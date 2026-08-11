Quién es Aida Bao, nueva presentadora de ‘Mañaneros’: su edad, su pareja y de dónde es

TVE ha vivido un auténtico terremoto en su parrilla matinal. Tras la salida de Javier Ruiz, fichado por La Séptima, la nueva cadena de José Miguel Contreras que debutará el próximo 5 de noviembre, RTVE ha reforzado Mañaneros 360 con Aida Bao, uno de los rostros que aparecen en la cadena durante el verano. Desde este lunes 10 de agosto, la periodista acompaña a Adela González al frente del magacín, encargándose en concreto de la cobertura de la actualidad política y de la moderación de la mesa de análisis, mientras Jesús Cintora se incorporará de forma definitiva al programa ya en la próxima temporada. Te contamos en Happy FM quién es esta periodista a la que seguro que muchos oyentes de radio la reconocerán por su voz.

Aida Bao nació en 1990 en Santiago de Compostela y desde pequeña ha respirado el periodismo en su casa. Es hija de Aida Pena, responsable de informativos de la Cadena SER en Galicia durante décadas, y de Ricardo Bao, otro veterano periodista de Televisión de Galicia. Aida se licenció en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, y sus inicios profesionales llegaron en la información local, formando parte del equipo de Radio Galicia que cubrió el accidente ferroviario del Alvia en Angrois (2013).

También pasó por cadenas como laSexta y Cuatro como reportera en Galicia, hasta que dio el salto a nivel nacional en la Cadena SER, donde pasó primero por informativos y llegó a ser la sustituta de Ángels Barceló en Hoy por hoy. Mientras ella decidía seguir los pasos de sus padres, su hermana no quiso saber nada de la información y decidió andar por otros caminos profesionales.

De la Cadena SER a estrella del verano en TVE

Se trata de una de las voces más reconocidas de los últimos años por los oyentes de la SER. Comenzó como redactora en Hoy por Hoy junto a Pepa Bueno y Àngels Barceló, antes de convertirse en directora y presentadora de los informativos de fin de semana de la emisora, al frente de Hora 14 Fin de Semana y Hora 25 Fin de Semana.

En verano, en cambio, se convierte en un rostro habitual de TVE: tras presentar Malas lenguas el verano pasado, este año ha conducido La hora de La 1 junto a Álex Barreiro desde el 29 de junio, sustituyendo a Silvia Intxaurrondo. Durante esas semanas se encargó de cubrir la información de los enormes incendios en Madrid y Ávila, acercando a los espectadores la realidad de las localidades afectadas.

Desde el 10 de agosto ha saltado al plató de Mañaner@s 360, espacio en el que cubre la marcha de Javier Ruiz, hasta que a finales de mes se incorpore Jesús Cintora. Aida Bao vuelve a convertirse en una de las sustitutas preferidas por TVE en estos meses de verano.

Su boda con Sergio, portavoz adjunto del PP en Fuencarral-El Pardo

Hace dos años, Bao contrajo matrimonio con su pareja, Sergio López Neira, que ejerce como portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid, labor que compagina con su trabajo en Repsol. Sobre cómo compagina su intensa vida profesional con la personal, la periodista ha explicado: «Tengo la suerte de que mi pareja hace ambas cosas y tratamos de adaptar la semana y liberar un día. Necesitas que la persona con la que compartes tu vida entienda que tu trabajo es así».

Además de su faceta televisiva y radiofónica, Bao colabora también con el diario El País, donde firma la videocolumna de análisis y opinión Notas de voz en la terraza, y compagina todo ello con su labor como profesora de periodismo radiofónico en el Máster de Periodismo UAM-El País.