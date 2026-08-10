‘Pasapalabra’: invitados famosos del 10 al 12 de agosto

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina la música, la interpretación y el mundo del flamenco, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’. Javier y David siguen al pie del cañón en pleno mes de agosto y ya ven como el bote se acerca al millón de euros, una cantidad muy importante, aunque sigue lejos de los 2’7 millones de euros que Rosa Rodríguez se llevó en el último ‘Rosco’ premiado de la historia (al menos por el momento).

King África, el rey de las verbenas

El cantante argentino Alan Duffy, conocido artísticamente como King África, saltó a la fama internacional con temas como La Bomba o El Camaleón, himnos que le llevaron a lo más alto de las listas y a triunfar incluso en Japón. Afincado en España entre Valladolid y Málaga, y con un paso por Gran Hermano VIP en 2015, sigue hoy en activo publicando música y girando por todo el país. En el verano de 2026 continúa siendo uno de los artistas más buscados por los ayuntamientos para las fiestas patronales.

Charo Reina, la heredera de una saga de folclóricas sevillanas

María del Rosario Reina Blanco, conocida como Charo Reina, es sobrina de la mítica tonadillera Juanita Reina. Formada desde los catorce años en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, ha desarrollado una amplia trayectoria entre el teatro, con su propia Compañía Cómica Andaluza, el cine y la televisión. En el verano de 2026 acaba de comenzar su trabajo en la obra de teatro Pensionistas, la comedia, donde sustituye a Rosa Benito, que la ha dejado para centrarse en televisión.

Paula Prendes, de ‘Los hombres de Paco’ a Zapeando

La asturiana Paula Prendes, periodista y actriz licenciada en Comunicación Audiovisual, ha compaginado sus papeles en series como Los hombres de Paco, Águila Roja o Servir y proteger con su faceta como colaboradora de televisión en programas como Zapeando. En 2026 acaba de grabar la película Entre viñas, que se estrenará próximamente, y ha estrenado la cuarta temporada de la serie Atasco, en Prime Video.

Leo Ortizgris, el actor mexicano que ya es un habitual del concurso

El actor mexicano Leonardo Ortizgris, ganador del Premio Ariel al Mejor Actor de Reparto por Museo y conocido por películas como Güeros, no es ningún desconocido para Pasapalabra. Ha pasado en varias ocasiones por el plató de Roberto Leal. Su carrera se ha internacionalizado en los últimos años con series como Sin huellas, rodada en Alicante para Prime Video.

Javier y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ. Con la ayuda de King África, Charo Reina, Paula Prendes y Leo Ortizgris, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final. Su mirada está puesta en el premio, que ya pasa de los 800.000 euros, empezando a tener una cantidad muy interesante.