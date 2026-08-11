Comunicado de Shakira tras el terremoto de Colombia: «En momentos así sabemos unirnos»

Durante las últimas horas, el mundo entero ha estado pendiente de la situación en Colombia. Tal y como se ha informado, el país sufrió un temblor de magnitud 7.4 que ha tenido como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Un terrible suceso que ha dejado, por ahora y según los medios locales, 70 fallecidos. Una situación que, inevitablemente, nos ha llevado a todos a recordar lo que sucedió el pasado junio en Venezuela. Así pues, según se ha indicado, las zonas más afectadas de Colombia han quedado incomunicadas. Por lo tanto, no es posible conocer a ciencia cierta la situación exacta. Una catástrofe por la que Shakira ha querido pronunciarse.

Como es bien sabido por todos, Shakira nació en la ciudad colombiana de Barranquilla. Actualmente, y desde hace unos cuantos años, vive en Miami con sus hijos. Antes de ello, la artista estaba afincada en Barcelona. Por lo tanto, lleva muchos años de su vida sin vivir en su tierra natal. Pero esta situación nunca ha impedido que se acuerde de ella y la lleve por bandera vaya donde vaya. Por lo tanto, dado lo sucedido en el país, la cantante de Waka Waka se ha pronunciado públicamente a través de un comunicado.

Shakira se sincera: «Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones…»

«Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible», ha escrito en sus stories de Instagram.

Asimismo, ha compartido algunas referencias y publicaciones de ayuda para todos los que quieran ayudar de alguna manera a los afectados por el terremoto. Actualmente, Shakira se encuentra descansando y disfrutando del parón que ha tenido con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pues, volverá a los escenarios el próximo mes de septiembre y lo hará, ahora sí, en Madrid. Un reencuentro con sus fans españoles donde la colombiana realizará 12 conciertos inéditos en une estadio que será construido únicamente para esta residencia.

De momento, Shakira no ha comentado nada más sobre el terremoto de Colombia. Pero otras celebridades sí han querido expresar su pesar por lo sucedido. De esta manera, estrellas como Marc Anthony, Camilo, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, J Balvin, Maluma o David Bisbal han manifestado su apoyo a los afectados. Y es que, a través de sus redes sociales, están dando visibilidad a lo sucedido. Todo ello para conseguir que, entre sus seguidores, ayuden también a los afectados.