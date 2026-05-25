Opticalia ha vendido «su filial y su marca en Portugal por 3 millones de euros», según han desvelado a OKDIARIO fuentes de la compañía. Por otro lado, la empresa ha pedido un préstamo de otros 2 millones de euros. Las mismas fuentes indican que parte de este dinero se está utilizando para «ganarse a sus franquicias» y evitar que se sigan marchando a otras compañías como OpticaPro.

Este periódico ya desveló que Opticalia había sufrido una sangría de alrededor de 100 franquicias que se han marchado a la cadena que ha fundado el sobrino del consejero delegado tras un enfado. Para frenar esto, la mercantil está tomando medidas que cuestan algo de dinero.

En ese sentido, la compañía está ofreciendo a aquellas «franquicias que dan mejores resultados, que son más grandes» la posibilidad de financiar reformas, según las mismas fuentes. No obstante, «esto no es algo disponible para todos».

Además, en algunos lugares, Opticalia «está pagando campañas publicitarias, no del grupo, sino de la franquicia concreta». Detalles que antes de esos problemas no eran tan comunes.

Por otro lado, la empresa está «aflojando la mano» con las exigencias de ventas y compra de productos que hacía a sus franquiciados, todo esto «para que estén cómodas dentro y no se marchen como las otras».

Venta de Opticalia en Portugal

No obstante, estas medidas tienen un impacto económico evidente en las cuentas internas. Parte de ese dinero se está compensando con la venta de la filial de Portugal, por 3 millones de euros. La operación «también incluye el uso de la marca en el país», según las mismas fuentes.

Además, los conocedores de la situación indican a este periódico que el negocio portugués «se puso en números rojos con la salida del principal asociado, Alberto Oculista, a principios de 2025». «Ahora es el comprador de la filial y suma la marca Opticalia a sus marcas en Portugal», desvelan las fuentes. Es decir, la compañía no sólo ha ganado dinero con la venta, sino que se ha deshecho de una filial que daba pérdidas.

Esto, sumado a un nuevo endeudamiento de unos 2 millones de euros, da cierto margen a la empresa para cuadrar cuentas y cubrir ese tipo de gastos menos extraordinarios.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Opticalia por varias vías, pero todavía no ha podido obtener ninguna respuesta sobre estas cuestiones por parte de la mercantil.

En su momento, ex franquiciados de Opticalia afirmaron a este periódico que uno de los principales motivos de su marcha era «el actual equipo directivo», dado que, argüían, «no tiene experiencia en óptica, no las ha visto nunca».

«Las campañas de márketing no son efectivas, no atraen a clientes, y el diseño y la calidad de las monturas no gustan», lamentaron los afectados. «Las obligaciones de compras mínimas de producto propio han sobrecargado el stock y hacen que el negocio no sea rentable, sumado a que la mediación comercial provoca que las ópticas sean menos competitivas», declararon entonces.

El descontento, según explican los implicados, se lleva acumulando durante mucho tiempo dentro de Opticalia. Es decir, la huida hacia OpticaPro y otras cadenas parece haber sido sólo un efecto del mismo.