Claudia Bavel recuerda sus noches con Bad Bunny y por qué rechaza ir a ‘La Casita’: «En mi top tres»

Claudia Bavel, la actriz de cine erótico que saltó a la fama por tener un supuesto vínculo con Iker Casillas y hablar con futbolistas como Joaquín y Lamine Yamal, vuelve a ser noticia. La catalana ha aprovechado que Bad Bunny es noticia en España por su residencia en el Estadio Metropolitano con 10 conciertos seguidos, para recordar la relación que tuvo con él en el año 2017. En aquel momento, el puertorriqueño no era ni mucho menos una estrella y se trataba de un cantante que todavía tenía que explotar, pero nombres como Nicky Jam, J Balvin, Ozuna o Karol G estaban muy por delante de él en fama y éxito.

Hay que recordar que ella ya era conocida por su paso por el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, saltando al cine para adultos después de su paso por televisión, siendo un escándalo en aquel momento. En primer lugar, ha querido compartir una foto junto al artista de aquel momento, que incluso la tiene en papel, para demostrar a los incrédulos que esa amistad o relación existió, puesto que muchos la ponían en duda.

Pero ha sido en el podcast de Mediaset En todas las salsas donde ha querido dar más detalles de aquella aventura. Sobre si estaría o no en la comentadísima ‘casita’ de sus conciertos, Claudia ha dejado claro que «invitada estaba, lo que pasa es que no he querido ir».

Aunque no fue el propio cantante el que le mandó la invitación, sí que fue alguien de su entorno, ya que tienen «gente en común». La razón para rechazarla es porque «no le gusta la dinámica» de «chicas que se pelean por captar su atención», algo a lo que sí han accedido otras como Ester Expósito o María León. «Parece que se empujan entre ellas», aseguraba.

Claudia y Bad Bunny se conocieron en 2017

«Yo tenía más seguidores que él en Twitter», advierte sobre aquella época. El conejo malo era todavía un cantante con la carrera por explotar que «hacía conciertos en discotecas», mientras que Claudia ya llevaba años siendo conocida por su trabajo.

El contacto llegó gracias a un vídeo que ella subió bailando una canción de él y que el cantante compartió en sus redes. Desde entonces comenzaron a hablar y quedaron cuando el artista vino de gira a Barcelona. Según ha desvelado, quedaron durante varios días «para pasarlo bien», pero sin dar más detalles.

Sobre el motivo por el que no llegaron a tener una relación más seria, Bavel anuncia que Bad Bunny «siempre ha tenido pareja. Él tenía una pareja abierta». Sobre cómo fue aquello, la actriz asegura que aquellos encuentros están en el «top 3» y que el mejor de todos fue en la isla de Ibiza.

Lo que queda claro es que Claudia Bavel estuvo en la ‘casita’ de Bad Bunny mucho antes de que fuese un fenómeno en sus conciertos. Ella, además, tenía acceso VIP para pasar todas las horas que quisiera y sin ser vista.

Las canciones de Bad Bunny que hablan de Barcelona: ¿Dedicadas a Claudia Bavel?

Después de aquella gira española, el cantante publicó Tití me preguntó, una de sus canciones más famosas hasta que publicó el disco Debí tirar más fotos, que ha sido todo un éxito en el mundo. En una de sus frases se puede escuchar «la de Barcelona que vino en avión», de la que ella ha dejado caer que podría estar dedicada a su aventura fugaz.

Este tema habla de decenas de mujeres con las que podría haber tenido alguna relación, lo que cuadra perfectamente con las palabras de Bavel de que el cantante tenía una pareja abierta en aquel momento.