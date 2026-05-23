Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cubiertos de acero inoxidable perfecto para llevar a la playa este verano y a precio de saldo

La temporada de escapadas, primeros días de playa y planes improvisados parece que por fin ha llegado y con ella, también llegan esos pequeños productos que parece que no, pero que en nada se convierten en imprescindibles para el verano. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con uno de los artículos más curiosos que Lidl ha incorporado a sus tiendas y que ya está llamando la atención de quienes buscan comodidad sin gastar demasiado. Un set de cubiertos práctico, funcional, con buen diseño y lo mejor con un precio de menos de 5 euros.

Cada año ocurre lo mismo. En cuanto se acercan las vacaciones, muchos consumidores empiezan a buscar productos fáciles de transportar, ligeros y útiles para excursiones, días de playa, camping o incluso para dejar en el coche. Y si además ocupan poco espacio y cuestan menos de 5 euros, el interés se dispara rápidamente. Ahora Lidl ha vuelto a dar con uno de esos artículos que encajan perfectamente en esa categoría. Se trata como decimos, de un set de cubiertos de camping fabricado en acero inoxidable que ya empieza a despertar el interés de quienes buscan una alternativa reutilizable y cómoda para llevar a cualquier parte sin recurrir a cubiertos de plástico o soluciones improvisadas.

El set portátil de cubiertos de Lidl que arrasará este verano

El producto está pensado inicialmente para camping, pero sus posibilidades van bastante más allá. El pack incluye un cuchillo, un tenedor y una cuchara para una persona, fabricados en acero inoxidable y acompañados por una funda compacta de transporte disponible en dos acabados distintos: verde o gris claro.

La clave está precisamente en el diseño. Los cubiertos se guardan dentro de una caja pequeña donde las piezas quedan apiladas y encajadas entre sí, ocupando el mínimo espacio posible. Algo que puede parecer un detalle menor hasta que llega el momento de preparar una mochila para pasar un día entero fuera de casa y sabes que ahorrar espacio es algo clave. Además, al ir protegido dentro de una funda cerrada, evita uno el que los cubiertos acaben mezclados con otros objetos.

Una alternativa reutilizable frente a los productos de usar y tirar

Durante años los cubiertos de plástico dominaron excursiones, comidas al aire libre y jornadas de playa. Sin embargo, poco a poco cada vez más consumidores buscan opciones reutilizables que resulten más resistentes y que además puedan utilizarse durante mucho tiempo. Ese cambio de hábitos explica parte del interés que despiertan productos como este. No sólo sirven para una escapada puntual. También pueden utilizarse para llevar comida a la oficina, para estudiantes que comen fuera de casa o incluso para dejar un juego fijo en el coche y utilizarlo cuando haga falta.

Y aquí aparece otro punto a favor y es que el mantenimiento es sencillo. Todos los componentes son aptos para lavavajillas, algo que evita tener que lavarlos a mano tras cada uso y facilita que puedan utilizarse a diario sin demasiadas complicaciones. Además, Lidl recomienda limpiar el producto antes del primer uso y también después de cada utilización posterior. Una indicación habitual en este tipo de utensilios que busca garantizar un correcto mantenimiento.

Pequeño, ligero y pensado para llevarlo a cualquier parte

Hay productos cuyo atractivo no se aprecia hasta que se utilizan. Este parece uno de ellos, porque más allá del precio, el tamaño o el diseño, uno de los aspectos más prácticos está en su peso. Según las especificaciones facilitadas por Lidl, el tenedor pesa aproximadamente 24 gramos, la cuchara alrededor de 33 gramos y el cuchillo unos 31 gramos. La caja de almacenamiento añade únicamente unos 24 gramos más.

Traducido a una situación real es que apenas suma peso al equipaje. Puede parecer insignificante, pero cuando se llevan mochilas durante horas, se hacen rutas largas o se intenta viajar ligero, cada pequeño detalle acaba marcando diferencias. Además, el acero inoxidable aporta resistencia y una sensación mucho más sólida que la de otros cubiertos portátiles fabricados con materiales más ligeros o plegables.

Eso sí, la cadena también recuerda algunas recomendaciones de uso. El producto podría dañarse si recibe golpes importantes o caídas fuertes y aconseja no utilizarlo si alguna pieza presenta daños visibles.

Lidl lleva años demostrando que algunos de sus mayores éxitos no son necesariamente los artículos más espectaculares. Muchos de los productos que terminan agotándose rápidamente son precisamente accesorios sencillos que resuelven necesidades cotidianas. Y este set de cubiertos parece reunir varios ingredientes habituales en esos éxitos inesperados ya que ocupa poco, resulta práctico, puede reutilizarse durante años y cuesta tan sólo 4,99 euros. Entonces, ¿a qué esperas para hacerte con tu set y prepararte para tus escapadas o para las próximas vacaciones en el camping? lo tienes en la tienda online de Lidl y tiene todos los números para estar agotado en breve.