La trama de Zapatero se jactaba de su cercanía a la fiscal que logró el archivo de la causa del rescate a Plus Ultra: «Es amiga»

La trama liderada por el imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que consiguió el polémico rescate de Plus Ultra se jactaba de su cercanía a la fiscal María Luisa Llop Esteban, que se mostró a favor de desbloquear el pago de 34 millones a la aerolínea al no encontrar indicios de delitos.

Esta decisión la adoptó Llop Esteban en julio de 2021 siendo fiscal de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. «No está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas, la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y, por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna», sostuvo entonces el escrito que Llop presentó a la juez instructora Esperanza Collazos,titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

«El Fiscal estima que procede desbloquear la ayuda pública a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros como préstamo participativo concedido por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas», señaló Llop.

Finalmente, la juez Collazos acabó archivando el caso. Ahora, en la investigación policial pilotada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, aparece el nombre de esta fiscal como cercana a la trama de Zapatero. «La fiscal jefa es amiga», señaló el abogado Miguel Palomero, como ha avanzado el diario El Mundo. Así se pronunció este letrado en conversación con Rodolfo Reyes, ex accionista y consejero de Plus Ultra, en mayo de 2021 poco después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid incoara diligencias sobre la ayuda pública de 53 millones del Gobierno de Pedro Sánchez a Plus Ultra.

El ascenso de la fiscal Llop

Fiscal desde 1997 y juez en excedencia desde 1998, Llop Esteban estuvo destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid donde desempeñó la especialidad de delitos económicos durante 11 años.

En enero de 2024 fue destacada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su nombramiento aquí por parte del Gobierno, a través del Consejo de Ministros y a instancia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños, se produjo en octubre de aquel año.

El mes anterior, en septiembre de 2024, fue propuesta para dicha plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, luego condenado por el Tribunal Supremo por un delito de relevación de secretos.

Fuentes del PP denuncian esta progresión de la fiscal, que fue premiada por el Gobierno con su ascenso a la Audiencia Nacional. «Sánchez ha colocado a todo el mundo para controlarlo todo», critican las fuentes de Génova.

Este sábado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, «no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta» sino que «tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno». «Hay que estar muy pringado para leer los 80 folios del auto de imputación y salir a darle apoyo», añadió sobre Sánchez.

Así se pronunció Feijóo en el cierre del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares celebrado en el Palacio de Congresos de Palma y que reeligió a Marga Prohens con el 99,93% de los votos, informó Ep.

El presidente nacional del PP insistió en la necesidad de lograr «un cambio de clima» para poner fin a una etapa «en la que todo es corrupción y decadencia», remarcó.

«Desde hace ya años, la única agenda del Gobierno es la de los tribunales. No tienen una agenda de servicios, de infraestructuras o de reformas estructurales, es una agenda permanente de tribunales», apostilló.