3 dormitorios, cocina y un porche: la casa prefabricada de diseño que parece de lujo por menos de 10.000 euros

La idea de vivir en una casa prefabricada dejó hace tiempo de asociarse a soluciones básicas o construcciones temporales. En los últimos años, y con el problema de vivienda que vive España, este mercado ha dado un giro importante y cada vez aparecen modelos que buscan parecer auténticas viviendas de diseño, con acabados modernos, espacios mejor aprovechados y detalles que recuerdan más a una casa de vacaciones o a una vivienda rural de lujo que a una estructura desmontable.

El interés por este tipo de casas también se ha disparado por una razón evidente como es el precio. Mientras el coste de la vivienda tradicional continúa siendo una barrera para muchos compradores, las casas modulares y prefabricadas han encontrado un hueco entre quienes buscan una segunda residencia, una oficina independiente o incluso una alternativa para vivir de forma habitual gastando bastante menos dinero. Y dentro de esa tendencia han empezado a aparecer opciones sorprendentes en plataformas como Amazon. Una de las que más está llamando la atención es una vivienda prefabricada plegable que, por su aspecto exterior, parece una pequeña casa de diseño. Tiene porche, posibilidad de incorporar varios dormitorios y un precio de partida inferior a los 10.000 euros.

Una casa prefabricada en Amazon por menos de 10.000 euros

La vivienda que se ha puesto a la venta corresponde a una casita plegable personalizable disponible en varios tamaños y configuraciones. El modelo base parte desde 9.298 euros y ofrece diferentes superficies de 37, 56 y 74 metros cuadrados.

A simple vista, uno de los elementos que más llama la atención es su diseño exterior. El acabado combina líneas rectas con una estructura metálica oscura y revestimiento en tonos madera claros. Además incorpora un pequeño porche cubierto que aporta una imagen mucho más cercana a una vivienda moderna que a un contenedor tradicional. En las fotografías promocionales aparece integrada en espacios naturales, rodeada de árboles y zonas verdes, reforzando precisamente esa sensación de casa de campo o refugio de fin de semana que muchos buscan actualmente.

Aunque el modelo base cuenta con tres dormitorios, cocina y baño, conviene señalar que la distribución interior es configurable y depende del modelo elegido y del nivel de personalización contratado. El fabricante explica que el precio anunciado corresponde a la versión básica y que las modificaciones pueden incrementar el coste final. Además, los gastos de transporte tampoco aparecen incluidos dentro de esos 9.298 euros iniciales.

Tres tamaños disponibles y múltiples configuraciones

La vivienda puede adquirirse en tres formatos distintos:

Modelo de 20 pies: 6,32 metros de ancho y 5,90 metros de largo.

6,32 metros de ancho y 5,90 metros de largo. Modelo de 30 pies : 9 metros de longitud.

: 9 metros de longitud. Modelo de 40 pies: 11,8 metros de largo.

La propuesta busca adaptarse a distintos usos. Según el fabricante, puede utilizarse como vivienda habitual, casa de invitados, oficina independiente, alojamiento temporal, zona de camping o incluso para proyectos comerciales. Además, la posibilidad de añadir diferentes módulos y accesorios permite configurar espacios más amplios y entre las opciones adicionales figuran cocina equipada, baño completo, mobiliario, terraza y otros elementos decorativos. Es precisamente ahí donde puede encontrarse la diferencia entre una estructura básica y una vivienda mucho más cercana a la imagen que aparece en los anuncios.

Promete montarse en apenas dos horas

Uno de los argumentos comerciales más llamativos de esta vivienda es la rapidez de instalación. El fabricante asegura que llega preinstalada y que el montaje puede realizarse aproximadamente en dos horas. La estructura se basa en acero galvanizado y paneles tipo sándwich, materiales habituales en este tipo de construcciones por su resistencia y facilidad de transporte.

Además, la ficha técnica destaca varias características:

Resistencia al fuego con clasificación grado A.

Protección antisísmica de nivel 10.

Resistencia al viento de grado 10.

Estructura galvanizada anticorrosión.

Vida útil aproximada de 20 años.

Diseño impermeable.

También incluye instalación eléctrica integrada con interruptores, enchufes e iluminación ya preparados, de modo que la propuesta resulta especialmente interesante para quienes buscan rapidez y evitar obras prolongadas.

El detalle que conviene mirar antes de comprar

Las casas prefabricadas vendidas por internet suelen llamar la atención por sus precios, pero conviene revisar siempre la letra pequeña antes de hacer cálculos. En este caso, la propia descripción indica que el producto funciona mediante presupuesto personalizado. El precio visible corresponde a una configuración básica y puede cambiar según los acabados, la distribución interior o los extras seleccionados.

Además, una vivienda de este tipo puede requerir gastos añadidos como transporte, cimentación, instalación en parcela, permisos urbanísticos o conexión a suministros. Por eso, aunque la cifra inicial inferior a los 10.000 euros resulta muy llamativa y convierte a esta casa en una de las opciones más curiosas que han aparecido en Amazon, el coste real para dejarla completamente lista para entrar a vivir probablemente termine siendo un poco superior.

Aun así, el auge de este tipo de construcciones deja una imagen cada vez más habitual ya que pequeñas viviendas prefabricadas con aspecto moderno, porches acogedores y diseños ya poco tienen que ver con aquellas estructuras provisionales de hace años.