Acusan de plagio a ‘Toy Story 5’ por el personaje de Bud Bunny: «¡Lo han copiado!»

El próximo 19 de junio se estrena Toy Story 5 en cines de todo el mundo y ya ha comenzado la polémica. Como ya se sabía, el cantante Bad Bunny ha realizado un cameo con su voz para dar vida a un trozo de pizza de juguete con gafas, un personaje que, visualmente, se parece mucho a otro de una famosa serie de animación cuyo creador ha acusado a la última película de Pixar de plagio. ¿Hay motivos para ello?

La saga Toy Story está llena de personajes basados en juguetes reales (Barbie y Kent, sin ir más lejos) y siempre se ha mencionado al original respetando los derechos de autor. Sin embargo, en la última entrega de la franquicia puede que los de Pixar se hayan olvidado de citar.

Acusación de plagio

Tito Yayo es una serie de televisión creada por Peter Browngart que fue emitida en Cartoon Network entre 2013 y 2017. Uno de los personajes secundarios se llamaba Pizza Steve y era una porción de pizza triangular con gafas de sol.

El propio Peter Browngart ha publicado un post en Instagram mostrando a Pizza con Gafas de Sol, el personaje al que da voz el cantante Buzz Bunny en Toy Story 5.

«¡Pizza Steve va a salir en Toy Story 5! Oh, espera, es que han fusilado Tito Yayo», ha escrito Peter Browngart en Instagram. Y lo cierto es que ambos personajes son muy parecidos, aunque, como principal diferencia, el de la serie de Cartoon Network tiene brazos y piernas y el de Toy Story no.

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Todo sobre ‘Toy Story 5’

La franquicia animada más emblemática de la historia del cine se prepara para marcar un nuevo hito. Toy Story 5 llegará oficialmente a las salas de cine el próximo 19 de junio, apostando por una combinación de nostalgia clásica, críticas a la era digital y colaboraciones estelares de la cultura pop.

En el apartado técnico, la producción corre a cargo de Lindsey Collins y la dirección recae en el veterano de la casa Andrew Stanton (WALL-E). La película estrena una tecnología de animación denominada invertible rigging, que permite movimientos físicos hiperrealistas en los muñecos. Además, el elenco original en inglés asegura el regreso de las voces de Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear).

La sinopsis oficial revela que la pandilla enfrenta su mayor amenaza: los dispositivos electrónicos. Bonnie, que ahora tiene ocho años, arrincona sus juguetes tradicionales para obsesionarse con Lilypad, una tablet interactiva. Esto obligará a los juguetes a emprender una misión para rescatar la atención de la niña. En este viaje encontrarán nuevos aliados, destacando el esperado cameo del astro urbano Bad Bunny, quien presta su voz a un carismático juguete abandonado con forma de rebanada de pizza con gafas de sol.

La guinda del pastel es musical. Taylor Swift, junto a su productor Jack Antonoff, compuso el tema principal de la banda sonora: una balada country titulada I Knew It, I Knew You. La canción está inspirada en el arco emocional de la vaquera Jessie, fusionando la esencia clásica de Randy Newman con el estilo contemporáneo de Swift.