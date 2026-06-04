¿Cómo se consigue entrar en La Casita de Bad Bunny? Quién lo elige y requisitos

La residencia de 10 conciertos seguidos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano de Madrid sigue siendo noticia y lo más comentado es lo que ocurre en la famosa ‘casita’. En ella, que ya pudimos ver durante toda su gira y que hasta apareció en el descanso de la Super Bowl. En su llegada a España, ya estábamos avisados de que en esa parte del escenario era habitual ver a famosos, deportistas, influencers e incluso a otros cantantes en ella, pero ha sido al verlo en nuestro país cuando ha salido a la luz el polémico sistema de elección que utiliza el cantante y todo su equipo. Como si de una feria de ganado se tratase, un ojeador se encarga de elegir a las mejores personas, la mayoría mujeres jóvenes, para poder estar junto al artista. Tras las críticas, el proceso ha cambiado y ya la gente ‘normal’ parece tener alguna opción de subir, aunque aquello sigue siendo la gran batalla de los famosos por hacerse viral y poder salir en los vídeos.

Bad Bunny se había convertido (es complicado de entender por las letras de sus canciones) en un ejemplo para el feminismo en todo el mundo, pero quién iba a imaginar que un cantante de reggaetón quisiera, a la hora de la verdad, estar rodeado sólo de mujeres guapas, jóvenes y provocativas. Pues eso es lo que realmente está pasando, tanto que hay nombres como Carmen Lomana o Claudia Bavel que han rechazado las invitaciones tras comprobar que se había convertido en un esperpento.

La penúltima polémica la ha protagonizado la influencer Lola Lolita, a la que se ha podido ver discutiendo en la ‘casita’ con otras chicas por ganarse un puesto. Tal y como ella misma ha explicado, hay empujones por estar lo más delante posible y poder estar junto al cantante y salir en los vídeos, un juego al que ella no estaba dispuesta a entrar y su intención era poder disfrutar con su hermana -la también influencer Sofía Surferss- del momento y poder bailar.

¿Cómo se elige a las personas que suben a la ‘casita’ de los conciertos de Bad Bunny?

La mayoría de los famosos, tal y como han contado ya muchos, reciben mensajes del equipo del cantante los días previos invitándoles y para poder coordinar la llegada al recinto. Ellos tienen invitación directa y no han tenido ni que comprar entradas con un año de antelación, como sí ha hecho el resto de mortales.

Pero si no eres influencer, actor o deportista, no está todo perdido. Hay pocas, pero algunas opciones. En las redes sociales ya hay instrucciones claras de cómo poder ser visto (más bien vista) por el ojeador. Se trata de un joven que, en los minutos previos al comienzo del show, recorre la pista y las gradas en busca de personas para subir.

En los primeros días fue completamente descarado que las elegidas eran siempre chicas jóvenes, atractivas y vestidas de forma muy provocativa. Allí era imposible ver a hombres calvos o mujeres de más de 30 años (salvo algunas excepciones). Olvídate de intentarlo si tienes algunos kilos de más.

Como es lógico, el público que antes encumbró a Bad Bunny por sus supuestos valores ha sido el primero en poner el grito en el cielo por seleccionar al público de su ‘casita’ sin salirse de los cánones de belleza establecidos. En vista de las críticas, el ojeador ha comenzado a elegir a personas de mayor edad, parejas e incluso hombres.

Parece que en los próximos conciertos todo apunta a que habrá más variedad de cuerpos y edades en esa zona exclusiva.