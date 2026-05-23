Esto es lo que pasó en la cueva de Maldivas en la que murieron los buceadores italianos: la trampa invisible que no pudieron evitar

¿Qué pasó en la cueva de Maldivas en la que murieron los buceadores italianos? A continuación, se presenta la trampa invisible que no pudieron evitar. La investigación apunta a un fenómeno submarino letal y casi imposible de detectar que atrapó a los expertos durante una inmersión en una de las zonas más peligrosas del archipiélago. Los expertos creen que una acumulación de arena ocultó la salida correcta y empujó al grupo hacia un túnel sin escapatoria a 50 metros de profundidad.

La tragedia que ha conmocionado a Italia y al mundo del submarinismo internacional empieza a esclarecerse. La muerte de cinco buceadores italianos en una cueva submarina del atolón de Vaavu, en Maldivas, pudo deberse a una trampa visual casi imposible de detectar incluso para expertos: una acumulación de arena que les hizo creer que la salida estaba bloqueada cuando en realidad estaba justo delante.

Ésa es la principal hipótesis que manejan ahora los investigadores tras la reconstrucción realizada por un equipo de buceadores finlandeses que participó en la recuperación de los cuerpos.

Lo ocurrido en las profundidades de la cueva Thinwana Kandu demuestra hasta qué punto el submarinismo técnico puede convertirse en una trampa letal incluso para profesionales con miles de inmersiones a sus espaldas.

La falsa pared que cambió todo

Según la reconstrucción preliminar, la cueva cuenta con una primera cámara amplia y relativamente luminosa. Desde ahí se accede por un estrecho corredor de unos 30 metros de longitud hasta una segunda cavidad circular, situada a unos 50 metros de profundidad y ya completamente a oscuras.

Entre ambos espacios existe una acumulación natural de arena. Al entrar apenas se percibe. El problema aparece al darse la vuelta para regresar.

Desde esa perspectiva, el banco de arena puede proyectar una imagen engañosa y parecer una pared sólida que bloquea por completo la salida.

Los investigadores creen que esa ilusión óptica llevó al grupo a girar hacia un pasillo lateral situado a la izquierda. Ese corredor no tenía salida. Allí fueron encontrados los cuerpos.

Cinco expertos atrapados

Las víctimas no eran submarinistas novatos. El grupo estaba formado por el instructor Gianluca Benedetti; la profesora de biología marina Monica Montefalcone; su hija Giorgia Sommacal; y los investigadores Federico Gualtieri y Muriel Oddenino. Todos tenían una amplísima experiencia y formación técnica avanzada.

Precisamente por eso el caso ha causado una enorme conmoción entre especialistas de todo el mundo. Los familiares insisten en que el grupo conocía perfectamente los protocolos de seguridad y no habría cometido errores básicos de planificación.

El tiempo jugó en su contra

A esa profundidad, cada segundo cuenta. Los expertos calculan que con botellas estándar de 12 litros el margen útil para permanecer en la segunda cavidad apenas alcanza diez minutos. Quizá menos.

Si al intentar regresar descubrieron demasiado tarde que habían tomado un túnel equivocado, el estrés pudo disparar su respiración y acelerar brutalmente el consumo de oxígeno. En esas condiciones, corregir la trayectoria se vuelve casi imposible. La oscuridad total y la falta de referencias visuales agravan todavía más la situación.

Una cueva diseñada para desorientar

Especialistas en espeleobuceo recuerdan que este tipo de inmersiones no tienen nada que ver con el buceo recreativo. En mar abierto, ante un problema, basta ascender. Dentro de una cueva eso no es posible. Hay que encontrar exactamente el camino de salida.

Además, cualquier pequeño movimiento puede remover sedimentos y convertir el agua cristalina en una nube opaca donde desaparece toda orientación.

Sin visibilidad y con la presión psicológica disparada, incluso expertos pueden perderse en cuestión de segundos.

Una sexta víctima

La tragedia dejó, además, una sexta muerte. Mohamed Mahudhee, un buzo militar maldivo que participaba en la recuperación de los cuerpos, falleció durante las labores de rescate por enfermedad de descompresión. Fue enterrado con honores militares en Malé. Su fallecimiento demuestra la extrema peligrosidad de esa cavidad incluso para rescatistas profesionales.

Las GoPro pueden resolver el misterio

La investigación sigue abierta. Los equipos de rescate recuperaron varias cámaras GoPro que portaban algunos miembros del grupo. Las imágenes podrían reconstruir sus últimos minutos y confirmar si realmente fueron víctimas de la llamada “pared de arena” o si hubo otros factores como corrientes internas, fallo técnico o pérdida súbita de visibilidad. Por ahora, la hipótesis más estremecedora sigue siendo también la más simple.

No una gran avería. No una imprudencia temeraria. Sólo una pequeña acumulación de arena casi invisible que, durante unos segundos fatales, convirtió una salida abierta en una pared imaginaria y empujó a cinco expertos hacia una trampa sin retorno.