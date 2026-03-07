Una guerra entre familiares en Opticalia ha acabado con una sangría de alrededor de 100 franquicias que han huido a OpticaPro. Así lo ha podido comprobar OKDIARIO a través de varias fuentes de ambas empresas. Estos movimientos, sumados a la pérdida de todos los locales asociados a Ópticas San Gabino, han dejado a Opticalia con «alrededor de 350 ópticas» en toda España, pese a que en algún momento llegaron a rozar las 500.

En concreto, tras los resultados del año 2024, Opticalia aseguraba en las redes sociales que contaba con «757 centros en España». Esto no quiere decir que tuvieran casi 760 ópticas, pues la empresa contabilizaba la parte relacionada con la salud visual por un lado y la vinculada a la salud auditiva o a otros menesteres por otra, aun estando ambas en la misma dirección, según explican las fuentes.

En la actualidad, la empresa reconoce en su página web que tiene 388 ópticas, aunque las fuentes consultadas por este periódico indican que este número podría estar desactualizado y ser algo inferior. ¿Qué ha pasado para que se haya reportado un descenso de sus centros? Las mismas fuentes indican que los movimientos más grandes se deben a una guerra familiar, un secreto a voces dentro del grupo.

La empresa decidió nombrar a Javier Carceller, sobrino del consejero delegado de Opticalia, José Luis Carceller, como director general. Las fuentes indican que esta persona «tenía mucho carisma». «Las franquicias confiábamos en él», comentan a este periódico las personas que lo trataron en aquel tiempo.

Sin embargo, «alrededor de 2018», las fuentes aseguran que Javier Carceller «le pidió a su tío» mejores condiciones dentro de la compañía, algo que éste le denegó. Así comenzaron las fricciones familiares dentro del grupo, pues a partir de ese momento se produjeron cambios internos, empezando por el propio director general.

La guerra familiar de Opticalia

Ya en 2024, tras varios vaivenes y cambios, Javier Carceller se ofreció para volver a la dirección de Opticalia, algo que le volvieron a negar desde la empresa, según las mismas fuentes. Tras ello, el sobrino del consejero delegado decide emprender su propio camino fundando OpticaPro.

Las fuentes indican que «alrededor de 100 ópticas» se fueron con Javier Carceller, dejando a Opticalia en «su peor situación en años». OKDIARIO ha podido hablar con varios de los que tomaron la decisión de irse del grupo de José Luis Carceller, tanto en ese momento como posteriormente.

Hablan los afectados

Estas ex franquicias afirman que el motivo de su marcha no es sólo «el carisma» de Javier Carceller, sino que aluden a numerosos problemas internos en Opticalia: «El actual equipo directivo no tiene experiencia en óptica, no las ha visto nunca».

«Las campañas de márketing no son efectivas, no atraen a clientes, y el diseño y la calidad de las monturas no gustan», lamentan los afectados. «Las obligaciones de compras mínimas de producto propio han sobrecargado el stock y hacen que el negocio no sea rentable, sumado a que la mediación comercial provoca que las ópticas sean menos competitivas», declaran.

El descontento, según explican los implicados, se lleva acumulando durante mucho tiempo dentro de Opticalia. En definitiva, el estallido hacia OpticaPro parece haber sido sólo un efecto del mismo.