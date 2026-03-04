MacBook Neo o por qué este portátil puede cambiar el mercado
Puede convertirse en el portátil que más gente compre para entrar en el mundo Mac
- Nacho Grosso @grosso_nacho
- Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Escribiendo profesionalmente desde 2017 para medios de difusión y blogs en español.
Cuando Apple presenta un nuevo Mac normalmente hablamos de potencia, de diseño o de nuevas funciones. Pero el MacBook Neo parece que tiene algo diferente. Lo que realmente llama la atención no es una característica concreta, sino su precio. Por 699 euros, Apple pone en el mercado un portátil con macOS, diseño de aluminio y un chip propio. Eso, hasta hace poco, parecía impensable. Y es precisamente lo que hace que el MacBook Neo tenga todos los ingredientes para convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de Apple en mucho tiempo.
Un Mac que rompe la barrera del precio
El principal obstáculo para muchos usuarios que querían probar un Mac era el precio. Incluso el MacBook Air, que siempre ha sido el modelo más accesible, se movía claramente por encima de lo que cuesta un portátil convencional de gama media. En cambio, el MacBook Neo entra de lleno en ese territorio donde compiten la mayoría de portátiles que compran estudiantes, familias o profesionales que solo necesitan un equipo fiable para el día a día.
Eso cambia completamente el escenario. Por primera vez, alguien que entra en una tienda con un presupuesto de unos 700 euros puede plantearse seriamente comprar un Mac. Y eso es algo que Apple llevaba años sin ofrecer. No es un modelo que pretenda sustituir al MacBook Air o al MacBook Pro. Es, más bien, una puerta de entrada.
Y Apple sabe perfectamente lo que hace cuando abre una puerta así. Cada nuevo usuario de Mac es también un usuario potencial de todo su ecosistema, iPhone, iPad, iCloud, AirDrop, Apple Music o Apple TV+. El ordenador es muchas veces el primer paso.
El experimento del chip de iPhone
Otro de los elementos más curiosos del MacBook Neo es el procesador que utiliza. En lugar de montar un chip de la familia M, Apple ha apostado por el A18 Pro, el mismo que encontramos en algunos de sus iPhone.
Sí, es una decisión sorprendente, pero en realidad dice mucho sobre cómo ha evolucionado la tecnología móvil. Los chips de los smartphones actuales son extremadamente potentes. Para tareas como trabajar con documentos, ver vídeos, editar fotos o utilizar aplicaciones con inteligencia artificial, tienen potencia de sobra.
El A18 Pro no solo es rápido, también es muy eficiente. Eso significa que el portátil puede mantener un buen rendimiento sin que la autonomía de la batería se vea penalizada. Y esa eficiencia se traduce en algo que muchos usuarios valoran más que cualquier benchmark: batería para todo el día.
En cierto modo, el MacBook Neo también es una demostración de fuerza de Apple Silicon. Apple está diciendo al mercado que los chips que desarrolla para el iPhone ya son lo suficientemente potentes como para mover un ordenador completo.
Diseño de Mac, no de portátil barato
Cuando se habla de un portátil de 699 euros es fácil imaginar materiales modestos o compromisos claros en el diseño. Sin embargo, Apple no ha seguido ese camino.
El MacBook Neo mantiene la estética que asociamos con los portátiles de la compañía. Cuerpo de aluminio, líneas limpias, teclado cómodo y un trackpad amplio que sigue siendo uno de los mejores del mercado. También incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas que, sin ser la más avanzada de la gama, ofrece una calidad claramente superior a la que suelen montar muchos equipos de precio similar.
Ese detalle es importante porque transmite una sensación clara, aunque sea el Mac más barato, es un Mac. No parece un modelo de entrada pensado para abaratar costes, sino un equipo que mantiene buena parte de la experiencia de la gama.
El portátil que mucha gente realmente necesita
Si algo ha cambiado en los últimos años es el tipo de uso que muchas personas hacen del ordenador. Para una gran parte de usuarios, el portátil se ha convertido en una herramienta para tareas bastante concretas como navegar por internet, escribir, ver contenido, trabajar con aplicaciones web, hacer videollamadas o editar alguna foto.
Para ese tipo de uso no hace falta una potencia descomunal. Lo que se necesita es un equipo que sea rápido, silencioso, con buena batería y que funcione siempre con fluidez. Y ese es exactamente el terreno en el que Apple parece haber querido posicionar el MacBook Neo.
No es un portátil pensado para editar vídeo profesional o para proyectos muy pesados. Pero tampoco pretende serlo. Lo que ofrece es una experiencia equilibrada para el día a día, con el añadido de macOS y la integración con el resto del ecosistema Apple.
Por qué puede convertirse en un bombazo
La historia de Apple está llena de productos que parecían simplemente una nueva versión de algo existente y que acabaron cambiando el mercado. El iPod mini, el iPhone SE o el iPad básico son buenos ejemplos.
El MacBook Neo tiene muchas papeletas para seguir ese camino. Su principal virtud no es una tecnología revolucionaria, sino el equilibrio entre precio, diseño y experiencia. Por primera vez, el acceso al mundo Mac se sitúa en un nivel que millones de usuarios consideran asumible.
Muchos estudiantes que antes compraban un portátil Windows barato pueden mirar ahora este modelo con otros ojos. Lo mismo ocurre con quienes ya utilizan un iPhone y siempre han sentido curiosidad por el Mac, pero nunca se habían decidido por el precio.
Si Apple acierta con la fórmula, el MacBook Neo podría convertirse en ese ordenador que recomiendas a un familiar cuando te pregunta qué portátil comprar. Y cuando eso ocurre con un producto de Apple, normalmente significa una cosa, que estamos ante un éxito casi asegurado.
Temas:
- Apple
