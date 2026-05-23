La última jornada de la Liga, en directo: dónde ver gratis, última hora y cómo van los partidos hoy en vivo

Después de nueve meses de competición, la temporada 2025/26 concluye en la Liga con la disputa de la Jornada 38 en horario unificado. Nueve encuentros de la última jornada del campeonato se juegan de forma simultánea a las 21:00 horas del sábado, con Villarreal y Atlético de Madrid echando el cierre a la Primera División el domingo en La Cerámica. La Liga llega al rojo vivo a su última jornada, con hasta cinco equipos peleando por un billete a la Europa League y otro a la próxima Conference y cinco inmersos en la pelea por la salvación. Por otro lado, el campeón, los cinco puestos Champions y el primer descendido -el Real Oviedo- ya están confirmados.

La pelea por Europa en la Jornada unificada de Liga

Hasta cinco conjuntos de la Liga llegan a la jornada unificada con opciones de alcanzar los puestos europeos. Los billetes para la Champions ya están agotados, después de que el Real Betis se sumara a FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. En cambio, sigue viva la lucha por la Europa League, a la que aspiran Celta y Getafe. Los celestes aventajan en tres puntos a los de Bordalás, que necesitan ganar y que su competidor pierda para asaltar la sexta plaza.

En la pelea por la Conference (séptimo y octavo puesto) hay hasta cuatro equipos involucrados: Getafe (48), Rayo Vallecano (47), Valencia (46) y Espanyol (45). Si no asegura la clasificación europea en Liga, el cuadro rayista tendrá la opción de acceder a la Europa League si se impone al Crystal Palace en final de la Conference del próximo miércoles.

La lucha por evitar el descenso en la última jornada

La disputa por evitar los puestos de descenso a Segunda División llega más emocionante que nunca a la última jornada. El Real Oviedo es el único descendido matemáticamente a falta de los tres últimos puntos del campeonato. En su lugar jugará la próxima temporada en la Liga otro histórico del fútbol español como el Racing de Santander. Con dos puestos aún por decidirse, el equipo que cuenta con menos opciones de permanencia es el Mallorca (39); que necesita ganar y esperar otros resultados. También está obligado a ganar el Girona (40) para salvar la categoría, que luchará por superar en la tabla los 42 puntos de Elche, Osasuna o Levante.