Adiós al aire acondicionado: el truco de la botella que usan los alemanes para refrescar sus casas en verano

Para algunos, el verano es la época favorita del año, y para otros, una fuente de sufrimiento. La tan esperada temporada de vacaciones, que millones de personas aprovechan para disfrutar de unos días de descanso en la playa, también es sinónimo de calor. El problema se agrava aún más durante la noche; las llamadas «noches tropicales», en las que la temperatura no baja de los 20 °C, dificultan mucho el descanso. Afortunadamente, existen soluciones para refrescar la habitación durante los meses más calurosos del año sin necesidad de encender el ventilador o el aire acondicionado, como el truco de la botella que utilizan los alemanes.

Una de las principales ventajas que ofrece es que no requiere consumo eléctrico una vez que la botella está congelada, lo cual es un gran punto a favor tanto para el bolsillo como para el medio ambiente. Además, es una solución 100% silenciosa, a diferencia del ruido constante de un ventilador o del sonido mecánico de un aire acondicionado, lo que favorece un entorno más cómodo para dormir. Otro beneficio importante es que no reseca el aire.

El truco de la botella que utilizan los alemanes en verano

A veces, las soluciones más eficaces también son las más sencillas, y este truco casero es un buen ejemplo de ello. El procedimiento es muy simple: sólo se necesita una botella de plástico de 1,5 o 2 litros, y un congelador. El método consiste en llenarla casi por completo con agua y dejarla en el congelador durante varias horas, hasta que el líquido se congele por completo.

El siguiente paso consiste en colocarla en la habitación, preferiblemente en una posición elevada. Esto se debe a que el aire frío tiende a descender, mientras que el aire caliente asciende. Al colocar la botella en un punto alto, se favorece que el aire más fresco generado por el hielo al derretirse baje de forma natural y ayude a refrescar el ambiente de manera progresiva y uniforme. Ahora bien, es fundamenta colocar un recipiente debajo de la botella congelada para recoger el agua a medida que se derrite.

Aunque no se trata de un sistema capaz de enfriar una habitación grande como un aire acondicionado, sí puede generar una cierta sensación de alivio, especialmente si se combina con otras medidas como cerrar las persianas durante las horas centrales del día o utilizar ropa de cama ligera y transpirable.

Pero, ¿realmente funciona el truco de la botella? La respuesta es sí, y su efectividad se explica a partir de principios básicos de la física. Cuando el hielo empieza a derretirse, absorbe calor del entorno para cambiar de estado sólido a líquido. Este proceso requiere energía térmica, lo que provoca un ligero enfriamiento del aire cercano. Como resultado, se forma una pequeña zona de aire más fresco que, al ser más denso que el aire caliente, tiende a descender.

Aunque por sí sola la botella congelada ya puede aportar cierto alivio térmico, existen formas de aumentar su eficacia. Una de ellas consiste en colocar un ventilador detrás de la botella congelada, deforma que el aire impulsado pase a través del hielo y se enfríe. También es posible utilizar varias botellas al mismo tiempo, especialmente en habitaciones grandes. Otra alternativa interesante es añadir unas gotas de aceites esenciales al agua antes de congelarla, como eucalipto, lavanda o menta. Al derretirse el hielo, el aire puede impregnarse de estas fragancias, generando una sensación más agradable y relajante.

Consejos para dormir en verano

Un estudio publicado en 2019 por la revista científica Fronteras de la Neurociencia afirma que la temperatura ideal para dormir en verano oscila entre los 19ºC y 21ºC. Se recomienda prestar atención a una serie de consejos para poder dormir en épocas de calor: