ROG Xbox Ally: la portátil que acerca Xbox al formato consola de mano
La consola ROG Xbox Ally logra una gran experiencia en formato compacto
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La ROG Xbox Ally es uno de esos dispositivos que se entienden mejor cuando se tienen en las manos. No es una Xbox tradicional en pequeño, ni tampoco una simple tablet con mandos pegados a los lados. Es un PC portátil de juego con alma de consola, una máquina que intenta resolver una pregunta muy clara: ¿puedo jugar a mis títulos de PC, Xbox, Game Pass y nube desde cualquier sitio con una experiencia cómoda y directa?
Así es la ROG Xbox Ally
Lo primero que llama la atención de la ROG Xbox Ally es su diseño. ASUS ha mantenido la línea blanca de la familia Ally, pero aquí la presencia de Xbox es evidente: botones ABXY con estética de mando, botón Xbox dedicado, cruceta, sticks analógicos, gatillos, botones traseros y una disposición que recuerda mucho más a un mando tradicional que a un miniordenador portátil.
En mano se nota grande, pero no incómoda. Sus empuñaduras laterales ayudan bastante, sobre todo en sesiones largas. Es una diferencia importante respecto a otras portátiles más planas, que pueden parecer más compactas al verlas, pero cansan antes. Aquí el agarre está bien resuelto y permite jugar apoyando los dedos de forma natural.
La pantalla es de 7 pulgadas, Full HD, con 120 Hz y tecnología FreeSync Premium. En interiores cumple muy bien, con buena nitidez y fluidez. En exteriores, como he podido comprobar al usarla con luz natural, el brillo ayuda, aunque los reflejos siguen apareciendo en determinadas posiciones. No es un fallo grave, sino una limitación habitual en este tipo de pantallas portátiles.
Características de la ROG Xbox Ally
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