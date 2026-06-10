¡Preparad los pañuelos!: las primeras reacciones de ‘Toy Story 5’ apuntan a «un regreso triunfal y conmovedor»

Las críticas oficiales todavía están embargadas, pero el entusiasmo con Toy Story 5 ha inundado ya las redes sociales con unas primeras impresiones que apuntan a la ya clásica esencia de la franquicia: Woody y compañía van a volver a emocionarnos. El pasado martes por la noche, Pixar y Disney estrenaron la película en El Capitan Theatre de Los Ángeles para unos pocos privilegiados, permitiendo a estos que publicasen en internet sus breves reacciones. El consenso general sugiere que el estudio lo ha vuelto a hacer, aunque las primeras reseñas profesionales no llegarán hasta el próximo 16 de junio.

La expectación con la quinta entrega de la saga no puede ser mayor. No es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta cómo en conjunto las cuatro anteriores historias recaudaron aproximadamente 3.300 millones de dólares en todo el mundo. Manteniendo además una regularidad entusiasta en las reseñas profesionales desde la cinta primigenia. La marca del flexo no se esconde con la explotación recurrente de su gallina de los huevos de oro. La tercera parte era un desenlace narrativo evidente y la cuarta, un epílogo añadido para despedir al vaquero protagonista. Sin embargo, todos los personajes están ahora de regreso con el objetivo común de proteger a Bonny de los peligros de la tecnología y las pantallas digitales.

‘Toy Story 5’ volverá a emocionarnos

En la cinta, Bonnie recibe como regalo la tablet con forma de rana llamada Lilypad. Un dispositivo que acapara toda su atención, interrumpiendo las horas de juego con los demás juguetes y su interacción con el mundo real.

El casting de voces recupera a Tim Allen como Buzz, Tom Hanks como Woody y a Joan Cusack dando vida a Jessie, entre otros. Se habla de cómo la vaquera de grupo recuperará cierto protagonismo en anteriores entregas. Greta Lee (Vidas pasadas) será la encargada de interpretar a Lilypad, dentro de toda una nueva selección de voces que incluye a Conan O’Brien y Bad Bunny.

En la dirección, Andrew Stanton asume por primera vez las labores autorales de la propiedad intelectual tras haber participado en el guion de las cuatro primeras entregas.

La importancia de la conexión humana

Las primeras impresiones que encontramos en perfiles como X denotan un gran grado de optimismo sobre el título, manifestando que es en realidad una propuesta madura y compleja.

I’m very happy to say that TOY STORY 5 is a genuine home run. Jessie being the lead really gives it an infectious energy, and the toys vs. tech conflict is much more nuanced than expected. Moreover, it takes a hard stance on one-on-one human connection being key for children. pic.twitter.com/8vBcygz4Bn — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) June 10, 2026

Andrew J. Salazar decía esto en su post: «Me complace decir que Toy Story 5 es un auténtico éxito rotundo. La presencia de Jessie como protagonista le confiere una energía contagiosa, y el conflicto entre juguetes y tecnología es mucho más complejo de lo esperado. Además, defiende con firmeza la importancia de la conexión humana personal para el desarrollo infantil».

Toy Story 5 is a wonderfully heartfelt return to form for Pixar Animation Studios and a reminder of why the Toy Story franchise remains one of the greatest film series ever made. Toy Story 5 ranks right alongside the first three films, delivering a perfect blend of humor,… pic.twitter.com/nRb5U5hqsy — Scott Menzel (@ScottDMenzel) June 10, 2026

Por otra parte, Scott Menzel infería en la parte emocional del largometraje. «Es un regreso triunfal y conmovedor para Pixar (…) Emocionante, hilarante y genuinamente conmovedora», escribía este miembro de Critics Choice, quien además elevaba al filme a la categoría de «obra maestra de la animación».

¿Cuándo se estrenará?

La vuelta de los juguetes más famosos de la animación se dará el 17 de junio, una semana antes del estreno de Supergirl y el fenómeno del terror, Obsession.