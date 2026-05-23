Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Villarreal - Atlético de Madrid de la Liga Este Villarreal - Atlético de Madrid se juega en el Estadio de la Cerámica y es de la jornada 38 de la Liga Atlético de Madrid y Villarreal se juegan la tercera plaza en la clasificación

La tercera plaza de la clasificación de la Liga está en juego y se decidirá en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal y el Atlético de Madrid pelearán por dicho puesto en este partido de la jornada 38 que sirve para poner el broche final a una temporada que ha sido apasionante en nuestro país. A los pupilos del Cholo Simeone les vale ganar o empatar para terminar en el podio, mientras que el Submarino Amarillo estaría obligado a lograr el triunfo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Horario del Villarreal – Atlético de Madrid: a qué hora empieza el último partido de la Liga

El Atlético de Madrid visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal en el partido que corresponde a la jornada 38 de la Liga, que es la última del campeonato liguero español. El conjunto que dirige el Cholo Simeone intentará sumar aunque sea un punto para conseguir terminar tercero en la clasificación, mientras que el Submarino Amarillo está obligado a ganar porque tiene el goal average perdido con los colchoneros. Al no jugarse nada realmente es el único choque de esta fecha que no se disputa en el horario unificado.

Cuándo es el partido de la Liga Villarreal – Atlético de Madrid

La Liga programó este apasionante Villarreal – Atlético de Madrid de la jornada 38 del campeonato liguero de España para este domingo 24 de mayo. Este choque entre estos dos clubes históricos de nuestro país fue fijado por la patronal de Javier Tebas en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo suceda con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el encuentro pueda dar comienzo de manera puntual en el Estadio de la Cerámica.

Dónde ver en directo gratis el Villarreal vs Atlético de Madrid: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que han disfrutado esta temporada de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todo lo que ha ocurrido a lo largo del campeonato nacional de nuestro país. El Villarreal – Atlético de Madrid de la jornada 38 de la Liga se puede ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Este canal es de pago y es necesaria la suscripción para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio de la Cerámica. También tenemos que destacar que, por lo tanto, este choque no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos aquellos hinchas del Submarino Amarillo, los aficionados del cuadro colchonero y los amantes del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Villarreal – Atlético de Madrid de la jornada 38 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está lista para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets. Hay que recordar que este operador pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y así ver todo lo que suceda en el Estadio de la Cerámica.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partidazo de la jornada 38 de la Liga que pone punto y final a la temporada en nuestro país. Cuando termine el choque en el Estadio de la Cerámica publicaremos la crónica del Villarreal – Atlético de Madrid y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde Castellón.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – Atlético de Madrid

Además, hay que tener en cuenta que todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Villarreal – Atlético de Madrid deben saber que podrán escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en la jornada 38 de la Liga. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio de la Cerámica para narrar todo lo que esté sucediendo en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Villarreal – Atlético de Madrid?

El Estadio de la Cerámica, situado en Castellón y conocido anteriormente como El Madrigal, será el recinto deportivo donde se dispute este emocionante Villarreal – Atlético de Madrid de la jornada 38 de la Liga. Este campo se inauguró en 1923 y hace tres años celebró su centenario. Tiene capacidad para recibir a 23.500 espectadores y se espera que haya una gran entrada este domingo para animar a los suyos para que logren la victoria y así acabar terceros en la clasificación.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Miguel Sesma Espinosa para que imparta justicia en el Villarreal – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 38 de la Liga. Al frente del VAR estará Rubén Ávalos Barrera, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las acciones dudosas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Estadio de la Cerámica a analizar la jugada polémica en cuestión.