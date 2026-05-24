Los españoles no compran vivienda: las inmobiliarias venden en 40 visitas pisos que antes firmaban con 10
España atraviesa el tercer mes consecutivo de frenazo en la compraventa de viviendas y bajan un 2,2% en marzo
Los españoles han dejado de comprar viviendas. El encarecimiento de la financiación y la falta de oferta está terminando de expulsar a los compradores que todavía intentaban adquirir una casa en propiedad. Las inmobiliarias tardan tres veces más en vender los pisos que hace tan solo unos meses.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones.
Los agentes inmobiliarios han comenzado a advertir de la llegada de un gran frenazo en las operaciones inmobiliaria. Prevén que se estabilice a lo largo de 2026, tras alcanzar el año pasado el máximo de transacciones desde 2007.
El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha explicado que esta reducción de las compraventas en marzo, por tercer mes consecutivo, podría interpretarse como un «cambio de ciclo» o una «estabilización a nivel nacional del apetito comprador».
De 10 a 40 visitas para vender un piso
Las inmobiliarias han notado un frenazo en las compras de viviendas desde el pasado mes de febrero. En cuestión de tres meses, las agencias han empezado a pedir a los propietarios que se amolden a la nueva situación rebajando los precios de las casas que ponen en venta.
Según explican varios trabajadores de agencias inmobiliarias del sur de Madrid a OKDIARIO, «los pisos que hace unos meses se vendían en 10 visitas ahora ni con 40 llegan a salir». Detallan, en este sentido, que no ha cambiado el perfil de comprador ni su capacidad económica. Lo que ha imposibilitado la compra son los precios cada día más desorbitados.
«A finales de año vendíamos pisos de 70 metros cuadrados sin ascensor y para reformar en Parla por 200.000 euros, pero desde febrero hemos notado un parón de ese tipo de compras», explican a este periódico.
Las viviendas tardan en venderse cada vez más y se prevé que cada día se compren algo más baratas que el año inmediatamente anterior. Sin embargo, según aseguran desde algunas agencias inmobiliarias a este medio, el alquiler también está dejando de ser una opción para los clientes.
«En nuestra oficina llevamos más de un año sin meter un alquiler», cuenta la comercial de una conocida cadena de inmobiliarias. En este sentido, explica que en zonas como Leganés, Fuenlabrada, Parla o Getafe cada día es más difícil encontrar un piso para arrendar.