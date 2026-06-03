Apple Developer Center de Berlín: así será el primer centro para desarrolladores de Apple en Europa

El Apple Developer Center de Berlín abrirá sus puertas a finales de 2026 y se convertirá en el primer centro de estas características que Apple pone en marcha en Europa. La compañía ha elegido el distrito de Mitte, una de las zonas con mayor actividad empresarial y tecnológica de la capital alemana, para ubicar unas instalaciones orientadas a desarrolladores, startups y equipos que trabajan en aplicaciones para el ecosistema de la marca.

Un espacio para mejorar apps de iPhone, iPad, Mac y Apple Vision Pro

El nuevo centro se sumará a los Apple Developer Centers que la compañía ya tiene en Bengaluru, Cupertino, Shanghái y Singapur. Con este movimiento, Apple refuerza su presencia directa en el mercado europeo de desarrollo de apps y acerca a los programadores del continente sus herramientas, laboratorios, sesiones técnicas y asesoramiento personalizado.

El Apple Developer Center de Berlín estará pensado para equipos de cualquier tamaño, desde desarrolladores independientes hasta startups o compañías con productos ya consolidados. El centro servirá como sede para sesiones presenciales, talleres y reuniones individuales con expertos de la compañía.

El objetivo será ayudar a los desarrolladores a mejorar el diseño, la calidad y el rendimiento de sus aplicaciones para iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS y watchOS. Esto incluye desde la optimización técnica hasta el uso de las últimas herramientas de desarrollo disponibles en el ecosistema de Apple.

La compañía también habilitará espacios de consultoría y laboratorios dedicados, donde los equipos podrán recibir apoyo práctico en varios idiomas. Este punto es especialmente relevante para el mercado europeo, formado por comunidades de desarrolladores muy diversas y con necesidades distintas según el país, el tipo de app o el modelo de negocio.

Berlín, una ubicación estratégica para Apple

La elección de Berlín no es casual. La ciudad se ha consolidado como uno de los grandes polos europeos de emprendimiento tecnológico, con una fuerte presencia de startups, empresas de software y talento internacional. El distrito de Mitte, donde se ubicará el centro, concentra buena parte de esa actividad y ofrece a Apple un punto de contacto directo con el ecosistema emprendedor europeo.

Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Internacionales de Apple, ha destacado que Europa cuenta con una comunidad de desarrolladores especialmente activa. La directiva subraya que el acceso a herramientas, recursos y acompañamiento técnico puede marcar la diferencia a la hora de crear mejores aplicaciones.

El App Store sigue siendo una pieza clave

El anuncio llega en un momento en el que Apple continúa poniendo el foco en su ecosistema de servicios y en el papel del App Store como vía de distribución global. La compañía recuerda que sus desarrolladores pueden distribuir apps en 175 países y regiones, dentro de un ecosistema global de más de 2.500 millones de dispositivos.

En Europa, los escaparates del App Store recibieron en 2025 una media de más de 150 millones de usuarios semanales, una cifra que Apple utiliza para destacar el alcance comercial que puede tener una app bien posicionada dentro de su tienda.

Además, los pequeños desarrolladores pueden acogerse al App Store Small Business Program, siempre que cumplan los requisitos del programa, con una comisión reducida del 15%. Para estudios pequeños, creadores independientes y nuevas empresas, este tipo de medidas puede ser importante a la hora de hacer sostenible un proyecto en sus primeras fases.

Formación, APIs y nuevos talentos

El centro de Berlín también encaja dentro de la estrategia de Apple para formar a la próxima generación de desarrolladores. La compañía mantiene iniciativas como el Swift Student Challenge, una red mundial de 19 Apple Developer Academies y los Apple Foundation Programs de Italia y Francia.

A esto se suma el acceso a más de 250.000 API en tecnologías como HealthKit, Metal, Core ML, MapKit y SwiftUI. Para los desarrolladores europeos, el nuevo Apple Developer Center de Berlín será una puerta de entrada más directa a estas herramientas y a los equipos técnicos de Apple.

Apple refuerza su apuesta por Europa y por una comunidad de desarrolladores que resulta clave para mantener vivo su ecosistema de aplicaciones, servicios y dispositivos.