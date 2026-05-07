El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tienes 6 horas retribuidas a la semana para buscar un nuevo empleo si se cumple esta condición

Buscar trabajo mientras todavía sigues contratado es posible en España y, además, puede hacerse dentro del horario laboral sin perder un euro del salario. El Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso de hasta seis horas semanales retribuidas para encontrar un nuevo trabajo aunque sólo en casos concretos.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores?

Este derecho aparece recogido en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores. La ley establece que, cuando un trabajador es despedido y existe un preaviso, puede disfrutar de un permiso de seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo trabajo.

Es decir, el empleado sigue cobrando su salario habitual mientras utiliza parte de su jornada laboral para acudir a entrevistas, enviar currículums o realizar las gestiones que están realizadas con la búsqueda activa de trabajo.

Condicción para tener el permiso

La clave se encuentra en el tipo de despido. Este derecho de los trabajadores no se aplica a cualquier finalización de contrato, sino que habla específicamente del despido en el que ha habido un preaviso mínimo de 15 días naturales comunicado de forma escrita por parte de la empresa. Sin ese preaviso, el permiso no entra en funcionamiento.

¿Cómo pueden repartirse las horas?

La ley no habla de una distribuición concreta de las horas. Trabajador y empresa suelen acordar cómo utilizarlas: desde ausencias de algunas horas durante varios días o jornadas laborales enteras que son concentradas para acudir a entrevistas o procesos de selección. Lo importante es que el tiempo empleado esté vinculado al 100% a la búsqueda activa de empleo.

Un derecho desconocido

Expertos especializados en derecho laboral llevan años señalando que este permiso pasa muy desapercibido para una gran parte de los empleados. Muchos trabajadores desconocen que pueden utilizar horas de su jornada laboral para reorganizar su futuro profesional tras recibir un despido objetivo.

¿Qué es un despido objetivo?

El despido objetivo se produce cuando la empresa acredita causas económicas, técnicas, organizativas o productivas para tener que despedir a una persona.

También se puede aplicar este tipo de despido por ineptitud o por una falta de adaptación del trabajador. A diferencia del despido disciplinario, este tipo de cese obliga a la empresa a cumplir con determinados requisitos legales, entre ellos el preaviso y la indemnización correspondiente.