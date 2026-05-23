Abascal pide prisión provisional para Zapatero y la citación de Sánchez: «Este Gobierno es una mafia»

Vox ha solicitado este sábado la prisión provisional del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la Audiencia Nacional. El líder de la formación, Santiago Abascal, lo ha anunciado al inicio de la manifestación convocada por Sociedad Civil Española, con el lema «Marcha por la Dignidad». Además, ha exigido la declaración como testigos del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Abascal ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tachándolo de «mafia» y «corrupto»: «Este Gobierno corrupto es una mafia con todas las letras», alertando que el presidente español va a tratar de «perpetuarse en el poder». «De manera legal e ilegal», ha advertido, concienciando que «todo su entorno está imputado».

«Va a hacer todo para retrasar las elecciones», ha expresado, apuntando a la regularización masiva de inmigrantes. En esta circunstancia, para Vox es necesario presentar una moción de censura, y critica que el PP no lo valore todavía. «Nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos de los que contemos», ha prometido, adelantando que Vox apoyará «todas las manifestaciones de la sociedad civil».

Abascal ha acudido a la marcha de Colón a Moncloa, acompañada de la plana mayor de Vox, con el lema «Echar a Sánchez también es prioridad nacional». Junto él, Jorge Buxadé, jefe de la Delegación de la formación en la Unión Europea; los portavoces nacionales Isabel Pérez Moñino (Agenda España), Samuel Vázquez (Seguridad e Interior), y Alberto Rodríguez Almeida (Industria), así como del secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente y de los portavoces regionales de Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, David Moreno, Santiago Morón y José María Llanos respectivamente.

Este pasado miércoles, Vox también pidió la retirada del pasaporte diplomático de Rodríguez Zapatero, así como la comparecencia judicial cada 15 días, argumentando que existen posibilidades de que el socialista «está destruyendo pruebas y evidencias», tras su imputación por la Audiencia Nacional. Además de un «elevado riesgo de fuga a países en los que sería difícil una extradición».

Zapatero está citado a declarar acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco del caso Plus Ultra el próximo 2 de junio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional puso en marcha este pasado martes una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer ex presidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.