La última jornada de la Liga, en directo: dónde ver gratis, última hora y cómo van los partidos hoy en vivo
Sigue en vivo y en directo online los resultados de la última jornada de Liga
La pelea por los puestos europeos y el descenso llega al rojo vivo y con varios implicados en la jornada 38
Después de nueve meses de competición, la temporada 2025/26 concluye en la Liga con la disputa de la Jornada 38 en horario unificado. Nueve encuentros de la última jornada del campeonato se juegan de forma simultánea a las 21:00 horas del sábado, con Villarreal y Atlético de Madrid echando el cierre a la Primera División el domingo en La Cerámica. La Liga llega al rojo vivo a su última jornada, con hasta cinco equipos peleando por un billete a la Europa League y otro a la próxima Conference y cinco inmersos en la pelea por la salvación. Por otro lado, el campeón, los cinco puestos Champions y el primer descendido -el Real Oviedo- ya están confirmados.
La pelea por Europa en la Jornada unificada de Liga
Hasta cinco conjuntos de la Liga llegan a la jornada unificada con opciones de alcanzar los puestos europeos. Los billetes para la Champions ya están agotados, después de que el Real Betis se sumara a FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. En cambio, sigue viva la lucha por la Europa League, a la que aspiran Celta y Getafe. Los celestes aventajan en tres puntos a los de Bordalás, que necesitan ganar y que su competidor pierda para asaltar la sexta plaza.
En la pelea por la Conference (séptimo y octavo puesto) hay hasta cuatro equipos involucrados: Getafe (48), Rayo Vallecano (47), Valencia (46) y Espanyol (45). Si no asegura la clasificación europea en Liga, el cuadro rayista tendrá la opción de acceder a la Europa League si se impone al Crystal Palace en final de la Conference del próximo miércoles.
La lucha por evitar el descenso en la última jornada
La disputa por evitar los puestos de descenso a Segunda División llega más emocionante que nunca a la última jornada. El Real Oviedo es el único descendido matemáticamente a falta de los tres últimos puntos del campeonato. En su lugar jugará la próxima temporada en la Liga otro histórico del fútbol español como el Racing de Santander. Con dos puestos aún por decidirse, el equipo que cuenta con menos opciones de permanencia es el Mallorca (39); que necesita ganar y esperar otros resultados. También está obligado a ganar el Girona (40) para salvar la categoría, que luchará por superar en la tabla los 42 puntos de Elche, Osasuna o Levante.
Min. 29
¡GOOOL DE LA REAL SOCIEDAD! ¡OSKARSSON!
Se impone momentáneamente el equipo txuriurdin en Cornellá. Anota el ariete Oskarsson a pase de Sergi Gómez. Espanyol 0-1 Real Sociedad
Min. 20
Gol anulado al Betis
Cucho Hernández anotó el segundo a los 20 minutos de juego, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego y el VAR ratificó la decisión.
Min. 14
¡GOOOL DEL ALAVÉS! ¡ANOTA TONI MARTÍNEZ!
Toni Martínez, uno de los llamados a dar la sorpresa el próximo lunes en la lista de España para el Mundial, adelanta al Alavés en Vitoria. Alavés 1-0 Rayo Vallecano.
Min. 13
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GONZALOO!
Se adelanta el Real Madrid con un tanto de Gonzalo García. La asistencia, maravillosa, salió de las botas de Dani Carvajal en el día de su despedida. Real Madrid 1-0 Athletic Club.
Min. 10
Noticia en clave Selección: Remiro, lesionado
El guardameta de la Real Sociedad se ha lesionado en el calentamiento previo. Remiro es uno de los candidatos a estar entre los tres porteros de Luis de la Fuente para el Mundial.
Min. 5
¡GOOOL DEL BETIS! ¡EL PRIMERO DE LA JORNADA!
Llega el primer gol de la jornada 38. Ez Abde adelanta al Betis ante un Levante que se juega el descenso. Betis 1-0 Levante a los cinco minutos del partido.
¿Dónde llegará el primer gol?
Atentos a los nueve encuentros, donde en apenas cuatro minutos de juego aún no se ha cantado ningún gol.
Min. 1
¡Empieza la última jornada de Liga!
Ya rueda el balón en nueve partidos con mucho en juego en la Jornada 38 de Liga, la última de la competición doméstica.
Europa, también en juego
La lucha por los puestos europeos la libran Celta, Getafe, Rayo Vallecano, Valencia y Espanyol.
¡Menos de 10 minutos para el inicio!
El balón comenzará a rodar en breves instantes en nueve estadios de Primera División para la disputa de la última jornada de Liga
Un sábado de despedidas
Varios futbolistas dirán adiós esta noche a sus respectivos equipos. Es el caso de Carvajal y Alaba con el Real Madrid y Lewandowski en el FC Barcelona, todos ellos titulares hoy. También podría ser el último partido de Cazorla antes de su retirada, aunque aún no ha tomado la decisión. Sí está confirmada la continuidad de otro ‘viejo rockero’ como Iago Aspas, recién renovado con el Celta.
Qué equipos se juegan el descenso
Con el Real Oviedo como único descendido de forma matemática a Segunda División, aún faltan dos plazas que nadie quiere en la Liga. Mallorca (39), Girona (40), Elche (42), Alavés (42) y Levante (42) son los cuatro equipos en la pelea por la permanencia. Todos ellos, salvo el Mallorca, dependen de sí mismos para salvar la categoría.
Alineaciones del Espanyol – Real Sociedad
- Espanyol: Fortuno; Sánchez, Calero, Cabrera, C. Romero; Jofre, González, Expósito, Roca; Terrats y R. Fernández.
- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Beitia, Zubeldia, Ochieng; Sucic, Turrientes, Y. Herrera, S. Gómez; Soler y Oskarsson.
Qué equipos juegan hoy la última jornada de Liga
18 de los 20 equipos que componen la Primera División disputan hoy su encuentro correspondiente a la Jornada 38. Estos son los nueve partidos que se disputan hoy, sábado, a las 21:00 horas:
- Real Betis – Levante
- Getafe – Osasuna
- Mallorca – Real Oviedo
- Girona – Elche
- Alavés – Rayo Vallecano
- Celta – Sevilla
- Espanyol – Real Sociedad
- Real Madrid – Athletic Club
- Valencia – FC Barcelona
Alineaciones del Getafe – Osasuna y del Celta – Sevilla
- Getafe: Soria; Nyom, Abqar, Duarte, Romero, J. Iglesias; M. Martín, Milla, Arambarri, Liso; L. Vázquez.
- Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, J. Galán; Moncayola, Torró, Aimar Oroz; R. García y Budimir.
- Celta: Radu; M. Alonso, Lago, J. Rodríguez; Rueda, Moriba, Fer López, Carreira; Iago Aspas, Swedberg y Borja Iglesias.
- Sevilla: Nyland; Carmona, Azpilicueta, K. Salas, Suazo; Sow, Agoumé, Peque; Alexis, Oso y Romero.
Horario de los partidos de la última jornada de la Liga hoy
La Liga echa el cierre a su temporada 2025/26 con la disputa de nueve partidos de la Jornada 38 de forma unificada y el décimo y último este domingo. Los nueve primeros encuentros se disputan a las 21:00 horas del sábado, con Villarreal y Atlético de Madrid aplazando el suyo el domingo en el mismo horario.
Alineaciones del Valencia – Barcelona y del Alavés – Rayo Vallecano
- Valencia: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Pepely, Vázquez; Guido, Ugrinic; Rioja, J. Guerra, D. López; Hugo Duro
- Barcelona: Szczesny; Balde, Araujo, Gerard Martín, Eric García; Bernal, Gavim Olmo; Rashford, Ferran y Lewandowski.
- Alavés: Sivera; A. Pérez, Tenaglia, Koski, Parada; Ibáñez, Blanco, Guridi, Rebbach; Boyé y Toni Martínez
- Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Mumin, Mendy, Pacha Espino; Pedro Díaz, Valentín, Gumbau; C. Martín, Nteka y Álvaro
Dónde ver gratis en directo por TV y online la jornada 38 de Liga
La jornada 38 de Liga, la última del campeonato se puede seguir a través de DAZN y Movistar+. También puedes informarte de todo lo que suceda en la jornada con la cobertura en directo de OKDIARIO y de Diario Madridista, esta última con especial foco en lo que suceda en el Real Madrid – Athletic Club.
Alineaciones del Real Madrid – Athletic Club y del Betis – Levante
- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Valverde, Bellingham, Thiago; Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.
- Athletic Club: Padilla; Yeray, Vivian, Paredes, Boiro; Jaureguizar, Unai Gómez; Ruiz de Galarreta; Navarro, Iñaki Williams y Guruzeta.
- Betis: Adrián; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Cucho.
- Levante: Ryan, Toljan, Dela, Moreno, M. Sánchez; Arriaga, Olasagasti; Tunde, Martínez, Romero; Espí.
El partido de la jornada
El encuentro que puede decidir el descenso lo disputan Girona y Elche. El equipo catalán evitaría el descenso y mandaría a su rival a Segunda División si se impone en el duelo de la jornada en Montilivi.
¡Bienvenidos a la última jornada de Liga!
En apenas una hora comenzará la Jornada 38 del campeonato español, en la que aún hay mucho en juego. Estos son los nueve partidos que se disputan en horario unificado a las 21:00 horas.
- Real Betis – Levante
- Getafe – Osasuna
- Mallorca – Real Oviedo
- Girona – Elche
- Alavés – Rayo Vallecano
- Celta – Sevilla
- Espanyol – Real Sociedad
- Real Madrid – Athletic Club
- Valencia – FC Barcelona
Min. 30
Pausa de hidratación
En la mayoría de los campos de Primera se detienen los partidos a la media hora de juego para efectuar una pausa de hidratación a causa del color.