visual reduce la sensación de fatiga. No es magia, pero sí hay una percepción más agradable, más “reposada”. Los colores en fotografías y vídeos tienen una riqueza que no había experimentado en monitores tradicionales IPS o VA. Si consumes mucho contenido en streaming, aquí se nota todavía más. Las escenas oscuras en series o películas ganan detalle sin ese gris lavado que suele aparecer en otros paneles.

La fluidez que también se agradece fuera del gaming

Puede parecer que los 240 Hz son solo para juegos rápidos, pero lo cierto es que la fluidez se aprecia incluso desplazándote por una web o moviendo ventanas en el escritorio. Todo es más suave, más continuo. Cuando llevas un rato usando el LG UltraGear 2025 27GX790A y vuelves a un monitor estándar, notas ese pequeño “tirón” en el movimiento. Aquí no ocurre, la experiencia es extremadamente fluida y eso, para quien pasa ocho o diez horas frente al ordenador, marca la diferencia. No se trata de ventaja competitiva, sino de comodidad visual.

QHD en 27 pulgadas: equilibrio perfecto

En mi opinión, 27 pulgadas con resolución QHD es uno de los mejores equilibrios actuales y de hecho, mi monitor habitual es de ese tamaño. No necesitas una gráfica descomunal como en 4K, pero ganas espacio y definición respecto a Full HD. Para trabajar con varias ventanas abiertas, editar textos largos o revisar documentos, se agradece esa superficie extra. Todo se ve definido, sin pixelado, y con una densidad adecuada para que el texto resulte cómodo.

El LG UltraGear 2025 27GX790A se nota espacioso sin obligarte a escalar demasiado el sistema. Es una pantalla que encaja muy bien en un escritorio doméstico o profesional.

Diseño sobrio con carácter

Aunque pertenece a la gama UltraGear, su estética no resulta exagerada. Tiene personalidad, sí, pero no invade el entorno con luces estridentes ni formas poco definidas. En un despacho o en una zona de trabajo en casa encaja bien. El soporte permite ajustar altura, inclinación y giro, algo esencial cuando pasas horas delante. Poder adaptar la posición a tu postura real influye más de lo que parece en la comodidad diaria.

Por otro lado, el conjunto transmite sensación de producto premium. No hace ruidos, no se nota para nada frágil, y el marco fino ayuda a centrar la atención en la imagen.

Conectividad pensada para todo tipo de equipos

El LG UltraGear 2025 27GX790A se lleva bien con consolas actuales, portátiles y diferentes dispositivos gracias a sus conexiones actualizadas. Eso amplía mucho sus posibilidades. Puedes tener conectado tu ordenador principal y, por ejemplo, una consola o un portátil de trabajo sin que te marees. En un entorno híbrido, donde alternamos ocio y productividad, esa versatilidad suma puntos.

Una pantalla para quienes viven frente al monitor

Después de utilizar el LG UltraGear 2025 27GX790A, mi sensación es clara, la de que no es solo un monitor para jugar. Es una herramienta potente para quien pasa muchas horas frente a la pantalla y quiere calidad visual, fluidez y comodidad. El panel OLED aporta una profundidad que se disfruta tanto en una hoja en blanco como en una película. La frecuencia de refresco hace que todo se mueva con suavidad. Y la resolución QHD encaja perfectamente en 27 pulgadas.

No hace falta ser gamer profesional para valorar lo que ofrece. Basta con exigirle algo más a tu escritorio. En ese escenario, el LG UltraGear 2025 27GX790A demuestra que una buena pantalla puede cambiar la experiencia diaria mucho más de lo que imaginamos. La experiencia está a la altura de lo que se espera para un monitor que, actualmente, baja por poco de los 700 euros.