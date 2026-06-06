Cómo certificar un tuit en X gratis antes de que lo borren

Certificar un tuit es una buena idea cuando encontramos una publicación en X que puede tener relevancia futura. No hablamos sólo de mensajes ofensivos, amenazas o posibles injurias, sino también de publicaciones con promesas comerciales, declaraciones públicas, ofertas, sorteos, cambios de condiciones o cualquier contenido que alguien pueda borrar después. Una captura de pantalla ayuda, pero una certificación aporta deja constancia del contenido existente en una URL concreta en un momento determinado.

No hace falta instalar ninguna aplicación ni contratar un servicio para hacer una primera certificación. eGarante ofrece una versión gratuita que permite certificar contenido web mediante correo electrónico. En el caso de X, basta con obtener la dirección exacta del tuit y enviarla a una dirección concreta. Después, el usuario recibe por email un PDF con la certificación.

Para qué sirve certificar un tuit

Las redes sociales son rápidas, pero también volátiles. Un mensaje publicado en X puede ser borrado, editado en algunos casos, ocultado por cambios de privacidad o quedar fuera de contexto si se elimina parte de una conversación. Por eso, cuando un contenido puede tener importancia, conviene actuar cuanto antes.

Certificar un tuit sirve para conservar una prueba de que esa publicación estaba disponible en una URL concreta en un momento determinado. Puede ser útil ante insultos, amenazas, acoso, suplantaciones, campañas de difamación o publicaciones que puedan tener consecuencias legales. También puede servir para guardar constancia de una oferta, una declaración pública o una comunicación que después podría desaparecer.

La clave está en que la certificación no depende de una simple captura hecha por el propio usuario. El proceso lo realiza un tercero, que accede a la URL, captura el contenido y genera un documento firmado digitalmente con sello de tiempo. Ese PDF es el archivo que conviene guardar.

Cómo certificar un tuit en X gratis

El proceso es muy sencillo. Lo primero es abrir el tuit concreto que queremos certificar. No sirve copiar el enlace general del perfil ni una captura de la conversación completa. Hay que entrar en la publicación y copiar la URL exacta del mensaje.

Después, hay que crear un nuevo correo electrónico dirigido a esta dirección:

[email protected]

En el asunto del correo se debe pegar únicamente la URL del tuit que queremos certificar. El cuerpo del mensaje puede ir vacío. La idea es que el sistema identifique directamente la dirección web que tiene que capturar.

Una vez enviado el correo, sólo hay que esperar. Al cabo de unos minutos, eGarante envía una respuesta con la certificación en PDF. Ese archivo es el que debemos conservar, preferiblemente en más de un lugar, ordenador, nube o una carpeta específica.

Cuántos tuits se pueden certificar gratis

La versión gratuita tiene límites. Permite un máximo de 2 certificaciones en un periodo de 24 horas. Para un uso puntual es suficiente, pero si se necesita certificar mucho contenido o hacerlo con fines profesionales, puede ser necesario recurrir a planes de pago.

También hay que tener en cuenta otra limitación importante, el servicio gratuito está pensado para páginas o publicaciones accesibles públicamente. Si el tuit pertenece a una cuenta privada, está protegido por inicio de sesión o X no permite acceder al contenido en ese momento, la certificación puede no recoger lo que necesitamos. Por eso es importante no esperar demasiado.

Qué contiene el PDF de certificación

El PDF que se recibe funciona como una prueba del contenido localizado en esa URL en el momento de la certificación. Incluye la captura del contenido web y una firma digital con sello de tiempo. Esto permite acreditar cuándo se realizó la certificación y ayuda a comprobar que el documento no ha sido modificado después.

Aun así, conviene revisar el PDF nada más recibirlo. Es importante comprobar que aparece el tuit correcto, que el contenido se lee bien y que recoge la información que queremos conservar. Si el mensaje incluye imágenes, vídeos, respuestas o contexto adicional, puede ser conveniente certificar también otras URLs relacionadas.

Consejos antes de certificar una publicación

Lo mejor es actuar rápido. Si el tuit es delicado, ofensivo o relevante, no conviene esperar a que el autor lo borre. También es recomendable guardar la URL original, hacer una captura de apoyo y conservar el PDF sin modificarlo.

Otro consejo útil es certificar publicaciones concretas, no perfiles completos. Cuanto más exacta sea la URL, más claro quedará qué contenido se quería conservar. Si se trata de un hilo, puede ser necesario certificar varios mensajes, porque cada publicación tiene su propia dirección.

Certificar un tuit no convierte automáticamente el caso en una denuncia ni sustituye el asesoramiento legal, pero sí puede ayudar a conservar una prueba más sólida que una simple captura de pantalla. Y lo mejor es que, para un uso puntual, el proceso es gratuito, rápido y se puede hacer desde cualquier correo electrónico.