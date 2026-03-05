Nothing Phone (4a) y Phone (4a) Pro llegan con zoom periscópico y diseño transparente junto a los nuevos auriculares Headphone (a)

Nothing ha presentado en un evento en Londres los nuevos Nothing Phone (4a) y Phone (4a) Pro, dos smartphones con los que la compañía británica quiere reforzar su posición en la gama media. La nueva generación mantiene la identidad visual de la marca con el característico diseño transparente y el sistema de luces Glyph, pero introduce mejoras en fotografía, rendimiento y software basadas en inteligencia artificial. Junto a estos teléfonos, la compañía también ha anunciado los auriculares Headphone (a), ampliando así su ecosistema de dispositivos.

Un diseño que sigue siendo seña de identidad

Uno de los aspectos que más distingue a Nothing es su apuesta por un diseño diferente. El Nothing Phone (4a) Pro lleva esta filosofía un paso más allá con un cuerpo unibody metálico fabricado con precisión y un perfil de apenas 7,95 milímetros, lo que lo convierte en el smartphone más delgado creado por la marca hasta la fecha. El diseño transparente deja ver parte de los componentes internos y se integra con la estructura metálica para crear un acabado limpio y reconocible.

El modelo estándar mantiene también esa estética transparente, aunque introduce una nueva Glyph Bar que permite visualizar notificaciones mediante patrones de luz. Este sistema está pensado para reducir distracciones, ya que permite saber qué ocurre en el teléfono sin necesidad de encender la pantalla. Ambos modelos cuentan además con certificación de resistencia frente al polvo y salpicaduras, lo que mejora su durabilidad en el uso diario.

Cámaras con ambición de gama alta

La fotografía es uno de los apartados donde la nueva serie Phone (4a) quiere destacar. El Nothing Phone (4a) Pro incorpora un sensor principal Sony LYT700C con estabilización óptica y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos. Gracias a este sistema, el terminal puede alcanzar un zoom de hasta 140 aumentos, algo poco habitual en dispositivos de su categoría.

El conjunto fotográfico se completa con una cámara ultra gran angular y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Todo el sistema funciona junto al motor de procesamiento TrueLens Engine 4, que permite capturar imágenes con mayor rango dinámico y grabar vídeo en 4K con tecnología Ultra XDR.

El Nothing Phone (4a) también apuesta por un sistema de cámaras muy completo dentro de su segmento. Incluye una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y un sensor ultra gran angular. Además, incorpora herramientas de fotografía computacional basadas en inteligencia artificial, como AI Photo Eraser para eliminar objetos de las imágenes o presets fotográficos creados por expertos.

Pantallas brillantes y procesadores Snapdragon

En el apartado de pantalla, el Phone (4a) Pro incorpora un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de hasta 5000 nits en contenidos HDR. Estas cifras lo sitúan muy cerca de terminales de gama alta, especialmente al visualizar vídeos o jugar.

El Phone (4a), por su parte, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. También ofrece un alto nivel de brillo y protección Gorilla Glass 7i, lo que mejora la resistencia frente a arañazos o caídas.

En cuanto al rendimiento, el modelo Pro está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, que ofrece un aumento del 27% en potencia de CPU y un 30% en rendimiento gráfico respecto a generaciones anteriores. El Phone (4a) utiliza el Snapdragon 7s Gen 4, que mejora ligeramente la eficiencia energética y el rendimiento general frente a su predecesor.

Nothing OS y nuevas funciones de inteligencia artificial

Los dos dispositivos funcionan con Nothing OS 4.1, basado en Android 16. Este sistema introduce una interfaz más limpia, una pantalla de bloqueo renovada y nuevas opciones de personalización que permiten adaptar el teléfono a cada usuario.

Entre las novedades destacan varias herramientas basadas en inteligencia artificial. Essential Search permite encontrar información en distintas aplicaciones mediante una simple palabra clave, mientras que Essential Memory organiza los resultados en función del uso del teléfono. Además, Playground permite crear pequeñas aplicaciones personalizadas mediante IA sin necesidad de programar. La compañía promete tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad, una política de soporte que refuerza la vida útil del dispositivo.

Auriculares Headphone (a) con hasta cinco días de batería

Junto a los nuevos smartphones, Nothing ha anunciado también los auriculares over-ear Headphone (a). Este modelo amplía su catálogo de audio con un diseño atrevido y disponible en cuatro colores: negro, blanco, rosa y amarillo. La marca mantiene así su apuesta por productos con una estética distintiva que se aleja de las propuestas más tradicionales del mercado.

Uno de los aspectos más llamativos es su autonomía. Los Headphone (a) pueden alcanzar hasta 135 horas de reproducción, equivalentes a cinco días de uso, con la cancelación activa de ruido desactivada. Además, la carga rápida permite obtener hasta cinco horas de música con solo cinco minutos de carga.

Los auriculares incorporan drivers de 40 mm con recubrimiento de titanio y compatibilidad con audio inalámbrico de alta resolución mediante el códec LDAC. También cuentan con cancelación activa de ruido adaptativa con varios niveles, modo transparencia para escuchar el entorno y un sistema de micrófonos asistido por inteligencia artificial que mejora la calidad de las llamadas.

Los controles físicos integrados permiten gestionar el volumen, la reproducción o el modo de cancelación sin recurrir a gestos táctiles. Incluso incluyen una función llamada Camera Shutter que permite usar los auriculares como disparador remoto para hacer fotos o iniciar vídeos desde el smartphone vinculado.

Precio y disponibilidad

El Nothing Phone (4a) llegará al mercado en negro, blanco, azul y rosa con tres configuraciones: 8 GB de RAM y 128 GB por 349 euros, 8 GB y 256 GB por 389 euros, y 12 GB con 256 GB por 429 euros.

El Nothing Phone (4a) Pro estará disponible en negro, plateado y rosa con un precio de partida de 479 euros para la versión de 8 GB y 128 GB, mientras que la configuración de 12 GB de RAM y 256 GB alcanzará los 549 euros.

La preventa del Phone (4a) comienza hoy 5 de marzo y su venta oficial arrancará el próximo día 13. El Phone (4a) Pro podrá reservarse a partir del 13 y llegará a las tiendas el 27 de marzo.

En cuanto a los auriculares Headphone (a), tendrán un precio de 159 euros. Su preventa también comienza hoy y estarán disponibles desde el 13 de marzo en los colores negro, blanco y rosa, mientras que la edición amarilla llegará el 6 de abril.