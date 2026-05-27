Bruselas desmiente al Gobierno: la Comisión Europea nunca evaluó el rescate de Plus Ultra

El Gobierno volvió a defender este martes que el rescate de Plus Ultra contaba con el aval de Bruselas, tanto de la Comisión Europea como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, un documento oficial remitido por Bruselas al eurodiputado José Ramón Bauzá desmonta esa versión: la Comisión reconoce expresamente que nunca llegó a evaluar la ayuda de 53 millones concedida a la aerolínea porque no era obligatorio notificarla al estar por debajo del umbral de 250 millones de euros.

La respuesta oficial de la Comisión Europea, firmada el 9 de junio de 2021 por Margrethe Vestager en nombre del Ejecutivo comunitario, deja claro que Bruselas no analizó ni aprobó el rescate de Plus Ultra. «Dado que la ayuda a Plus Ultra Airlines está por debajo del umbral necesario» para necesitar el aval europeo, «no ha sido notificada ni ha sido evaluada por la Comisión», señala literalmente el documento.

Bruselas deja la responsabilidad a España

La aclaración resulta especialmente relevante después de que el Gobierno haya insistido en varias ocasiones en que la operación había contado con el visto bueno europeo. El propio Ejecutivo ha utilizado ese supuesto respaldo comunitario como argumento político y jurídico para defender el rescate articulado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

Sin embargo, la respuesta de Bruselas traslada toda la responsabilidad a las autoridades españolas. La Comisión explica que corresponde «en primer lugar al Estado miembro» garantizar que se cumplen las condiciones de las ayudas y las normas comunitarias.

El documento nace de una pregunta parlamentaria formulada por José Ramón Bauzá en marzo de 2021, después de que el Consejo de Ministros aprobara la ayuda de 53 millones a Plus Ultra alegando que se trataba de una compañía estratégica.

La Comisión también evitó avalar el accionariado de Plus Ultra

La consulta de Bauzá planteaba además otra cuestión delicada: si Plus Ultra cumplía realmente con el artículo 4 del Reglamento europeo 1008/2008, que exige que más del 50% de la propiedad y el control efectivo de una aerolínea comunitaria recaiga en nacionales o Estados miembros de la UE.

En su respuesta, la Comisión Europea tampoco avaló a la compañía. Bruselas se limitó a recordar que esa supervisión corresponde a las autoridades nacionales encargadas de conceder las licencias de explotación aérea.

«Las autoridades competentes para la concesión de licencias en los Estados miembros son responsables de examinar el cumplimiento de los requisitos aplicables», respondió la Comisión, evitando pronunciarse sobre la situación concreta de Plus Ultra.

La contestación supone un golpe al relato sostenido por el Ejecutivo desde el inicio de la polémica, ya que ni la Comisión Europea evaluó el rescate ni emitió un respaldo específico sobre la estructura accionarial o la consideración estratégica de la aerolínea.

El documento cobra además especial relevancia en pleno recrudecimiento del caso Plus Ultra y de las investigaciones sobre las decisiones adoptadas durante aquella etapa, en la que el entonces ministro José Luis Ábalos y distintos miembros del Gobierno defendieron públicamente la operación como plenamente avalada por las instituciones europeas.