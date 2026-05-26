Cuidado antes de enchufar: los riesgos de cargar el móvil en los puertos USB del aeropuerto

La batería al diez por ciento, el vuelo sale en una hora y ahí está, tentador y aparentemente inofensivo: un puerto USB público en puerta de embarque del aeropuerto. Lo que parece una solución rápida puede convertirse en un problema serio. Los puertos USB públicos no son simples fuentes de energía, sino conexiones de datos que, manipuladas por un atacante, pueden instalar malware en tu dispositivo, robar tus contraseñas o acceder a tus archivos sin que te des cuenta. Los riesgos de cargar el móvil en aeropuertos y otros espacios públicos son lo suficientemente reales como para que el FBI y la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos hayan emitido advertencias oficiales al respecto.

Por qué los puertos USB públicos son un riesgo para tu móvil

El ataque que se produce a través de puertos USB manipulados tiene un nombre: juice jacking. Funciona así: un ciberdelincuente interviene un puerto USB público, o instala uno falso de aspecto idéntico al original, y lo conecta a un dispositivo oculto capaz de comunicarse con cualquier móvil que se enchufe. El problema es que un cable USB no solo transporta electricidad: también transporta datos.

Cuando conectas tu móvil a un puerto USB, se establece una conexión de datos además de una conexión eléctrica. Si ese puerto ha sido manipulado, el dispositivo oculto al otro lado puede intentar acceder a los archivos de tu móvil, instalar software malicioso o revcoger información sensible como contraseñas y tokens de sesión.

Los aeropuertos, estaciones de tren, hoteles y centros comerciales son los entornos favoritos para este tipo de ataques por razones obvias, hay mucha gente con la batería baja, con prisa y con la guardia baja. Un viajero a punto de embarcar que ve su móvil al cinco por ciento no va a pararse a pensar en ciberseguridad. Los atacantes lo saben y lo explotan. Además, los puertos USB falsificados son prácticamente indistinguibles de los legítimos a simple vista, lo que hace que incluso usuarios precavidos puedan caer en la trampa.

Los riesgos de cargar el móvil en puertos USB públicos no se limitan al juice jacking. Existe otro vector de ataque conocido como cable malicioso: cables USB de aspecto completamente normal que llevan integrado un chip capaz de comunicarse con el dispositivo al que se conectan. Estos cables se venden en foros de ciberseguridad y son prácticamente indetectables sin equipos especializados. Alguien podría dejar uno olvidado intencionadamente en una sala de espera sabiendo que algún viajero desesperado lo usará para cargar su móvil.

Cómo cargar el móvil en el aeropuerto sin asumir riesgos innecesarios

La solución más sencilla y efectiva para eliminar los riesgos de cargar el móvil en aeropuertos es llevar siempre una batería portátil externa en el equipaje de mano. Una powerbank de tamaño medio, con capacidad para cargar el móvil dos o tres veces, cuesta menos de 30 euros, cabe en cualquier bolsillo y te hace completamente independiente de cualquier infraestructura de carga pública. Es la inversión más inteligente que puede hacer cualquier viajero frecuente.

Si no tienes batería externa y necesitas cargar en el aeropuerto, usa siempre una toma de corriente eléctrica convencional con tu propio cargador. Los enchufes de pared no transmiten datos, solo electricidad, por lo que son completamente seguros. La mayoría de aeropuertos tienen tomas de corriente disponibles en las salas de espera, aunque a veces hay que buscarlas un poco.

Si solo encuentras puertos USB y no tienes alternativa, existe un accesorio llamado bloqueador de datos USB, un adaptador de menos de diez euros que se interpone entre tu cable y el puerto público, permitiendo el paso de electricidad pero bloqueando físicamente los pines de datos. Con ese accesorio puedes cargar el móvil en cualquier puerto USB público sin asumir ningún riesgo. Es pequeño, barato y ocupa menos espacio que un chicle en el bolsillo de la maleta.