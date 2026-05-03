Tengo un Mac mini de 256 GB y no pienso cambiarlo: así he solucionado su mayor límite

El Mac mini de 256 GB ha pasado de ser uno de los ordenadores más interesantes de Apple a convertirse en una especie de pieza difícil de repetir. Apple ya no ofrece esa configuración básica en su tienda, y quien quiera comprar ahora un Mac mini debe partir de una versión con más almacenamiento. Entiendo el movimiento desde el punto de vista comercial, pero también sé algo por experiencia propia, quienes tenemos el modelo de 256 GB no tenemos necesariamente un problema.

Uso uno de esos Mac mini y, sinceramente, no me arrepiento. Es un equipo pequeño, silencioso, rápido y suficientemente capaz para una enorme cantidad de tareas profesionales. En mi caso, el almacenamiento interno no ha sido un drama porque trabajo mucho con servicios en la nube. Pero también es verdad que los 256 GB obligan a tener cierto orden. Si empiezas a acumular vídeos, fotografías, proyectos pesados, copias locales o aplicaciones grandes, el margen desaparece rápido.

Y ahí es donde entra una solución que me parece bastante más sensata que cambiar de ordenador, utilizar un dock con almacenamiento NVMe. En concreto, tengo el UGREEN Revodok Maxidok 10 en 1 Thunderbolt 5 para Mac mini, un accesorio que no sólo amplía las conexiones del equipo, sino que permite instalar una unidad SSD M.2 NVMe y convertir el Mac mini en una estación de trabajo mucho más completa.

No todos necesitan más almacenamiento, pero muchos sí necesitan más margen

Hay una diferencia importante entre tener poco almacenamiento y tener un mal flujo de trabajo. El Mac mini de 256 GB puede ser suficiente si utilizas iCloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox o cualquier otro sistema de nube. También lo es si el ordenador se usa para navegación, correo, ofimática, y trabajo diario sin grandes bibliotecas locales.

Esta solución no convierte el Mac mini en otro ordenador distinto ni toca el almacenamiento interno de Apple, algo que no es precisamente sencillo ni recomendable para la mayoría de usuarios. Lo que hace es añadir una vía limpia, rápida y bien integrada para trabajar con más espacio.

El UGREEN Maxidok 10 en 1 tiene sentido porque ordena el escritorio

Podría haber comprado un SSD externo y dejarlo conectado con un cable. De hecho, para muchos usuarios esa será una solución suficiente. Pero el UGREEN Revodok Maxidok 10 en 1 aporta algo más, ya que integra el almacenamiento y las conexiones en una base pensada específicamente para el Mac mini.

El Mac mini queda colocado encima, el dock mantiene una estética coherente con el equipo y se ganan puertos sin llenar la mesa de adaptadores. En mi caso, esa parte importa. Un ordenador como el Mac mini tiene parte de su atractivo en que ocupa poco, no molesta y se integra muy bien en cualquier escritorio. Si para ampliar almacenamiento acabas rodeándolo de cables, discos y hubs, pierdes parte de esa ventaja.

Además, este tipo de accesorio encaja mejor con un uso profesional. No se trata sólo de guardar más archivos, sino de tener una configuración más estable con más puertos, posibilidad de usar almacenamiento NVMe, salidas de vídeo y una base fija que no tienes que montar y desmontar cada vez que trabajas.

Una forma inteligente de alargar la vida del Mac mini

Hay que ser claro, este dock no amplía la RAM, no modifica el SSD interno del Mac mini y no convierte oficialmente tu modelo de 256 GB en uno de 512 GB o 1 TB. Lo que hace es darte almacenamiento externo de alto rendimiento y más conectividad en un formato muy cómodo.

Esa diferencia es importante, porque muchas veces se habla de estos accesorios como si solucionaran todos los límites del equipo. No es así. Si tu problema es que compraste un Mac mini con poca memoria unificada para tu trabajo, un dock no va a cambiar eso. Pero si lo que te limita es el almacenamiento, entonces sí puede ser una solución muy razonable.

En mi caso, el Mac mini de 256 GB sigue teniendo todo el sentido. No lo veo como un ordenador obsoleto ni como una mala compra. Al contrario, me parece uno de esos equipos que, con los accesorios adecuados, puede seguir funcionando durante años sin necesidad de pasar otra vez por caja.

La desaparición del modelo de 256 GB cambia la perspectiva

Que Apple haya retirado el Mac mini de 256 GB hace que quienes lo tenemos lo miremos de otra manera. Antes era simplemente el modelo de entrada, ahora es también el recuerdo de una configuración que ofrecía mucho por un precio más contenido.

Eso no quiere decir que los 256 GB sean ideales para todo el mundo. Pero la desaparición de esta versión no parece responder sólo a una cuestión de capacidad, sino también al panorama actual de costes y disponibilidad de memoria. La presión de la inteligencia artificial sobre la RAM y otros componentes ha tensado el mercado, y Apple ha optado por retirar el escalón más barato del Mac mini. Para quien compra ahora, eso encarece la puerta de entrada; para quienes ya tenemos el modelo de 256 GB, la conclusión es distinta, el equipo sigue siendo plenamente válido si resolvemos el almacenamiento con una solución externa.

Si el rendimiento del Mac mini te sigue convenciendo y sólo necesitas más espacio, un dock como el UGREEN Revodok Maxidok 10 en 1 es una de las formas más limpias y profesionales de hacerlo seguir funcionando.