El Gobierno no pone reparos a los casi 700.000 euros que se han repartido de bonus el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez, y su cúpula este año pese a que las pérdidas han vuelto a rondar los 20 millones de euros. Un bonus que ha incendiado la agencia de noticias pública porque han visto algunos recortes en el funcionamiento diario de la empresa.

En una respuesta parlamentaria a una pregunta por escrito del PP, el Gobierno defiende ese bonus de 700.000 euros porque «al igual que en sector público estatal, en la Agencia EFE, la retribución variable es una retribución complementaria, variable y no consolidable, que retribuye el cumplimiento de objetivos previamente fijados. Adicionalmente hay que indicar que la misma no se limita a la alta dirección».

Oliver ha repartido otro año más un bonus entre una treintena de directivos de casi 700.00 euros pese a que las cuentas de la Agencia EFE siguen en números rojos. Desde que llegó a la agencia, en diciembre de 2023, Oliver no ha conseguido remontar el vuelo y ha perdido dinero en 2024 y 2025.

En ambos casos, la cifra de pérdidas ha sido similar, algo menos de 20 millones de euros, lo que ha obligado a la SEPI, propietaria al 100% de la agencia, a hacer diferentes aportaciones de dinero.

Para los sindicatos, la situación es indignante no sólo porque se han repartido bonus altos cargos que ya cobran por encima de 90.000 euros, sino porque no explican cuáles son esos objetivos que se han cumplido y que les da derecho a cobrar el salario variable.

«En este contexto alarmante, sin embargo, hay casi medio centenar de afortunados y afortunadas que se reparten alrededor de 700.000 euros de bonus. En el SI nos parece intolerable que puedan repartirse los famosos DPPO (dividendos participados por objetivos) mientras seguimos en pérdidas tan abrumadoras», decía el Sindicato Independiente en una nota hace unos días.

«Ante este cuestionamiento, la dirección ha vuelto a defender esta retribución con DPPO con argumentos, a nuestro juicio, poco claros. La representación legal de la plantilla ha incidido en que se desconocen esos objetivos y ha vuelto a preguntar en base a qué se determinan, quién los fija y los autoriza», decía UGT en otro comunicado.

Mientras, los trabajadores denuncian que se les han recortado gastos, y que no dejan viajar a los periodistas a los lugares donde está la noticia, como era habitual anteriormente. Los trabajadores de El Cairo estuvieron unos días de huelga ya que no les subían el sueldo, de apenas unos 1.000 euros al mes después de pagar los impuestos.

Ahora, los empleados han vuelto a poner el grito en el cielo después de que Oliver haya sacado a concurso una plaza para una secretaria de dirección. El sueldo son 30.000 euros fijos, más 10.000 euros pasado un tiempo, más 5.000 euros por tratarse de turno partido.

«45.000 euros no los cobran muchos periodistas y trabajadores de la agencia EFE. Pero el presidente necesita otra secretaria para él y para el comité de dirección. Es un insulto», aseguran desde un sindicato.