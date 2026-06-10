Cine

¡Preparad los pañuelos!: las primeras reacciones de ‘Toy Story 5’ apuntan a «un regreso triunfal y conmovedor»

Las 10 películas más esperadas del verano 2026: de ‘La odisea’ de Nolan al regreso de Spider-Man

‘Toy Story 5’ ficha a la mayor estrella de la música para su canción principal: un valor seguro para los Oscar

'Toy Story 5' (Disney/Pixar).

Las críticas oficiales todavía están embargadas, pero el entusiasmo con Toy Story 5 ha inundado ya las redes sociales con unas primeras impresiones que apuntan a la ya clásica esencia de la franquicia: Woody y compañía van a volver a emocionarnos. El pasado martes por la noche, Pixar y Disney estrenaron la película en El Capitan Theatre de Los Ángeles para unos pocos privilegiados, permitiendo a estos que publicasen en internet sus breves reacciones. El consenso general sugiere que el estudio lo ha vuelto a hacer, aunque las primeras reseñas profesionales no llegarán hasta el próximo 16 de junio.

Toy Story 5 Woody
‘Toy Story 5’ (Disney/Pixar).

La expectación con la quinta entrega de la saga no puede ser mayor. No es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta cómo en conjunto las cuatro anteriores historias recaudaron aproximadamente 3.300 millones de dólares en todo el mundo. Manteniendo además una regularidad entusiasta en las reseñas profesionales desde la cinta primigenia. La marca del flexo no se esconde con la explotación recurrente de su gallina de los huevos de oro. La tercera parte era un desenlace narrativo evidente y la cuarta, un epílogo añadido para despedir al vaquero protagonista. Sin embargo, todos los personajes están ahora de regreso con el objetivo común de proteger a Bonny de los peligros de la tecnología y las pantallas digitales.

‘Toy Story 5’ volverá a emocionarnos

Toy Story 5 Woody
‘Toy Story 5’ (Disney/Pixar).

En la cinta, Bonnie recibe como regalo la tablet con forma de rana llamada Lilypad. Un dispositivo que acapara toda su atención, interrumpiendo las horas de juego con los demás juguetes y su interacción con el mundo real.

El casting de voces recupera a Tim Allen como Buzz, Tom Hanks como Woody y a Joan Cusack dando vida a Jessie, entre otros. Se habla de cómo la vaquera de grupo recuperará cierto protagonismo en anteriores entregas. Greta Lee (Vidas pasadas) será la encargada de interpretar a Lilypad, dentro de toda una nueva selección de voces que incluye a Conan O’Brien y Bad Bunny.

Toy Story 5 Taylor Swift
‘Toy Story 5’ (Disney/Pixar).

En la dirección, Andrew Stanton asume por primera vez las labores autorales de la propiedad intelectual tras haber participado en el guion de las cuatro primeras entregas.

La importancia de la conexión humana

‘Toy Story 5’ (Disney/Pixar).

Las primeras impresiones que encontramos en perfiles como X denotan un gran grado de optimismo sobre el título, manifestando que es en realidad una propuesta madura y compleja.

Andrew J. Salazar decía esto en su post: «Me complace decir que Toy Story 5 es un auténtico éxito rotundo. La presencia de Jessie como protagonista le confiere una energía contagiosa, y el conflicto entre juguetes y tecnología es mucho más complejo de lo esperado. Además, defiende con firmeza la importancia de la conexión humana personal para el desarrollo infantil».

Por otra parte, Scott Menzel infería en la parte emocional del largometraje. «Es un regreso triunfal y conmovedor para Pixar (…) Emocionante, hilarante y genuinamente conmovedora», escribía este miembro de Critics Choice, quien además elevaba al filme a la categoría de «obra maestra de la animación».

¿Cuándo se estrenará?

‘Toy Story 5’ (Disney/Pixar).

La vuelta de los juguetes más famosos de la animación se dará el 17 de junio, una semana antes del estreno de Supergirl y el fenómeno del terror, Obsession.

Últimas noticias

Lo más leído