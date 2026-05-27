Turner Construction Company, filial estadounidense de ACS, ha disparado su crecimiento en el primer trimestre del 2026, con un incremento de sus nuevos pedidos del 48% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 12.100 millones de dólares (más de 10.405 millones de euros). Así lo ha anunciado la compañía a través de un comunicado. De esta forma, la subsidiaria norteamericana ha registrado unas cifras muy positivas en ingresos, a medida que la demanda global de sus servicios integrados continúa expandiéndose.

La mercantil explica este desempeño por el impulso de sus actividades en los mercados de centros de datos, atención médica y comerciales. Así, Turner sigue ampliando su cartera de megaproyectos y, en lo que va de 2026, se le han adjudicado 10 proyectos nuevos cuyo valor total de construcción se prevé que supere los 1.000 millones de dólares (860 millones de euros) cada uno.

Por tanto, la compañía superará el número de proyectos de 1.000 millones de dólares o más adjudicados en todo el año 2025. Este hito refleja el liderazgo de Turner en la ejecución de algunos de los proyectos más grandes y complejos del sector.

«Nuestros resultados del primer trimestre demuestran tanto el impacto de nuestro trabajo como la solidez de nuestra cultura», ha afirmado Peter Davoren, presidente y CEO de Turner.

«Estamos ejecutando proyectos cada vez más complejos, aportando una gama amplia de servicios y capacidades a cada encargo, y lo hacemos fomentando un entorno en el que cada persona es tratada con respeto y dignidad», ha asegurado. «Ese compromiso, combinado con la experiencia y la dedicación de nuestro personal, sigue impulsando nuestro éxito», ha declarado.

Expansión de Turner

Como parte del grupo global de empresas ACS y Hochtief, Turner aporta una potente plataforma global para ejecutar programas de construcción complejos a gran escala, respaldada por una gama integrada de servicios que abarca desde la ingeniería y la gestión de la cadena de suministro hasta soluciones modulares y operaciones propias.

Esta combinación de escala global y capacidad técnica posiciona a la filial estadounidense de ACS para ejecutar los proyectos más grandes y complejos del sector en mercados clave.