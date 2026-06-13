Pixar presenta el primer teaser de ‘Gatto’: la historia de un adorable felino negro en la supersticiosa Venecia

Aunque los amantes del cine de animación tienen los ojos puestos en el inminente estreno de Toy Story 5, hace algunas horas, Pixar ha sorprendido a todos con el primer teaser (tráiler breve) de Gatto. Un filme de aventuras que nos presenta a Nero, un felino marginal que vive en la supersticiosa ciudad de Venecia.

La nueva cinta la casa del ratón y el estudio del flexo supone el segundo largometraje como realizador de Enrico Casarosa, responsable de la luminosa Luca (2021). Gatto se anunció por primera vez en el verano de 2026 y, más allá de la primera imagen promocional, no habíamos vuelto a saber nada de ella. Ahora, el material promocional nos promete un estilo de animación peculiar y a un carismático protagonista que llega dispuesto a conquistar los corazones de los espectadores.

¿De qué trata ‘GATTO’ y por qué genera tanta expectación?

Ciao Gatto

Watch the new teaser for Disney & Pixar’s #Gatto, arriving in theaters March 5, 2027 pic.twitter.com/QFFQXOO2PV — Pixar (@Pixar) June 11, 2026

Como ya hemos adelantado, Gatto nos pone en la piel de Nero, un minino callejero que debe enmendar su vida tras endeudarse con Rocco, el poderoso jefe mafioso de una organización felina criminal. Obligado a salir de su zona de confort, este antihéroe buscavidas formará una amistad inesperada que podría cambiar por completo su futuro.

El reducido adelanto promocional nos sumerge en la noche de la ciudad de los canales bajo un arreglo musical que nos remite inconfundiblemente al clásico tema compuesto por Nino Rota para El padrino (1972). Tras ello y ya dentro de una casa vigilada por un buen grupo de gatos, encontramos a Nero, Rocco y un gato atado al que ambos interrogan. Sin embargo, rápidamente la oscura escena se transforma en un divertido sketch, con los tres animales hipnotizados por la única bombilla de la sala.

La sinopsis oficial de Gatto compartida por Pixar es la siguiente: «Nero es un gato negro que, tras años deambulando por la supersticiosa Venecia, plagada de canales, comienza a cuestionarse si ha vivido correctamente. Endeudado con Rocco, el jefe de la mafia felina local, se ve obligado a forjar una inesperada amistad que podría llevarlo a descubrir su propósito real, a menos que Venecia se le adelante».

A diferencia de Luca, el estilo de animación del nuevo trabajo de Casarosa destaca por abandonar el estilo amable y cálido de su anterior cuento marinero y apostar de lleno por una tecnología 3D que combina e imita trazos y texturas hechas a mano, abordando un escenario visual nostálgico. El acabado estético sigue tendencia continuista y artesana que puso de moda Spider-Man: Un nuevo universo en 2018 y que se consagró el año pasado en el streaming con Las guerreras K-pop.

En el reparto de voces confirmadas, encontramos a Mark Ruffalo, quien da vida a Nero en la versión original. También sabemos que Laurence Fishburne encarnará a Rocco.

¿Cuándo llegará a los cines?

Todavía habrá que esperar bastante para poder verla en cines. Gatto se proyectará en salas el 5 de marzo de 2027.