Opticalia ha constituido Opticalia Retail SL, una sociedad con la que pretende abrir tiendas propias para compensar la sangría de alrededor de 100 franquicias que, tal y como desveló OKDIARIO, están huyendo hacia la competencia, especialmente hacia OpticaPro. Según los registros consultados por este periódico, esta nueva empresa tiene como administrador único a José Luis Carceller, el consejero delegado de Opticalia. Fuentes cercanas a la compañía advierten que, si no llega a ser por este movimiento, la mercantil habría estado cerca de «quedarse sin locales en Madrid».

Entre los apoderados se encuentra también Elena Díez, actual subdirectora general de Marketing, Diseño, Producto e IT del grupo; o Marta Alonso, directora general de Opticalia. El socio único es Opticalia Global Holding SA.

La empresa se creó el pasado 28 de noviembre de 2025, hace tan sólo cinco meses, con un capital social de 100.000 euros. El objetivo no fue otro que comenzar a abrir locales propios por primera vez y así frenar los datos que apuntan a una desbandada de franquicias.

En concreto, tras los resultados del año 2024, Opticalia aseguraba en las redes sociales que contaba con «757 centros en España». Esto no quiere decir que tuvieran casi 760 ópticas, pues la empresa contabilizaba la parte relacionada con la salud visual por un lado y la vinculada a la salud auditiva o a otros menesteres por otra, aun estando ambas en la misma dirección, según explican las fuentes.

En la actualidad, la empresa reconoce en su página web que tiene 388 ópticas, aunque las fuentes consultadas por este periódico indican que este número podría estar desactualizado y ser algo inferior y acercarse a las 350.

Los graves problemas de Opticalia

Uno de los graves agujeros que está sufriendo Opticalia se encuentra en la capital de España. La compañía se estaba quedando sin ópticas en Madrid, pues muchas de ellas han huido a OpticaPro, la empresa creada por Javier Carceller, sobrino de su consejero delegado.

Fuentes cercanas afirman a este periódico que Opticalia ha estado a punto de «quedarse sin locales en Madrid», algo que conlleva un coste reputacional importante. Ante esta situación y otras similares en algunas partes del país, el grupo tomó la decisión de crear una filial para crear sus tiendas propias y así compensar la sangría de franquicias.

Esto supone un cambio relevante en el modelo de negocio de la óptica. Fuentes de la empresa explican que el grueso de su actividad giraba en torno a la intermediación comercial de productos (lentes y monturas), es decir, llevándose un porcentaje de lo que vendían los proveedores preferentes a sus asociados y que ellos acordaban con los primeros. «También la venta de producto propio (monturas y lentes) a los asociados», aseguran.

Este modelo creó fricciones con sus franquiciados. Sin embargo, ahora las circunstancias imponen al grupo un cambio de modelo para sobrevivir. Algo que se une a otros movimientos como la venta de su negocio en Portugal por alrededor de 3 millones de euros, adelantada también por este periódico, y la solicitud de un préstamo de 2 millones de euros.