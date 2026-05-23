El equipo de Dancausa cree que el apoyo de Fanjul sería contraproducente: «Si apoya a otro, mejor»

La maquinaria electoral de Nuevas Generaciones (NNGG) en Madrid se prepara para dar la batalla por el control de la organización. Poco a poco, parece que va instalándose la idea de que Génova no se va a oponer a unas elecciones y con esta hipótesis ya trabaja el equipo de Dancausa, que cree que su principal baza para ganar es «su hoja de resultados» tras cuatro años liderando la federación madrileña.

Además, creen que «no ser el candidato del aparato» les beneficia de cara a la militancia: «Si Bea (Fanjul) apoya a la otra candidatura, mejor, lo utilizaremos; no somos ingenuos», aclaran. La estrategia, plantean, será vender «la mala gestión» de Fanjul. «Es alguien al que se le ha marchado su número dos pidiendo abiertamente el voto a Vox; si NNGG ya estaba en la UCI, esto nos terminó por matar», le recriminan.

«No ha hecho nada, se ha dedicado a pasearse por el Congreso de los Diputados, pero en Nuevas (Generaciones), nada de nada; si no llega a ser por Dancausa, estamos muertos y enterrados», valoran miembros madrileños. «Tenemos ganas de quitárnosla de encima», reconoce otro.

En este escenario plantean que el apoyo de la actual presidenta de Nuevas Generaciones a la otra candidatura, «de registrarse», puntualiza, «restaría más que ayudar a ganar». «Es la Yolanda Díaz de Nuevas (Generaciones)», completa otra voz en referencia a «su capacidad de hundir» la organización. No obstante, no se ocultan: «Con los compromisarios lo tenemos complicado».

Madrid sigue sin desvelar los apoyos que tiene y el equipo del candidato se limita a repetir una y otra vez que «tenemos apoyos importantes». «No tienen ningún gran apoyo, es la estrategia de MAR, ir con el farol hasta el final», dice otro militante que reconoce que no quiere tener nada que ver con la federación de Madrid. «Si gana Dancausa, yo no quiero saber nada», responde.

Sobre Dancausa: «No le aguanta nadie»

«A Dancausa le pasa como a Ayuso: o la amas o la odias», y creen que «se va a notar más a partir del lunes». Creen que su candidatura «va a ser un bluff», sostienen miembros empadronados lejos de la M30. «No le aguanta nadie», apunta otro, que cree que «es todo Twitter», «se piensa que liándola parda se ganan elecciones», completan.

Es cierto que le reconocen que se habla más de NNGG de Madrid «que del resto», pero «¿A qué precio?», se preguntan. «Yo no estaría cómodo si se habla de mi organización porque voy a conseguir copas y chupitos gratis en las discotecas».

Se refieren a cuando Dancausa anunció que la organización estaba negociando con «las mejores discotecas de Madrid acceso preferente para los afiliados y para sus amigos y muchos otros privilegios», dijo el presidente madrileño. «Qué bochorno», recuerda uno que ya peina canas y lo tilda de «ordinariez».

Insisten en que «las formas también son importantes» y no pierden la oportunidad de afearle las formas a la hora de anunciar la candidatura: «El Congreso no está ni convocado y no le ha faltado tiempo», rematan.